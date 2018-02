Bernabé acusa a la Plataforma de estar «muy politizada»

El delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Bernabé, acusó ayer a la Plataforma Pro Soterramiento del AVE de ser una «entidad totalmente politizada, en manos de una formación política radical y antisistema, y que no está defendiendo los intereses de un barrio». El delegado aseguró que las obras «son legales; los proyectos están aprobados, y la Declaración de Impacto Ambiental es favorable». Por último, comentó que no pasa «absolutamente nada si la Plataforma sigue con sus declaraciones; mientras estemos en ese campo no pasa nada, ahora, si lo que quieren es vulnerar el orden público es cuando nos tendrán enfrente», advirtió. El portavoz de la Plataforma, Joaquín Contreras, lamentó que el delegado esté provocando en lugar de apaciguando el ánimo de los vecinos.