La Audiencia avala que Vigilancia Aduanera impulse las investigaciones Lunes, 19 febrero 2018, 07:52

El ingeniero José Manuel Fernández Pujante, uno de los principales implicados en el 'caso César', ha venido presentando recursos contra la participación de funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) en las diligencias policiales. Los argumentos presentados por su defensa se basaban en que estos agentes no podrían tomar declaración a sospechosos y testigos, debido a que las diligencias ya están judicializadas desde hace más de dos años, por lo que sostiene que esas pruebas solo se pueden practicar en un juzgado. Una circunstancia que, en su opinión, «vicia de nulidad radical sus atestados». Los recursos de este imputado han sido reiteradamente rechazados por el juzgado de instrucción y ahora también acaba de hacerlo la Audiencia Provincial, que establece que «un atestado no es prueba de cargo ni de descargo, ya que no es prueba, sino mera denuncia, y la única prueba es la que se practique llegado el caso en el eventual juicio oral a celebrar».