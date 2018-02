Ballesta propone ampliar el plazo para presentar candidatos José Ballesta junto a Fernando López Miras. / Edu Botella / AGM El alcalde de Murcia se enfrenta a un reto descomunal con la organización de un evento inédito en la política regional J. M. A. MURCIA Sábado, 10 febrero 2018, 02:05

Sobre los hombros del alcalde de Murcia, José Ballesta, pesa la organización del que será el primer congreso asambleario del PP de la Región de Murcia, una cita que se prevé multitudinaria y que no tiene precedentes en la política regional.

Solo con que un 15% de la actual lista de afiliados con que cuenta el PP -37.640 al día de ayer- decida asistir a la cita del 18 de marzo, supondría una afluencia de unas 5.600 personas.

El partido había pensado inicialmente celebrar el cónclave en el salón de actos de la Facultad de Económicas, en el campus de Espinardo, por ser el de más aforo de la Universidad de Murcia, pero ni siquiera sería suficiente para albergar a todos los asistentes que se esperan. La solución, según precisó ayer Ballesta, estaría en la instalación de pantallas de vídeo en salas anexas para que los afiliados puedan seguir el congreso.

El comité organizador que preside Ballesta desea que la participación de los asistentes sea lo más amplia posible, por lo que, además de votar, también pretende que puedan tomar la palabra e intervenir en los debates, lo que suscita otro desafío técnico si el auditorio está repartido en varias salas distintas.

Ni siquiera los plazos del proceso está totalmente definidos. En principio, el Comité Ejecutivo del PP decidió que la fecha límite para presentar candidaturas a la presidencia del partido fuera el viernes 16 de febrero, para lo que los posibles aspirantes apenas tendrían una semana para recoger los 90 avales de afiliados necesarios y perfilar su candidatura.

Comunicados políticos

En el partido no creen que López Miras vaya a tener rival, pero Ballesta no desea que exista la más mínima sombra sobre el proceso y tiene previsto, según reconoció ayer a 'La Verdad', proponer que se amplíe este plazo para que nadie, en el caso de que hubiera alguien, pueda objetar la falta de tiempo para no presentarse a la presidencia del partido.

Otro asunto que debe resolver el comité organizador en los próximos días, porque el tiempo apremia, es el número y contenido de las comunicaciones políticas que se debatirán en el congreso. Ayer se hablaba de entre cuatro y cinco, cuyos redactores se designarán cuando se concrete sobre qué temas versarán.