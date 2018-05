El cambio de empresa de esterilización en el Reina Sofía causa un conflicto laboral Los profesionales se han quedado en la calle al no ser contratados por la nueva adjudicataria, pero tampoco reciben el finiquito JAVIER PÉREZ PARRA Murcia Viernes, 4 mayo 2018, 07:55

El cambio de adjudicataria en el servicio de esterilización del material de quirófano en el Hospital Reina Sofía ha desembocado en un conflicto laboral. La anterior empresa, Consenur, tenía contratados a una decena de profesionales -enfermeros y auxiliares de Enfermería- que se han quedado en la calle al no subrogar sus contratos la nueva adjudicataria, Eulen. Los profesionales han perdido sus trabajos, pero, pese a ello, no han recibido finiquito porque, según explica Comisiones Obreras, Consenur, con quien 'La Verdad' trató ayer de contactar, considera que Eulen debe mantenerlos en sus puestos.

En definitiva, los trabajadores están en la calle desde este miércoles 2 sin que ninguna de las empresas se haga cargo de la situación, denuncia el sindicato. «Los profesionales recibieron el día 30 una carta de Consenur en la que se les explicó que Eulen debe subrogar los contratos, en virtud de lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores. Así que el miércoles fueron al trabajo a las ocho de la mañana, como todos los días», explica Yolanda Fernández, responsable del sector de sanidad privada de CC OO. Pero, cuando llegaron, «se encontraron con que sus puestos estaban ocupados por trabajadores de Eulen».

Piden la subrogación

El sindicato prepara acciones judiciales contra ambas empresas, y defiende que Eulen debe mantener los contratos de la decena de profesionales afectados porque «así se establece en el Estatuto de los Trabajadores». CC OO critica que el Servicio Murciano de Salud (SMS) no incluyese de forma expresa la subrogación en los pliegos del concurso. La Administración respalda a la actual empresa adjudicataria y responde que «no se podía exigir subrogación porque no se contempla en el convenio colectivo del sector y porque el Tribunal Central de Recursos Administrativos no lo habría permitido».

Eulen también gestiona en estos momentos el servicio de esterilización del material de quirófano en el Santa Lucía, mientras en Los Arcos sigue vigente la adjudicación a Consenur. En La Arrixaca y el Morales Meseguer, sin embargo, el servicio sigue siendo público. Comisiones Obreras se muestra crítica con las privatizaciones y pide que no se continúe externalizando estos servicios.