Buscando a Arrimadas

Murcia es la segunda región donde más crece Ciudadanos; Miguel Sánchez y sus colegas se han ido 'para arriba', dispuestos a quitarle escaños al PP. ¿Buscará el partido naranja a un líder o lideresa que emule a la campeona catalana?

Después de Cataluña, Murcia es la región donde más crece porcentualmente la afiliación al partido Ciudadanos. Acumula un 22,7% de incremento desde septiembre, y seguirá subiendo tras las elecciones catalanas y el 'fenómeno Arrimadas'. A finales de noviembre, la formación naranja tenía 1.047 militantes en la Región. Son muchos si se comparan con Madrid (4.634), Andalucía (3.700) y Cataluña (3.078), los tres territorios más poblados y con más afiliados. Si se cocinan estos elementos con el sino de un PP conmocionado por los ruinosos resultados de Cataluña, es fácil de predecir una subida notable de Ciudadanos en las próximas elecciones autonómicas y municipales. Miguel Sánchez y sus colegas se han ido 'para arriba'. El próximo verano arranca el proceso de primarias para designar a los candidatos, en el que se abrirá un abanico de expectativas. ¿Qué región no quiere a una Arrimadas; una especie de réplica de la lideresa catalana que ha puesto el listón tan alto?

En el cuadro de salida, dentro de la renovada dirección regional de Ciudadanos, se encuentran la secretaria de Organización Valle Miguélez, y la concejal de Alcantarilla María Dolores Jiménez, a cargo de la parcela de Relaciones Institucionales. Fue de número tres en la lista al Congreso. Su nombre ha salido a la palestra. Es probable que aparezcan más opciones junto a las ya predispuestas, sobre todo porque habrá codazos para colocarse en los puestos seguros. Ciudadanos tiene campo para escalar desde la cuarta posición que ahora ocupa en la Asamblea (la tercera si se toma como referencia las elecciones generales de 2016).

Disputa o entente con Garre

¿Cuántos escaños puede ganar Ciudadanos?

El impacto de Arrimadas trasciende y beneficia a toda la red territorial del partido, si bien es cierto que queda año y medio por delante para volver a las urnas en Murcia, y puede pasar de todo. Aunque no resulte ortodoxo, una traslación mecánica de los resultados catalanes al escenario murciano haría que Ciudadanos pasase automáticamente de 4 a 6 diputados, que podrían ser 8 considerando el hecho de que habrá una única circunscripción electoral. Pero hay otro elemento relevante que puede ensanchar esa cifra, como es la caída que pueda experimentar el PP regional, y lo profundo del descalabro. Serían votos directos a Ciudadanos, que no obstante tendrá que disputarlos con el futuro partido de Alberto Garre. Los populares recibirán dentelladas, de uno y otro, dentro del espectro ideológico en el que se han movido hasta ahora. Llegado el momento, el buen rollo que se llevan Miguel Sánchez y Alberto Garre se transformará en una rivalidad, o en una 'entente cordiale' para repartirse el poder si tienen la oportunidad.

El Scrats no ha sido invitado

Rajoy se adentra en 'territorio comanche' del agua

Los regantes del Trasvase Tajo-Segura(Scrats) no han sido invitados -hasta ahora- al acto que protagonizará Mariano Rajoy en Murcia el día 27 en los salones Promenade, anexos al Olimpic Club. No será por falta de espacio. Han sido convocados más de un centenar de representantes de la vida social y económica de la Región, entre ellos miembros de la patronal Croem. El hecho de que sea un recinto cerrado, incrustado en un palmeral y con un vial particular de acceso, hará que alguna eventual manifestación se quede alejada del acto oficial. Se me ocurre una movida de la Plataforma Pro Soterramiento o de algún colectivo acuático. El presidente del Scrats y portavoz del Círculo por el Agua, Lucas Jiménez, cree que Rajoy no vendrá a hablar de agua, aunque los directivos de Croem quieren que el presidente se moje con este tema. A efectos hídricos, este es 'territorio comanche' para el Gobierno central. Quedaría muy raro que esquivara el problema número 1 de la Región y se limitara a glosar las obras de infraestructuras que se han desbloqueado. Es un contraste la gestión que están realizando Íñigo de la Serna y Pedro Rivera para agilizar las infraestructuras, frente al estancamiento del agua.

La firma, por Consejo de Ministros

La Comunidad se ahorra 35 millones con el aeropuerto

El contrato para la explotación del aeropuerto de Corvera no se firmará el miércoles entre la Consejería de Fomento y Aena. Antes tiene que constituirse la sociedad concesionaria al efecto para gestionar las nuevas instalaciones, lo que requiere un acuerdo del Consejo de Ministros. Pese a la 'película' y los disparates cometidos estos años, la operación le ha salido finalmente bien al Gobierno regional -otros dirían que aceptable-, porque ha sido capaz de reconducir este embrollo a través del concurso público. Además, esta fórmula le ha ahorrado 35 millones de euros a las arcas de la Comunidad, ya que Aena exigió a principios de año este dinero como indemnización por cerrar San Javier. Es una pasta (y más con la púa de los 182 millones que hay que recuperar). Parte del éxito de la operación hay que atribuírselo al anterior director general de los Servicios Jurídicos de la Comunidad, Francisco Ferrer. Bajo su gestión se ganaron además todos los pleitos y recursos que puso Sacyr-Aeromur contra la Administración regional. Lo dejamos ahí...

Cintas que cortar en 2018

Mensaje de López Miras en Nochevieja

Informan que este año no hay mensaje navideño del presidente de la Comunidad en el día de Nochebuena. Emulando a otros mandatarios autonómicos, López Miras lanzará su mensaje el 31 de diciembre, a modo de conclusiones del año que acaba y de los retos del próximo ejercicio. El año 2018 llega repleto de cintas que cortar.