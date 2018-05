«Lo más bonito que me puede pasar es que el público se emocione» Salvador Gascó. / lv El cantante y «artista multidisciplinar» Salvador Gascó actuará en la VII Gala Benéfica de la Asociación Española Contra el Cáncer, en El Palmar MINERVA PIÑERO Jueves, 24 mayo 2018, 07:37

El pop británico de los ochenta, profundas canciones de flamenco o clásicas coplas y baladas. Diferentes estilos musicales que Salva Gascó canta en solitario, en bandas u orquestas, siempre en forma de versiones. Después de investigar el origen de las letras y de sus autores, de comprenderlas e interiorizarlas, deja fluir por sus venas los versos que interpreta desde hace cuatro años, momento en el que comenzó a labrar su camino en la música. Granada es para el joven de 25 años un retiro emocional, donde airea sus pensamientos en los garitos en los que suenan las guitarras españolas, y donde recarga la energía necesaria para actuar en diversos actos. «Artista multidisciplinar», como se define mientras prepara el espectáculo que presentará al público el próximo 1 de junio en la VII Gala Benéfica de la Asociación Española Contra el Cáncer, en el Teatro Bernal, en El Palmar, a las 21 horas. También se interesa por la danza, el cine y la televisión.

-Canta en bandas, orquestas, galas... ¿En qué está ahora centrado?

-En general, en la música española, como en las letras de Nino Bravo o de Camilo Sesto, voces muy atrevidas. Empecé con el pop inglés, como el de Coldplay, pero mi estilo, con el tiempo, ha variado bastante. He descubierto que me encantan, sobre todo, las baladas.

-¿Qué cree que pueden aportar las letras de los clásicos cantautores?

-Grandes historias. De hecho, creo que la música actual, en general, no suele hablar de temas tan interesantes y cercanos como los que relataban las canciones de antes.

-¿Cuáles cantará el 1 de junio en la VII Gala Benéfica de la Asociación Española Contra el Cáncer?

-Dos temas, el conocido 'Vivir así es morir de amor', de Camilo Sesto, y 'Bailar pegados', de Sergio Dalma. Ambas me encantan.

-¿Qué espera transmitir?

-Me gustaría crear un contacto muy directo con el público, conseguir que haya un momento en el que quienes me escuchen se emocionen, que puedan olvidar sus problemas aunque solo sea durante unos minutos. Es lo más bonito que le puede pasar a un cantante.

-¿Cómo contempla la escena musical murciana?

-Creo que en la Región los artistas nos deberíamos ayudar más entre nosotros, ser más cómplices, en lugar de comportarnos como si estuviésemos compitiendo. Cada uno tiene su voz, su registro, su público. Y aquí, además, existe un gran problema: una especie de competencia desleal. Muchos artistas están dispuestos a cobrar poco en las actuaciones, prácticamente a regalar su trabajo. Quienes van después de ellos, tras muchas horas de ensayos, no son contratados porque los empresarios prefieren pagar a los que se ofrecen por menos dinero. Es importante saber respetar y valorar el trabajo. Detrás del espectáculo hay muchas horas en casa, en estudios, en clases de canto, horas que nadie te paga. El empresario prefiere, al final, contratar a quien actúa por poco dinero o gratis.

-¿Se ha planteado presentarse a algún programa de televisión?

-Sí. Me he presentado, de hecho, a 'Factor X' y a 'Got Talent', pero creo que en este tipo de formatos buscan otros perfiles. Como espectador, considero que un cantante no puede competir con un acróbata, por ejemplo. Son diferentes disciplinas. A principios de junio probaré, en Alicante, pasar las pruebas de 'Operación Triunfo', que ya han comenzado. Aunque digan que es un mundo difícil, yo siempre intento salir adelante.

-¿Tiene algún plan alternativo?

-Sí, me gustaría estudiar algo relacionado con la atención sociosanitaria. Me encanta estar en contacto con las personas, ayudarlas. Hace poco, de hecho, me operaron de dos lunares en la espalda. Durante la recuperación, que fue complicada, ya que no se me cerraban los puntos, hice muy buenas migas con las enfermeras. Me di cuenta de que, como alternativa al inestable mundo del arte, también podría formarme en este ámbito. Creo que se necesita tener, al final, algo fijo, un colchón. Además, actualmente soy maestro de 'reiki' y de relajación.

-¿En qué otros proyectos está sumergido?

-Me gustaría cantar en Burlesque Benidorm, un precioso local situado en esta ciudad. Se trata de una sala que simula una bombonera parisina, donde suele ir público de la tercera edad, que es muy agradecido. Es un local, en definitiva, con mucho encanto, en el que me gustaría interpretar canciones de Nino Bravo, Camilo Sesto, temas del pop italiano... También estoy preparando una serie de versiones de canciones del rock de los ochenta, como las de La Guardia, y un homenaje a Alaska.