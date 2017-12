Anulan la extinción del permiso de residencia de un inmigrante por un error al notificarlo EFE Murcia Domingo, 24 diciembre 2017, 10:43

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) anuló una resolución de la Delegación del Gobierno. Esta acordó la extinción del permiso de residencia de un inmigrante porque la notificación del trámite de audiencia no se llevó a cabo como establece la ley.

La sentencia estima el recurso que el afectado presentó contra la resolución del juzgado, que no admitió su demanda al considerar que estaba presentada fuera de plazo. Ahora, la Sala dice que la reclamación sí fue presentada dentro del plazo legal establecido. Al entrar en el fondo de la misma, estima el recurso y anula la resolución de la Delegación del Gobierno, de enero de 2015.

Afirma el tribunal que no consta cuándo se abrió el expediente, al no figurar el acuerdo de iniciación del mismo, «y no puede tener tal consideración el oficio por el que se le concedió el trámite de audiencia el 13 de noviembre de 2014». Señala también que la notificación del trámite de audiencia tampoco estuvo ajustada a Derecho.