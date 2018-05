La ayuda de 150 euros no contenta a padres de alumnos, libreros ni centros Fran Manzanera Las familias se quejan de que la cuantía apenas supone un alivio, y critican el calendario de aplicación elaborado por la Comunidad FUENSANTA CARRERES Murcia Viernes, 11 mayo 2018, 08:12

El nuevo sistema de ayudas para la compra de libros de texto, que contempla la gratuidad de parte de los manuales para todos los estudiantes de enseñanza obligatoria en cuatro años, no contenta a la comunidad educativa, que ha comenzado a poner pegas a las cantidades fijadas, el sistema y el calendario de aplicación. Tampoco al gremio de libreros, que alertó ayer de que el nuevo sistema dará la puntilla a un sector ya castigado en la última década.

El nuevo sistema de préstamo de libros se estrenará el próximo curso, cuando recibirán la ayuda para la compra de manuales, limitada a 150 euros por familia, 42.412 estudiantes de tercero y cuarto curso de Primaria, todos los escolares de educación especial y aulas abiertas, y los de primer y segundo curso de Formación Profesional Básica. El resto de estudiantes que quedan de momento fuera del nuevo sistema sí tendrán acceso a las becas convencionales, que se reparten en función de la renta familiar, y que cubren a los hogares con muy pocos recursos. Esas becas para la compra de libros llegarán a otros 18.600 estudiantes de todos los cursos. Así, en total serán 61.012 estudiantes los que reciban algún tipo de ayuda.

La cantidad por alumno fijada por la ley no contenta a las familias, centros educativos ni libreros. Las primeras insistieron ayer en que los 150 euros no dan siquiera para la compra de los manuales de las asignaturas troncales. Los centros educativos consideran que la limitación les obliga a ajustar al mínimo la lista de material necesaria, y los libreros advirtieron del efecto perverso de la medida: «Ese precio no es competitivo, y las asociaciones de padres recurrirán a hacer sus compras directamente en las editoriales, lo que nos deja fuera del sistema. Con esa limitación, además, los centros optarán por escoger todos los libros de la misma editorial, en lugar de seleccionar para cada materia el que de verdad consideran más apropiado, porque es la única manera de lograr una buena oferta. En un sistema de precio libre, quedará fuera el tradicional canal librero, apropiándose las editoriales de su espacio en un 'sálvese quien pueda'», denunció ayer el presidente de la Asociación de Librerías de la Región de Murcia, Manuel García Elbal.

Francisca López Presidenta de FAPA

Las instrucciones sobre la aplicación del nuevo modelo se publicaron hace unos días, y han despertado los recelos de la comunidad educativa. La Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos criticó que «en ellas se habla de banco de libros y sistema de préstamo, pero no aparecen las palabras 'gratuito' ni 'público'. Nos preocupa que en dichas instrucciones se deja la posibilidad de que se nos pueda pedir a las familias otro tipo de material, cuyo coste correría a nuestro cargo», insistieron los padres, que puntualizaron en cualquier caso que la FAPA «valora positivamente cualquier iniciativa encaminada a la gratuidad de la educación».

También el presidente de la FAPA de San Pedro del Pinatar lamentó que los cursos escogidos para su aplicación el primer año sean precisamente los que antes cambiarán los libros de acuerdo al calendario de la Lomce, y se quejó de que no se hayan tendido en cuenta sus aportaciones y experiencia.

Algunas reacciones

Francisca López | Presidenta de FAPA «Lo único que se regula es un banco de libros»

«Las instrucciones dejan claro que lo único que se regula es un banco de libros. Además, la implantación del sistema no se ha acompasado con el orden de la Lomce, con lo que se podría optimizar mejor la duración de los libros. El límite de 150 euros deja la posibilidad de que se nos pida a las familias otro material no reutilizable cuyo coste no estaría limitado», criticó la FAPA.

Manuel García Elbal | Presidente de la Asociación de Librerías «En un sistema de precio libre, nos quedamos fuera»

La Asociación de Librerías de la Región criticó ayer que la limitación del presupuesto «provocará que el profesorado tenga que optar por los manuales más competitivos económicamente en detrimento de los proyectos curriculares más apropiados para ejercer su docencia. Las librerías, en un sistema de precio libre, quedarán fuera, después de años de crisis».

Consejería de Educación «La aplicación y el presupuesto son progresivos»

La Consejería de Educación insistió ayer en que las instrucciones enviadas a los centros derivan de la ley «aprobada por unanimidad en la Asamblea Regional. La aplicación del nuevo sistema, como el presupuesto, es progresiva», remarcaron ayer fuentes de la Administración regional, que prevén que las nuevas ayudas lleguen a todos los nivel de enseñanza obligatoria en cuatro años.