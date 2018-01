Cano plantea la rotación de cultivos para gastar menos agua y fertilizantes Jueves, 11 enero 2018, 03:13

El Grupo Parlamentario Popular llevó a la ponencia que estudió las enmiendas a la ley de Medidas Urgentes del Mar Menor, antes de su paso por la Comisión de Política Territorial, una novedosa propuesta para rebajar el impacto de la agricultura intensiva en la cuenca del Mar Menor. El diputado Jesús Cano planteó establecer técnicas de rotación de los cultivos con la finalidad de facilitar la recuperación biológica del suelo, así como disminuir el consumo de agua para riego, los productos fertilizantes y los fitosanitarios contra las plagas.

La iniciativa, planteada como nuevo artículo a la ley, fija que en las tres zonas de protección se apliquen técnicas de rotación que únicamente permitan dos ciclos de cultivos anuales en una misma parcela agrícola. La única excepción sería en aquellos terrenos destinados a cultivos hortícolas de hojas inferior a 45 días, como la lechuga, los rábanos y la espinaca. Estas variedades son las predominantes en las grandes extensiones de terreno puestas en labor durante los últimos cinco años en la ribera sur del Mar Menor.

La propuesta del PP quedó para su debate y votación en la Comisión de Política Territorial de la Asamblea Regional, el lunes. Cano no ve motivos para que no salga adelante por unanimidad. Asimismo avanzó su rechazo, igual que el del sector agrícola, a tres enmiendas de la oposición para ampliar las restricciones en las tres áreas de reserva delimitadas en la cuenca de la laguna. «Esas tres propuestas son una manera gratuita de perjudicar a la agricultura, porque hacen daño a los agricultores y no benefician al Mar Menor», aseguró.

Cano destacó el interés del PP por que el decreto de Medidas Urgentes sea «la puerta para la aprobación de una ley integral, abordada con otros muchos sectores y escuchando a la sociedad».