Aprobada la ley regional que equipara a 48.200 parejas de hecho a los matrimonios

La Región de Murcia dejará de ser dentro de un mes la única comunidad española sin una legislación específica para las parejas que conviven sin estar casadas. En el marco de una tensa sesión plenaria de control al Gobierno de Fernando López Miras, la Asamblea Regional mostró unanimidad solo para aprobar la nueva Ley de Parejas de Hecho, que dará seguridad jurídica a las 48.200 uniones de este tipo que se calcula que hay en la Región. El texto, propuesto por el PSOE en octubre de 2015, entrará en vigor al mes de su publicación en el BORM.

La norma define la pareja de hecho como la unión estable, libre, pública y notoria de afectividad análoga a la conyugal, con independencia de su sexo. Se da entre dos personas mayores de edad o menores emancipadas, que se inscribirán en un registro administrativo. Los miembros de esa unión tendrán que haber expresado fehacientemente su voluntad de constituirse en pareja de hecho y uno de ellos, al menos, deberá estar empadronado en un municipio murciano.

La Comunidad Autónoma creará un registro regional en el que se integrarán los municipales que ya existen sobre esta materia, siendo autorizada la solicitud en los siguientes tres meses a su petición.

Podemos se ausenta de la sesión de control al presidente por rechazarle una pregunta sobre 'Gürtel'

La ley excluye a los menores de edad no emancipados, a las personas casadas que no se hayan separado judicialmente, a los que formen parte de una pareja de hecho inscrita debidamente con otra persona, a los parientes por consanguinidad o adopción en línea recta, así como a las personas legalmente incapacitadas mediante sentencia judicial firme.

En caso de extinción de la unión, cualquiera de sus miembros deberá solicitar en un mes la cancelación de la inscripción en el registro, así como trasladar el escrito al otro miembro de la pareja. Las parejas, establece la ley, tendrán los mismos beneficios reconocidos, prestaciones sociales, derechos y obligaciones, y beneficios fiscales que los matrimonios residentes en la Región.

La aprobación de esta nueva norma al final de la sesión permitió a los diputados regionales rebajar tensiones y recuperar la cortesía parlamentaria. El terremoto político que con epicentro en la sentencia de la 'trama Gürtel' sacude la política nacional en los últimos días tuvo su réplica en el Parlamento murciano al inicio del Pleno. Mientras en el Congreso de los Diputados el PNV anunciaba que votará a favor de la moción de censura al presidente del Gobierno, en la Asamblea Regional hubo un enganchón entre el PP y Podemos por el intento de este último partido de que el presidente, Fernando López Miras, diera garantías de que el Partido Popular de la Región de Murcia «no se ha financiado ilegalmente mediante procedimientos semejantes a los condenados en la sentencia de la 'Gürtel'». La pregunta no fue admitida a trámite por la Mesa de la Asamblea, el martes. Tampoco ayer por el Pleno, que votó mayoritariamente en contra de incluirla en el orden del día de la sesión tras reclamarlo el portavoz del partido de izquierdas, Óscar Urralburu. Como medida de protesta, los seis diputados de Podemos abandonaron el hemiciclo entre una salva de críticas, burlas y algunos insultos desde la bancada popular.

La polémica estaba latente desde que la Mesa de la Asamblea rechazó el martes admitir a trámite la pregunta de Podemos en la reunión celebrada para ordenar las intervenciones en la sesión de control al presidente. Los motivos aducidos es que inquiría a López Miras como presidente de un partido pero no como jefe del Ejecutivo. Así lo entendieron no solo el representante del PP en ese órgano, sino también los de Cs y del PSOE. Pero Podemos volvió ayer a la carga y reclamó la reconsideración de esa decisión por falta de «motivación jurídica». Además, interpretó que el Reglamento de la Asamblea no regula nada en cuanto al contenido de las preguntas que se pueden dirigir al presidente.

Recurso al Constitucional

Urralburu anunció que recurrirá esa decisión al Tribunal Constitucional por vulnerar derechos fundamentales en el ejercicio de la representación política.

Antes de abandonar el hemiciclo, el líder de Podemos cuestionó la decisión de la Mesa de la Asamblea, que esta no haya contestado aún al recurso presentado tras su primera decisión del martes y que ayer los representantes del PP y de Ciudadanos no acudieran a una convocatoria exprés de la Mesa, cinco minutos antes del Pleno. Con un ambiente más propio de tasca que de Parlamento, el popular José Soria le llamó «sinvergüenza» y «caradura». Y el portavoz del PP, Víctor Manuel Martínez, anunció que pedirá reprobarlo «por decir que los servicios jurídicos se saltan la ley a la torera».

