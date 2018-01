«El 90% de los bailes regionales se conservan por la Sección Femenina» José Francisco Martí, con su publicación. / J. C. Caval José Francisco Martí Roch, Ingeniero e investigador del folclore ANTONIO BOTÍAS Murcia Miércoles, 31 enero 2018, 08:35

Después de una fructífera carrera como ingeniero encontró -o más bien retornó- su auténtica pasión. Eso asegura José Francisco Martí Roch, quien estos días ha publicado su obra 'Historia de los XX Concursos Nacionales de Coros y Danzas de la Sección Femenina', un libro que distribuye la Federación de Asociaciones y Coros de Danzas de España (Facyde). En ella, Martí propone un apasionante recorrido por la convocatoria y celebración de estas citas que, además, sirvieron para poner en valor, conservar y trasladar a las generaciones futuras el gran patrimonio folclórico español.

-¿Cuánto tiempo ha tardado en recopilar tanta documentación?

-Entre cinco y seis años. Tenga en cuenta que he recorrido media España. Desde la Real Academia de la Historia a los archivos de Almería, Granada, Albacete, Teruel, Lugo... A esos se suman otros en la Red.

-Se ha centrado en fuentes documentales, por lo que dice.

-Lo que hago es historia y eso requiere de fuentes documentales. Las fuentes orales también son importantes, pero me interesan menos porque han pasado muchos años.

-¿Cómo surgió esta idea?

-Desde muy pequeño pertenezco al grupo de coros y danzas de Jumilla. Además, descubrí que sobre esta materia no había nada escrito y estaba convencido de que el folclore no existiría como lo conocemos en Murcia de no ser por la Sección Femenina. Al margen de cualquier cuestión política, claro.

-¿Y se celebraron veinte concursos en Murcia?

-Se celebraron entre los años 1942 y 1975. Todos tuvieron lugar en el Teatro Romea, en la capital, y solían convocarse los domingos por la mañana. Aquí tenían lugar las fases provincial y regional, en las que participaba Albacete, que entonces formaba una única provincia.

-¿Cuáles fueron para la Región los años dorados del desfile?

-A partir de 1944, cuando ganó el concurso Jumilla y luego Cartagena. El grupo de Cieza siempre fue espectacular, bajo la dirección de María Gómez. Y más tarde arrolló Lorca. El grupo de Murcia tuvo actuaciones más discretas, a mi juicio.

-¿Por qué dejaron de celebrarse estos encuentros?

-Pues, simplemente, por la desaparición de la Sección Femenina. Además, tampoco había ayudas para mantener un concurso así, que en aquellos años podía costar cinco o seis millones de las antiguas pesetas. Hubo grupos que organizaron después certámenes, como el Salzillo, de Murcia, pero eso ya era otra cosa diferente.

-¿En qué benefició la Sección Femenina al folclore murciano?

-Sin ella, como le apuntaba antes, no existirían y no se hubieran conservado el 80% o 90% de los bailes que hoy disfrutamos. En ese sentido, fue un gran acierto el impulso que se le dio a nuestras tradiciones.

-¿Lleva entre manos algún otro proyecto en estos momentos?

-Estoy trabajando en un par de proyectos a la vez. Uno de ellos es la edición de un libro sobre estas mismas cuestiones, pero centrado en la ciudad de Murcia. Durante mi investigación encontré numerosa documentación más local y que no tenía cabida en el libro. Así que ahora ultimo otro que la contenga.

-¿Y el otro proyecto?

-Es un libro sobre refranes y canciones típicas de Jumilla, de donde soy oriundo. Es un trabajo fascinante.

-¿Lleva muchos años recopilando ese tipo de información?

-Empecé cuando tenía apenas 14 años y de forma regular lo he realizado hasta ahora. Recuerdo que iba por los antiguos hogares del pensionista para que los mayores me contaran cosas. Algunos, incluso, me pasaron escritos que aún conservo. Así comenzó a fraguarse esta obra.

-¿Dónde se puede adquirir su nuevo libro?

-Lo he distribuido a través de la Federación de Asociaciones y Coros de Danzas de España (Facyde), que preside, por cierto, un ciezano, Jesús Saorín. La obra se ha repartido por toda España y ahora estamos preparando una segunda edición corregida y aumentada.