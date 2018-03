La Audiencia revoca una custodia compartida porque los padres no superan el conflicto EFE MURCIA Jueves, 1 marzo 2018, 08:37

La Audiencia Provincial ha revocado la sentencia de un juzgado de Primera Instancia de Cartagena que acordó la custodia compartida de unos hijos. La decisión ahora adoptada se basa en que los progenitores no han conseguido superar la situación de enfrentamiento surgida tras la separación.

El juzgado, en primera instancia, estimó la demanda presentada por el padre y asignó la guarda y custodia compartida de los hijos. Esa decisión fue apelada ante la Audiencia Provincial por la madre de los menores, y el tribunal le ha dado la razón.

En su recurso, la mujer señaló que ese cambio no estaba justificado, ya que desde el divorcio no se había producido una modificación sustancial de las circunstancias que aconsejara la custodia compartida. Y añadió que no habían pasado ni dos años desde que se alcanzó un acuerdo sobre la custodia materna, con unos horarios de visita y pernoctaciones con el padre, «que se ha venido cumpliendo sin que haya habido discrepancias en ese tiempo, excepto las relativas a cuestiones económicas».

La Sala revoca ahora la sentencia del juzgado de Primera Instancia al señalar que, como mantenía la mujer, no se ha producido la modificación sustancial de las circunstancias iniciales, por lo que anula la custodia compartida.