«Busco para mis cuadros la luz, la atmósfera y la gente de esta tierra» Alfonso Pérez Parra. / A. Durán Alfonso Pérez Parra. Pintor de la calle ANTONIO BOTÍAS Murcia Sábado, 14 octubre 2017, 10:38

Es uno de esos tipos a los que se deben disfrutar sin prisas, alargando la plática y la cerveza mientras el tiempo vuela como sus pinceles cuando pinta la ciudad. Porque a Alfonso Pérez (Valencia, 1951), pudiendo imaginar sus obras en un estudio, lo que le encanta es salir a las calles en busca «de la luz, de la atmósfera, de las gentes». Y las gentes, a veces incluso por cola, le compran las acuarelas que plasma en lienzos y abanicos. Sobre todo, en abanicos que inundan todo el mundo. «Nueva York, Japón, Australia...», advierte pensativo. Los pinta, como el resto de sus obras, a pie de calle. Aunque en su estudio penden diversos y destacados premios, Alfonso se considera un pintor de calle. Podrán encontrarlo estos días en la plaza de Belluga, uno de sus lugares favoritos. No en vano ha pintado el fabuloso imafronte tantas veces que podría hacerlo con los ojos cerrados. Y no es que pueda: es que lo hace.

-¿Habrá pintado usted mil veces ese imafronte o me quedo corto?

-(Risas). ¡Quizá se ha quedado corto! En una ocasión me encargaron trescientos abanicos con esa imagen para una boda. Imagine.

-Vamos, que podría usted pintar la Catedral con los ojos cerrados.

-Pues sí, mire. Literalmente.

-Será complicado.

-Es muy fácil. ¡Qué belleza esa fachada! Yo estaba de paso en Murcia y me enamoré al verla. Pensé que jamás la pintaría. De hecho, la ciudad me gustó tanto que me quedé a vivir aquí.

-¿No tenía relación con la ciudad?

-Mi abuelo era de Mazarrón, aunque yo era valenciano. Ahora me considero murciano. Esta luz, esta atmósfera, esta gente... Eso busco en las calles.

-Porque usted podría pintar tan a gusto en su estudio.

-¡No sería lo mismo! Me considero un pintor de calle. Coloco mi mesita junto a un banco y comienzo a pintar. A veces, la gente pasa y me dice: «En cuanto lo acabe usted, se lo compro». Disfruto mucho, la verdad.

-¿Qué otros lugares de la ciudad acostumbra a pintar?

-Me encanta el Puente de los Peligros, Monteagudo, la rueda de Alcantarilla... ¡Hay tantos sitios que merecen ser pintados!

-¿Qué motivos realiza en sus afamados abanicos?

-Son variados los temas. Entre ellos, quizá por encima de otros, me gusta pintar huertanas con limones o naranjas, la torre de la Catedral, la fachada del templo... La verdad es que me tienen enamorado esos abanicos míos. Créame que son muy bonitos.

-De todos los premios que ha recibido, ¿de cuáles se siente más orgulloso o satisfecho?

-No sabría decirle. Tenga en cuenta que empecé a pintar con apenas seis añitos. ¡Es toda una vida! En Valencia, por ejemplo, recibí el primer premio del Salón de Otoño del Ateneo Mercantil. Recuerdo que el jurado estaba compuesto por siete catedráticos de Bellas Artes.

-Y en Murcia también ha destacado en algunas propuestas.

-He sido el autor de algunos carteles de las fiestas. En 2012 realicé el del Bando de la Huerta, en el año en que se declaró de Interés Turístico Internacional. Ese mismo año también realicé el de Moros y Cristianos. Y en 2013 el de Moros y Cristianos de Abanilla, que también fue un honor.

-¿Ha compuesto otro tipo de obras en la Región?

-Algunos murales de gran formato para casas particulares. Además, cada verano me traslado a Águilas. Es un lugar espléndido para vivir. ¡Qué belleza tiene Águilas! A veces creo que no sabemos venderlo bien, que debería conocerse mucho más.

-Aparte de a pie de calle, ¿dónde pueden adquirirse sus obras?

-En varios comercios, entre ellos Azahar, en la plaza de los Apóstoles; La Platería, en la calle del mismo nombre; o Martínez Cervantes, en la calle Sociedad.

-¿Están sus creaciones muy repartidas por el mundo?

-Sin duda. Desde Nueva York a Japón. Ferrá Adriá y Penélope Cruz tienen también retratos míos.

-¿Y eso?

-El de Penélope me lo compró su padre, quien veraneaba en La Manga. Fue un honor que después se lo entregara a ella.