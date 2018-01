Arroyo acusa a la oposición de «aprobar medidas innecesarias y criminalizar» a los agricultores El plan normativo del Ejecutivo para este año, que incluye 22 decretos y tres leyes, no recoge ningún precepto más sobre el Mar Menor JULIÁN MOLLEJO Murcia Jueves, 18 enero 2018, 03:29

El Gobierno regional no volverá a presentar una norma para la protección y regeneración del Mar Menor, tras el varapalo sufrido en la Asamblea Regional con el decreto de ley de medidas urgentes presentado el pasado año y que la oposición a reformado y modificado a su antojo.

Así lo aclaró ayer la consejera de Transparencia, Participación y Portavoz, Noelia Arroyo, al informar del plan normativo para este año aprobado ayer por el Consejo de Gobierno.

Arroyo acusó a los tres grupos de la oposición -PSOE, Podemos y Ciudadanos- de «aprobar medidas innecesarias que no van a mejorar el Mar Menor», y de «criminalizar» al sector agrícola, «que está con la recuperación de la laguna y no es culpable de su situación». La consejera añadió que las propuestas de la oposición «demuestran su desconocimiento», por lo que, a partir de ahora, «hay que pedir explicaciones a esos grupos políticos que, de forma irresponsable, no ofrecen soluciones realistas y efectivas para la recuperación del Mar Menor».

El plan normativo del Gobierno para 2018, abierto a la incorporación de otras iniciativas a lo largo del año, incluye la aprobación de tres nuevas leyes, entre ellas la de presupuestos, la de espectáculos públicos y una nueva de simplificación administrativa, así como 22 decretos, entre ellos el que regula los grupos de presión.