«Aprecio más interés por la lírica en la Región en los últimos tiempos» José Antonio Roca. / Vicente Vicéns El tenor José Antonio Roca Villaescusa prepara su inminente participación en la obra 'Los Gavilanes', de Salvador Clares y la compañía lírica Saavedra Fajardo ANTONIO BOTÍAS Murcia Jueves, 31 mayo 2018, 07:59

Le cuesta indicar cuándo supo que la música era su auténtica pasión, aunque de eso hace ya mucho tiempo. Luego, poco a poco, se fue acercando a ella hasta convertirse en todo un profesional que igual borda con su voz las piezas más clásicas que ultima su participación en la zarzuela 'Los Gavilanes', una obra donde encarna a Gustavo y que prepara la compañía lírica Saavedra Fajardo, dirigida por el maestro Salvador Clares. Eso, sin contar sus próximos conciertos donde propondrá su antología también de la zarzuela. Asegura José Antonio Roca que, en los últimos tiempos, «existe más demanda de canciones líricas y se están introduciendo, cada vez más, en todo tipo de celebraciones». Esa es otra de sus ocupaciones, junto a continuos ensayos para seguir perfeccionando la voz.

-¿En qué preciso instante supo que amaba la música?

-Desde pequeño he sentido algo especial por la música. Me transmitía emociones que no sentía con otra cosa. Siempre me ha encantado escuchar todo tipo de música. No entendería mi día a día sin ella y lo que me transmite.

-¿Cuáles son sus autores favoritos y qué piezas le gustan más?

-Es difícil elegir porque hay arias de ópera y romanzas de zarzuela que son maravillosas. Me encuentro cómodo con las canciones que le van a mi voz, canciones para voz dramática. En general, los autores italianos tienen óperas maravillosas: Verdi, Donizetti, Puccini; y, como obras, están 'Tosca', 'Il Trovatore', 'L'elisir d'amore'... Y, en zarzuela, no podría elegir: 'La tabernera del puerto', 'Doña Francisquita', 'Los Gavilanes', entre muchas. Como autores, nuestro Fernández Caballero, Chopí, Chueca...

-¿Ha aumentado el número de murcianos que demanda este tipo de música en sus celebraciones?

-Sí, existe más demanda de canciones líricas y se está introduciendo, cada vez más, en todo tipo de celebraciones. La lírica aún no es conocida por todos, pero cuando la escuchan se sienten emocionados.

-¿Qué obras son las más solicitadas y en qué ceremonias?

-Depende del lugar donde sea la celebración. Si es religioso, es obligado ceñirte a un repertorio sacro. Si se trata de un concierto, siempre procuro elegir piezas que sean conocidas. ('Alma de Dios', de Serrano; 'Bohemios', de Vives; o 'El Huésped del Sevillano', de Guerrero).

-¿Qué proyectos lleva entre manos en la actualidad?

-Uno importante: la zarzuela de 'Los Gavilanes'. Una obra difícil y hermosa. Hago el papel de Gustavo. Este proyecto lo llevo a cabo con la compañía lírica Saavedra Fajardo, dirigida por el maestro Salvador Clares. También tengo en fechas próximas conciertos de antología de la zarzuela.

-¿Cuántas horas de ensayo necesita para estar en forma?

-Aparte del horario de los ejercicios, cuando hay que aprender repertorio, además de vocalizarlo y fijarlo, dedico tiempo a oír las obras en la voz de los grandes maestros para aprender y mejorar mi técnica.

-¿Qué pieza dedicada a Murcia o murciana destacaría usted?

-Hay muchas canciones dedicadas a Murcia: boleros, zarzuela y hasta en homenaje al Entierro de la Sardina, por José María Galiana. Nuestro himno es muy hermoso, pero si hay que destacar alguna sería el 'Canto a Murcia' de 'La Parranda'. Raro es el murciano que no la canta. Tiene un gran papel el cantante, pero todos los murcianos se convierten en coro.

-¿Hay que seguir educando la voz en todo momento?

-Siempre hay que seguir aprendiendo. He tenido la suerte de cruzarme en el camino con profesionales muy buenos y entregados en su trabajo. Por ejemplo, profesoras de canto como Velia Clavijo y Olga Shtreys, con la cual estoy formándome vocalmente. Musicalmente, con el maestro Salvador Clares; y, como repertorista, Carmen Sánchez, con la que dedico dos horas semanales a repasar repertorio.