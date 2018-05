La Audiencia avala la investigación a dos ediles por dar información confidencial EFE MURCIA Jueves, 3 mayo 2018, 08:00

La Audiencia Provincial de Murcia ha desestimado el recurso presentado por el sobrino de un anciano que falleció en una residencia de Calasparra al caer por una ventana. Este está siendo investigado por un juzgado de Instrucción de Caravaca de la Cruz por un presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos o revelación de secretos, junto con dos concejales de la corporación de Ciudadanos y Calasparra Viva.

El auto de la Audiencia señala que el supuesto delito pudo ser cometido cuando el ahora apelante, en un pleito iniciado para exigir la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento por ser la residencia de ancianos municipal, utilizó unos documentos que tenían la consideración de confidencial. Para el juzgado, esa documentación pudo llegar a manos del sobrino del fallecido a través de los dos ediles. El consistorio negó al primero la documentación que pedía mientras que a los ediles sí le fue facilitada, aunque con la advertencia de que era reservada.

Indicios de un delito

El juez consideró que los hechos recogidos en la denuncia presentaban indicios de la posible comisión de un delito, por lo que una valoración indiciaria aconsejaba seguir con la investigación para el esclarecimiento de los mismos. Esa resolución fue recurrida por el sobrino, primero, ante el propio juzgado y, ahora, ante la Audiencia Provincial, donde sus pretensiones tampoco prosperaron.

El apelante señaló que su actuación no podía ser considerada constitutiva del delito de revelación de secretos o infidelidad en la custodia de documentos, al no tener la condición de funcionario público. Sostuvo que los documentos referidos a la gestión y funcionamiento de la residencia son de carácter público y, por tanto, a ellos puede acceder cualquier ciudadano. Expuso, además, que la documentación no fue obtenida de funcionario o autoridad, en referencia a los concejales, además de insistir en que la misma no era secreta.

La Audiencia, sin embargo, al desestimar su recurso, coincide con el juzgado en la procedencia de continuar las investigaciones. Además, expone que en los propios documentos utilizados figuraba a lo largo de todos los folios que la información contenida en los mismos era confidencial. «La resolución recurrida es conforme a Derecho, pues de la denuncia y documental resulta la existencia de unos mínimos indicios delictivos contra el ahora recurrente que justifican su investigación», remarca la Sala.