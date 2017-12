«En mis bodegones he jugado con distintos colores y volúmenes» Antonia María Sastre. / Eduardo Botella / AGM Antonia María Sastre. Fotógrafa MINERVA PIÑERO Martes, 26 diciembre 2017, 08:00

Discretamente, tomaba prestada la cámara de su padre para narrar, a través de sus fotografías, las historias que los altos pinos de Santo Ángel le susurraban de pequeña cada verano, cuando pasaba las lejanas vacaciones estivales de su infancia en las afueras de Murcia, su ciudad natal. Tras despedirse del uniforme de enfermera, profesión a la que ha dedicado más de tres décadas, Antonia María Sastre ha decidido destinar parte de su tiempo a la fotografía, disciplina artística que siempre ha despertado su curiosidad. Hasta el 6 de enero, las 37 obras originales que forman 'Los otros bodegones', su segunda colección, estarán expuestas al público en la céntrica Galería Chys.

-¿Prefiere inmortalizar retratos o paisajes?

-Los rostros de la gente. Sobre todo, durante los viajes, experiencias en las que disfruto observando las costumbres de otras regiones y las facciones de sus ciudadanos. De hecho, recuerdo perfectamente cómo fotografié a varios niños en Birmania, en un pueblo en el que todo era tierra y las casas se construían con adobe. Aceptaron ser fotografiados a cambio de caramelos. Aunque vivían en sitios terribles, transmitían inocencia y alegría.

-¿Qué otros viajes recuerda?

-No puedo olvidarme de Irán, donde las mujeres me sorprendieron muchísimo. Tengo bastantes rostros maravillosos de ellas.

-¿Qué expresaban?

-Tristeza. Una diferencia entre el retrato de una mujer iraní y de otra de La India, país en el que también he estado, es la luz que desprende. Aunque la primera es adinerada y la segunda pobre, destinada a aguantar innumerables horas de trabajo para vender unas pocas patatas en el puesto de un mercado, son totalmente diferentes. Las hindúes no reflejan ni melancolía, ni tristeza. En Irán, tienen más recursos económicos, pero las recuerdo con facciones muy duras. Parecían derrotadas. Quizá me equivoque.

-¿Y los rostros europeos?

-También los he capturado. En ellos se nota que tienen la oportunidad de convertirse en lo que quieren, que eligen sus estudios y carreras profesiones.

-¿Una fotografía que se le haya escapado?

-La de las cataratas de Iguazú, en Argentina. Cuando viajé hasta aquel país, aún no estaba tan inmersa en el mundo de la fotografía.

-De la cámara analógica a la digital, pasando por la compacta. ¿Por cuál se decanta?

-Las fotografías analógicas son más románticas, pero me quedo con las digitales.

-¿Por qué?

-Porque ya no existen sitios para revelar las fotografías, como se realizaba antiguamente. Podíamos sacar una imagen concreta de una serie completa. Ahora, como se realiza todo de golpe, el resultado no sería tan brillante. Sucedió lo mismo con la época del vinilo: no existen sitios ni donde adquirirlos, ni donde usarlos.

-Hasta se atreve con el uso de los programas informáticos de edición, como se observa en 'Los otros bodegones'.

-Exacto. Mi objetivo es crear cuadros frescos que sirvan para adornar un salón o una cocina, fotografías que tengan un toque especial y le den una atmósfera diferente a cualquier casa. Para conseguirlo, he jugado con los colores, volúmenes, con las contraposiciones de imágenes...

-¿Tres palabras que definan su exposición?

-Fácil, diferente y original. En esta exposición, una naranja con un perejil no es más que una fruta y una planta. Las fotografías no esconden ningún significado oculto, se muestra lo que es. Son distintos al resto, pues no son bodegones al uso, y originales, ya que no suele jugarse tanto con su estética.

-En una de sus fotografías, ¿por qué sustituye la clásica mesa de los bodegones por un libro?

-Porque es un libro maravilloso que todos los espectadores deberían conocer, 'La Historia de Genji', indispensable en la mesita de noche de la playa. Trata sobre la belleza, la delicadeza y la estética que tienen que llevar las damas en cada ocasión. Me atrevería a decir que equivale al 'Quijote japonés'.

-¿Qué intenta transmitir?

-Alegría, paz y tranquilidad. Que alguien observe una de mis fotografías y se sienta agradado.

-¿Qué captó en su primera exposición?

-La procesión de 'Los Coloraos' que se expuso en su sede. Abundaba el rojo y el granate.

-¿Habrá una tercera?

-Seguramente, pero tardaré en terminarla, por lo menos, dos años. Será de flores de largos tallos y utilizaré papel birmano, procedente de la corteza de árboles chafada.