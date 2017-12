La aparición de 'superbacterias' es algo «inevitable» Pastillas de ciprofloxacino, un antibiótico de uso común, en un laboratorio farmacéutico. / Reuters Los microorganismos multirresistentes se desarrollan no sólo por el mal uso de los antibióticos, sino también por el tratamiento de afecciones antes difícilmente abordables. Los hospitales de la Región han tenido especiales problemas con el 'Acinetobacter', germen con varios brotes en los últimos años PEDRO NAVARRO Lunes, 18 diciembre 2017, 12:31

La más que recomendable serie televisiva 'The Knick' hacía un retrato escalofriante -por lo realista- de lo frustrante que podía ser ejercer la medicina a principios del siglo XX. Una de las principales problemáticas a la que se enfrentaban los facultativos de la época era la carencia de tratamientos eficaces para combatir las infecciones bacterianas eficazmente. Cualquier herida podía convertirse en causa de muerte. En las sociedades occidentales, y tras la revolución iniciada por Alexander Fleming, descubridor de la penicilina, se hace difícil pensar en estas situaciones de impotencia terapéutica; casi siempre hay un recurso al que acudir. Pero, las autoridades gubernamentales, e incluso la propia ONU, empiezan a dibujar un panorama para dentro de unos años que invita a echar la vista atrás con un cierto temor.

«Hay microbios resistentes a los antibióticos por la mera aplicación de estos fármacos y ocurrirá aunque se empleen de forma correcta». Así lo subraya Manuel Segovia, jefe del Servicio de Microbiología y director de la Unidad de Medicina Tropical del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. El propio Fleming, ya advirtió al recibir el premio Nobel en 1945 que un uso inadecuado y masivo de estos medicamentos podría desembocar en su ineficacia. Sin embargo, la naturaleza de su funcionamiento y el hecho de que se luche contra organismos vivos, con capacidad de 'aprender', son ya de por sí factores de una posible ineficacia casi inevitable, según destaca. Una 'muerte de éxito' ante su uso extendido y necesario.

«Cada vez aislamos microbios con más resistencias, pero esto se debe a que ahora nos encontramos con pacientes que antes no se trataban y morían prematuramente, como determinados enfermos oncológicos, o que antes no llegaban a una edad tan avanzada», destaca el doctor Segovia, remarcando un cambio en el patrón de consumo. «Así se alarga su estancia hospitalaria y por tanto el uso de antibióticos, lo que hace las bacterias se adapten al ambiente que tienen y a la presión selectiva con estos medicamentos, de forma que microorganismos poco agresivos o virulentos se convierten en resistentes», explica. De hecho, habitualmente los casos de multirresistencia se dan, no en relación patógenos particularmente dañinos, sino respecto bacterias oportunistas, que están presentes con asiduidad en nuestro organismo y que no suelen hacer daño en personas sanas.

Y es que ese es otro de los elementos que ayudan a fabricar una 'superbacteria': la colonización de enfermos con múltiples patologías y muchas veces inmunodeprimidas. Son pacientes que se encuentran además inmersos en un entorno «agresivo», como es el hospitalario, sometidos a procesos invasivos e incluso veces lacerantes (intubaciones, colocación de catéteres...). Ante esta situación, dadas las múltiples afecciones presentes y sin la ayuda de un sistema inmunitario no comprometido, los antibióticos no tienen más remedio que capitular ante un enemigo que aprende a defenderse y que puede salir en busca de otros huéspedes.

Las 'superbacterias' encuentran por tanto en los hospitales su principal ámbito de desarrollo, donde encuentran refugio, se hacen fuertes y generan enfermedades conocidas como nosocomiales. «No hemos tenido en La Arrixaca ninguna bacteria inmune a todos los antibióticos existentes», apostilla, no obstante el doctor Segovia, que puntualiza que normalmente es difícil establecer una relación directa entre la infección por uno de estos microorganismos y un fallecimiento. «En la gran mayoría de los casos no son causa directa de la muerte, dado que el paciente ya está débil y se enfrenta a más de una enfermedad grave, pero sí la aceleran», añade. Unas 2.800 personas fallecen así al año en España por procesos que incluyen este tipo de organismos.