Los portavoces Víctor M. Martínez. PP: «Habrá parálisis en las grandes inversiones si cambia el Gobierno» «Los murcianos tenemos motivos para estar muy preocupados», dijo el portavoz del PP, que preguntó al presidente en la sesión de control por las posibles consecuencias en la Región de la moción de censura a Mariano Rajoy. «Si sale adelante, lo hará con los votos de Rufián de ERC, Puigdemont del PDeCAT y el terrorista Otegi de Bildu; si prospera, lo hará con los votos de quienes quieren romper España. Con todos aquellos que no van a contribuir a la mejorar el crecimiento del país y mucho menos de la economía y el empleo en la Región de Murcia». Martínez insistió ante López Miras en que «a la Región no le va a ir bien con un Gobierno de Pedro Sánchez, nunca le ha ido bien con gobiernos socialistas y mucho menos con uno apoyado por personajes como Rufián, cuyo partido ERC derogó el trasvase del Ebro». En su opinión, «habrá una parálisis» en las grandes inversiones, como la alta velocidad, la apertura del aeropuerto, la firma del Pacto Nacional del Agua y en la negociación de una financiación más justa para Murcia. Joaquín López. PSOE: «La Región no ha sido noticia por su talento, sino por la corrupción» Aunque también preguntó al Ejecutivo autónomo por una posible repercusión de la sentencia de la 'Gürtel' en la Región, no hubo polémica en la intervención de López Pagán. El portavoz socialista reprochó a López Miras que también Murcia ha sido protagonista por la inestabilidad política, económica y social originada por la corrupción política. «La Región no ha sido noticia por su potencial, por su talento, por el turismo o por la tecnología de nuestras empresas; se nos conoce por la corrupción, por lo que han denominado la 'vía murciana' debido a lo que ocurrió con Pedro Antonio Sánchez», insistió. Además, subrayó que López Miras que fue «presidente por accidente, por la corrupción de Pedro Antonio Sánchez». «Una vez más, hemos sido golpeados por la corrupción del PP, de la que ha querido desmarcarse el presidente diciendo que cuando lo de 'Gürtel' estaba tocando la flauta. Pero no ha dicho que tocaba al son que marcaba Pedro Antonio Sánchez. Por eso, pedimos a López Miras que no sea cómplice de la corrupción y trabaje para limpiar su partido». Óscar Urralburu. Podemos: «La pregunta sobre la 'Gürtel' era más que pertinente» «La pregunta sobre la 'Gürtel' era más que pertinente». Así lo indicó el líder de Podemos, quien identificó vinculaciones en este caso de corrupción de empresas que tienen contratos con la Administración regional. «Queríamos saber si el presidente López Miras tenía conocimiento acerca de si el PP murciano se ha financiado con los mismos procedimientos que se describen en la 'Gürtel'. Óscar Urralburu defendió que su pregunta se ajustaba a lo que establece el Reglamento de la Cámara y aseguró que la decisión de rechazarla proviene de la Mesa de la Asamblea. Este órgano tomó «una decisión política. Votaron a favor de ese veto PP, Ciudadanos y la presidenta, Rosa Peñalver. Por tanto, al no haber informe jurídico de los servicios de la Cámara, a los que respetamos sin ninguna duda, nos encontramos ante una clara decisión política». E insistió: «Nosotros solicitamos conocer por qué no se había admitido, pero todavía nadie nos ha contestado. Si esto sigue así, no nos quedará otra que pedir amparo al Tribunal Constitucional». Luis Fernández. Ciudadanos: «El presidente no toma las riendas en el Mar Menor, pese a la gravedad» El portavoz de Ciudadanos en el debate denunció que el Gobierno regional «no ha tomado las riendas pese a la gravedad de la situación del Mar Menor, demostrando una absoluta irresponsabilidad. Además, la respuesta que ofreció el presidente en el Pleno no ha convencido a nadie porque ha optado por desviar la atención del problema» dando datos sobre la mejoría de las condiciones del agua. Fernández reclamó a López Miras que explique a los comerciantes, a los hoteleros, a los empresarios, a los veraneantes y los ciudadanos que viven allí todo el año el resultado de sus gestiones. El parlamentario denunció también la ausencia de un programa director que defina las actuaciones que debería llevarse a cabo a corto y medio plazo en la laguna. «No han ejecutado nada del plan de acción de la ITI; el Gobierno regional se ha negado a redactar la ley integral del Mar Menor pese a tener los medios; tienen un nulo respeto al comité científico; y han llevado a cabo actuaciones temerarias como la apertura de golas para aumentar el tránsito de aguas del Mediterráneo», lamentó Fernández

Lo llamativo es que la sesión continuó precisamente con una pregunta del PSOE sobre el mismo caso de corrupción, pero que no ofendió tanto a los populares. El portavoz socialista, Joaquín López, la formuló de distinta manera. Concretamente, se interesó por la repercusión en «la política regional» de la sentencia dictada por la Audiencia. No citó al PP en el enunciado.

«No sé exactamente qué repercusión tiene», respondió López Miras, que contraatacó asegurando que quizás las mismas que hubo cuando altos cargos del PSOE fueron condenados por la financiación ilegal de los socialistas en el 'caso Filesa', en una sentencia de 1997. Joaquín López le pidió que no echara balones fuera, «porque usted es presidente por un presunto caso de corrupción. Lo lamentable es que en Murcia no se nos conoce por nuestro talento, sino por la 'vía murciana'», en referencia a los acontecimientos políticos que en abril de 2017 forzaron la dimisión del entonces presidente regional, Pedro Antonio Sánchez, investigado por la 'trama Púnica' .

Tras un intercambio de acusaciones de baja intensidad, el presidente aclaró que no hay ningún miembro del Partido Popular murciano ni del Gobierno regional relacionado con la sentencia de la 'Gürtel'. «Tampoco del Gobierno central», aclaró López Miras.