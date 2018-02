La Audiencia le impone 9 meses por apoderarse de la recaudación de su empresa EFE Murcia Sábado, 10 febrero 2018, 10:46

La Audiencia Provincial confirmó la sentencia de un juzgado de lo Penal de Murcia. En mayo de 2016, condenó a nueve meses de prisión, por un delito de hurto, a un hombre que se apoderó de la recaudación de máquinas recreativas de la empresa para la que trabajaba.

La sentencia desestima así el recurso que el afectado presentó contra el fallo judicial, que incluía también la condena al pago de la suma sustraída, que se fijó en 920 euros, así como a indemnizar a la empresa por los daños producidos al tener que sustituir las llaves maestras.

En un salón de Lorquí

El juzgado, en la resolución que ahora se confirma, declaró probado que el acusado, que se encontraba de baja, procedió a devolver las llaves de apertura de las máquinas que, por su labor, tenía en su poder. Añadió que los días 6 y 14 de febrero de 2014, «animado por el deseo de obtener un ilícito beneficio», acudió a un salón de un polígono industrial de Lorquí y, haciendo un uso no autorizado de llave que tenía, se apoderó de la recaudación de las máquinas propiedad de la empresa. En su recurso, que no prosperó, señaló que no existían pruebas que demostraran que fue el autor del hurto, de lo que el tribunal discrepa, por lo que desestima la apelación.