'Acinetobacter baumannii', la más problemática

Actualmente, las autoridades sanitarias señalan tres tipos de microbios como los más problemáticos y los que más tendencia tienen a atrincherarse: 'Acinetobacter baumannii', 'Pseudomona aeruginosa' y enterobacterias productoras de carbopenemasas, como la 'E.coli'. El primero es el que más incidencias ha generado en los últimos años en los hospitales de la Región, según indican desde el Servicio de Microbiología de La Arrixaca. Este centro hospitalario registró el verano de 2016 un foco que afectó a 28 pacientes, de los cuales 12 desarrollaron infección asociada a la bacteria. Anteriormente, hay que destacar otro brote en 2011, que provocó una infección a 77 pacientes, de los que casi la mitad murieron. No obstante, solo en un 10% de los casos el fallecimiento fue atribuible a este germen, según un estudio desarrollado a posteriori por el servicio de Enfermedades Infecciosas del hospital. El Reina Sofía también censó el año pasado una veintena de casos. Esta es una bacteria ambiental que puede producir cualquier tipo de enfermedad: en la sangre (bacteriemias), respiratorias y urinarias, entre otras. «Periódicamente aparecen casos aislados, y de vez en cuando generan algún brote, pero actualmente lo tenemos bastante controlado», señalan desde el equipo del doctor Segovia.

Estas cepas 'Acinetobacter' muestran, entre otros, resistencia a los carbapenem, antibióticos de amplio espectro de la familia de las penicilinas y uso intrahospitalario. Para su combate, se recurre ahora normalmente a la colistina, casi como último recurso: un fármaco puesto en funcionamiento en los 70, cuyo uso habitual se redujo por su toxicidad y que ahora se ha rescatado, mitigando sus efectos secundarios con un ajuste de las dosis.

En cuanto a la 'Pseudomona aeruginosa', hay una tendencia al alza en los últimos años por lo que respecta a la aparición de casos en La Arrixaca, pero sin que sus niveles lleguen a ser problemáticos y con resistencia variable a diversas moléculas de entre el 10 y el 20% de las infecciones, datos similares a los de la media europea. En el caso de las enterobacterias productoras de carbopenemasas, las cifras son incluso inferiores a las del resto de España y con una tendencia a la disminución de las cepas conflictivas. Respecto a otros microbios con tendencia a complicarse, como el 'Staphylococcus aureus', que causa problemas, por ejemplo, en hospitales de la Comunidad de Madrid, las incidencias de este tipo son casi testimoniales.

Al control de estas infecciones ayuda la puesta en marcha de un programa de vigilancia de organismos multirresistentes muy estricto, apuntan las mismas fuentes, que contempla el aislamiento como principal medida para evitar la diseminación.

Tratar de conservar su eficacia

Como señala el doctor Segovia, la aparición de bacterias resistentes es una consecuencia casi inevitable del uso de los antibióticos. Pero ello no es óbice para que se apele a un uso razonable de estas valiosísimas armas para intentar prolongar en la medida de lo posible su vida útil, en particular la de aquellas que tienen un mecanismo de acción más simple, a la que se puede adaptar un organismo con una pequeña mutación. «La idea que hay que transmitir es que no se abuse de ellos, independientemente de que se esté haciendo o no, sobre lo que no tengo datos; su uso se debe restringir al necesario y bajo prescripción, evitando sobre todo el autoconsumo», subraya. El alarmismo, por tanto, es aquí una postura positiva. No obstante, no todo el problema se encuentra en el tejado del consumo humano y cada vez hay más voces que advierten de los riesgos del suministro indiscriminado en ganadería y agricultura y que puede convertir en muy peligrosas algunas bacterias de origen animal o vegetal o compartidas.

Tampoco ayuda al tratamiento el desinterés con el que en los últimos años han tratado las farmacéuticas el desarrollo de nuevos antibióticos, según concluyen desde el equipo del doctor Segovia. «Es cierto que es difícil encontrar principios activos nuevos, pero no lo es menos que estos fármacos ya no son tan rentables como antaño, y el sector prefiere invertir en la investigación para el tratamiento de enfermedades crónicas», apuntas las mismas fuentes. Sin embargo, se ha abierto un rayo de esperanza para aquellos que luchas contra el desarrollo de las enfermedades infecciosas, ya que ahora vuelve a haber entre de diez a quince fármacos nuevos en desarrollo. Noticias como estas permiten volver a mirar al futuro con algo más de optimismo, pero sin dejar de mirar de reojo a un pasado a evitar.