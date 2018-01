«El arte puede liberar al ser humano de su frenético ritmo de vida» Esteban Bernal. / Pablo Sánchez / AGM Esteban Bernal. Pintor y escultor MINERVA PIÑERO Murcia Martes, 16 enero 2018, 08:04

De su abuelo materno, un modesto coleccionista de arte, Esteban Bernal heredó cierta sensibilidad por el mundo de la pintura y de la escultura. Inspirado por los ocres y oxidados arañazos de las minas de La Unión, municipio donde ejerce como profesor de dibujo artístico y de cultura audiovisual en el instituto María Cegarra Salcedo, y por los fríos y azules reflejos del agua, el artista inaugura 'Arquitexturas II', exposición en la que reina la técnica del acrílico. Sus 47 obras, de las que cinco son esculturas de considerable tamaño, se presentan ante el público hoy, de la mano del guitarrista flamenco Pablo Barrionuevo, en la Sala de Columnas del Palacio del Almudí, a las 19.30 horas.

-¿Cómo se enfrenta al lienzo en blanco?

-Nunca lo hago. Antes de ponerme delante del atril, siempre desarrollo previamente un boceto o una idea mínima de lo que quiero plasmar. Llegar delante de un lienzo esperando a que surja la inspiración sin haber elaborado nada, me resulta incluso angustioso.

-Columnas, plazas, coliseos... ¿Son reales las construcciones que conforman 'Arquitexturas II'?

-La mayoría son espacios que me gustaría que existiesen. Aunque algunos están inspirados en grandes monumentos, como es el Anfiteatro Flavio, el Coliseo de Roma; o nacen a partir de imágenes, los cuadros no están pintados con una finalidad descriptiva o realista, ni son un reflejo fotográfico. En cierto modo, convoco a la existencia elementos que me gustaría que ya pudieran encontrarse.

-¿Por qué apenas se aprecia existencia humana en sus obras?

-Porque más que los personajes, me interesa destacar la arquitectura. Si en algún cuadro he colocado alguna persona, ha sido sutilmente, en forma de silueta para que se pudiera apreciar, en comparación con la persona, el tamaño de los elementos que se disponen a su alrededor. Cargadas de ausencia, son obras silenciosas que transmiten mucha tranquilidad, donde la presencia humana ha dejado, como mucho, sus huellas.

-¿Qué pretende transmitir?

-Para el espectador, es una invitación a vivir una experiencia emocional, capaz de transportarlo a lugares en los que la sutileza de lo sugerente sea más potente que lo evidente. De esta forma, el arte puede liberar a su observador del frenético ritmo de la rutina y proporcionar al ser humano la sensibilidad y relajación que necesita. Además, personal e inconscientemente, es un homenaje que he creado a la arquitectura, una disciplina con la que me sentía en deuda. Cuando estaba en el instituto, me costó bastante aclarar si iba a estudiar Bellas Artes o Arquitectura, y hasta el último momento no tomé la decisión. Al final, me decanté por la primera, pero siempre he tenido una inclinación especial por esta otra disciplina.

-¿Por qué eligió el Palacio del Almudí como espacio expositivo?

-Porque su sala de columnas es espectacular, y porque tiene muchísima personalidad por los increíbles arcos que presenta y por su suelo de piedra, entre otro elementos. Después de más de dos años preparando 'Arquitexturas II', he conseguido que la mayoría de las obras sean zapatos hechos a medida para este Palacio, como si estuvieran grabadas en sus propias columnas. Es una exposición bastante meditada y cuidada, con un discurso en cada cuadro. No hay nada improvisado en las obras, que estarán expuestas hasta el 4 de marzo.

-¿Qué arquitecturas de la Región destacaría?

-El antiguo Mercado Público de La Unión, el Gran Hotel de Cartagena, ambas edificaciones de estilo modernista, el Ayuntamiento de esta ciudad portuaria, uno de los más bonitos de España, y, en la capital de la Región, la Catedral de Murcia, asombrosa por su campanario, por su interior y por todos los elementos que la conforman, y la fachada del Moneo, un edificio de arte más contemporáneo y atrevido que la ciudad ha sabido integrar.

-¿Creará 'Arquitexturas III'?

-No lo sé. De momento, estoy preparando una exposición para la Fundación Pedro Cano, donde también abordo el mundo de la arquitectura.