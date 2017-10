La asociación Avida, galardonada en los Premios Solidarios ONCE Región de Murcia Presentación de los galadornados por los Premios Solidarios. / ONCE El programa 'Hora Once', Carlos Marín Calero, Ambulorca y el IES Sanje de Alcantarilla son el resto de los premiados LA VERDAD Murcia Lunes, 16 octubre 2017, 16:32

La Asociación Avida (Asociación contra violencia doméstica de la Región de Murcia), el programa 'Hora ONCE' de Onda Cartagena, Carlos Marín Calero, Ambulorca (Ambulancias de Lorca) y el IES Sanje de Alcantarilla, son los ganadores de los Premios Solidarios ONCE Región de Murcia 2017.

La ONCE reconoce con estos galardones, a aquellas instituciones, medios de comunicación, persona física, empresa o estamento de la Administración que hayan exaltado valores relacionados con la integración de las personas con discapacidad y la supresión de barreras físicas y mentales en la comunidad autónoma.

Premiados 2017

En la categoría ONG, Entidad, Organización o Institución: a la Asociación Avida, Asociación contra la violencia doméstica, de la Región de Murcia. En los últimos años, Avida junto con la Dirección General de Mujer e Igualdad de Oportunidades, están llevando a cabo la realización de un Plan de Atención Personalizada para mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género, que en coordinación y colaboración con el Cermi Región de Murcia, incluye a las mujeres y niñas con discapacidad, abordando jornadas de formación a profesionales, campañas de sensibilización, o la adaptación de documentación para hacerla accesible, entre otras acciones.

En Medios de Comunicación, Programa, Artículo o Proyecto de Comunicación, el premio ha recaído en el programa 'Hora ONCE', de la emisora Onda Cartagena, perteneciente al grupo Gaceta Radio TV. Por ocuparse de forma destacada de acontecimientos de especial trascendencia en cualquier materia de interés social, coincidentes con los valores esenciales de la ONCE y su Fundación y con la filosofía que impregna la economía social y los objetivos de la discapacidad y del Tercer Sector. Desde hace dos años, todos los martes, dedican un espacio semanal de una hora a la ONCE, en el programa 'Las mañanas de Gaceta', de la mano de la periodista Chelo Cánovas, quien se encarga cada semana de trasladar a las personas oyentes la información necesaria para sensibilizar y acercar a las personas con discapacidad al resto de la sociedad.

En la categoría Persona física, recibe el premio Carlos Marín Calero, notario de profesión y padre de una hija con síndrome de Down. Vicepresidente de Fundown, asesor jurídico de Down España y autor de varios libros sobre discapacidad, entre los cuales destaca “La discapacidad de obrar”, obra que acerca al lector a una reflexión sobre los derechos de las personas con discapacidad. También es autor de libros sobre la fiscalidad y el patrimonio protegido.

En el apartado Empresa, el premiado es Ambulorca, Ambulancias de Lorca Sociedad Cooperativa. Por su apuesta por el talento de trabajadores con discapacidad, así como por incluir en sus servicios programas sociales de atención al colectivo de personas más vulnerables. Un ejemplo de este compromiso de Ambulorca es el proyecto AMAR, del que se pueden beneficiar además del público en general los usuarios de los perros de asistencia y perros guía.

Finalmente, en la categoría de Administración Pública: el IES Sanje de Alcantarilla. Por su proyecto 'Sanje sin barreras', con el que trata de promover y fomentar que los alumnos tomen conciencia de las barreras arquitectónicas con las que se encuentra una persona con discapacidad, y la necesidad de una correcta señalética en el caso particular de la discapacidad visual.

El jurado de los Premios Solidarios ONCE Región de Murcia 2017 ha estado compuesto por Concepción Ruiz Caballero, concejal delegada de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Murcia; Diego Cruzado Beriguistain, presidente de la Plataforma del Tercer Sector en la Región; José Luis Aedo Cuevas, vicepresidente del CERMI Estatal y presidente de FIAPAS; Mª José Rodríguez López, periodista y reportera de 7 TV, Televisión Pública Región de Murcia; Ana Peláez Narváez, consejera general de la ONCE; Juan Carlos Morejón de Girón Bascuñana, delegado territorial de la ONCE en la Región; y Teresa Lajarín Ortega, presidenta del Consejo Territorial, en calidad de presidenta del jurado.

La entrega de premios tendrá lugar en el marco de la gala que se desarrollará a las 19.00 horas, el día 25 de octubre en el Teatro Circo de Murcia.