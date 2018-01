Bankia y BMN culminan su fusión con el canje de 1.610 millones de acciones

Bankia y Banco Mare Nostrum (BMN) culminaron ayer su fusión con la inscripción en el Registro Mercantil de la operación. A partir de ahora comenzará el canje de títulos de BMN por acciones del banco presidido por José Ignacio Goirigolzarri. En la práctica, los clientes de la antigua entidad liderada por Cajamurcia no notarán nada nuevo cuando acudan hoy a su oficina u operen a través de internet. Porque la llamada «integración operativa» no se producirá hasta la próxima primavera, a finales de marzo o principios de abril. Será entonces cuando los clientes de Banco Mare Nostrum podrán acceder al catálogo de servicios y productos de Bankia. En cuanto a la imagen de las sucursales, tampoco habrá una unificación inmediata, debido a que dicho proceso comercial requiere de una inversión millonaria y esa decisión aún no está tomada.

La entidad dirigida por Goirigolzarri, que inicialmente pensaba inscribir la fusión el pasado viernes, finalmente lo hizo ayer después de recibir todas las autorizaciones requeridas por los reguladores y las autoridades, según explicó la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Con la fusión de las dos entidades participadas mayoritariamente por el Estado, Bankia se consolida como el cuarto banco español en número de activos, ya que gestionará 223.000 millones de euros después de que BMN aporte al grupo unos 38.000 millones.

El canje de las acciones de BMN, que comenzó ayer y que el banco pretende cerrar el próximo viernes, se realizará con una relación de un título de Bankia nuevo por cada 7,82 acciones de BMN, con un valor nominal en ambos casos de un euro, que empezarán a cotizar el próximo lunes 15 de enero.

Del total de 1.613,7 millones de acciones de BMN, Bankia canjeará 1.610 millones, ya que el resto están en manos de la propia entidad absorbida y se procederá a su amortización. Para hacer frente a la fusión, Bankia debe emitir 205,6 millones de nuevas acciones y la compañía GVC Gaesco Beka ejercerá como agente del canje y como «agente de picos», con el fin de adquirir las acciones o partes de acciones de BMN que, tras la ecuación de canje, no den lugar a recibir una acción entera de Bankia.

Sedes centrales y sucursales

La fusión de Bankia y BMN, aprobada por sus accionistas en junta el pasado 14 de septiembre, permitirá al nuevo grupo aumentar su volumen de créditos un 20% y el de depósitos un 28%, mientras que la base de clientes se incrementa en un 26%.

Al mismo tiempo, la operación lleva aparejada una reducción de más de 2.500 empleados, que actualmente se negocia con los sindicatos y que afecta principalmente a los servicios centrales de ambas entidades ya que sus redes de oficinas apenas se solapan. Con todo, el cierre de sucursales de BMN se ha sucedido con cuentagotas en la geografía regional, al igual que en otras autonomías donde está implantada: Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid y Baleares.

El pasado diciembre ya echaron la persiana diez oficinas, seis de ellas en el municipio murciano. El lunes les tocará el turno a otros dos despachos, en la calle Saavedra Fajardo y en la avenida Santiago. Los cierres previstos en la Región culminarán el 3 de febrero, con cuatro oficinas, dos en Murcia, una en Alcantarilla y otra en Cartagena. El grueso del ajuste se concentra en la Comunidad Valenciana, con un total de 49 cierres (33,79%), mientras que 35 corresponden a Baleares (24,14%) y 31 a Andalucía (21,38%). En la Región de Murcia se clausurarán en total 16 sucursales (11,03%), en la Comunidad de Madrid 13 (8,97%) y en Canarias una (0,69%).