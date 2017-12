Antonio Peñarrubia, nuevo director general de 7TV Región de Murcia Samanes y Peñarrubia, en una imagen de archivo. / LV El actual jefe de Informativos de la televisión autonómica sustituye a Alejandro Samanes, que deja el cargo para «emprender nuevos proyectos con Secuoya fuera de España» LA VERDAD Martes, 26 diciembre 2017, 13:17

El actual jefe de Informativos de la televisión autonómica 7TV Región de Murcia, Antonio Peñarrubia, se hará cargo a partir del 1 de enero de la dirección general de la cadena. El periodista sustituye así a Alejandro Samanes, que deja el cargo para «emprender nuevos proyectos con Secuoya fuera de España», según indicó este en una carta de despedida enviada a los trabajadores de este medio de comunicación. Fuentes de la cadena aseguran que Peñarrubia compatibilizará sus nuevas responsabilidades con las actuales en la jefatura de Informativos.

Según indican las mismas fuentes, «el nuevo director general tiene una amplia trayectoria profesional con experiencia en radio y televisión, en grupos como COPE y Vocento y llegó a trabajar en la anterior etapa de 7RM alcanzando el puesto de Editor de informativos, habiéndose trasladado con posterioridad varios años a Madrid, donde se enfrentó a proyectos incluso de carácter internacional». «Tanto Peñarrubia como Blanco son nacidos en la Región de Murcia demostrándose de esta forma el espíritu que el Grupo Secuoya tiene de potenciar y dar protagonismo a los profesionales de la Región», añaden.

Carta de despedida

Samanes ha querido agradecer en su misiva de despedida el trabajo desarrollado por sus compañeros en la televisión pública, gracias al cual «hemos logrado absolutamente todos los hitos que nos hemos marcado, pero sobre todo ser la referencia de todos los habitantes de la Región».

Asimismo, ha señalado que su desembarco hace casi tres años para poner en marcha la cadena -«con un pionero modelo de gestión indirecta privada»- se produjo dentro de un escenario poco «halagüeño: denuncias al contrato, casi tres años previos con una emisión deficiente y agónica después de un durísimo ERE, con enemigos en cada esquina, presiones políticas de todos los bandos y sobre todo una desconfianza absoluta desde todos los estamentos hacia el equipo gestor que llegaba».

«Hoy llega el momento de despedirme de vosotros con la enorme satisfacción del deber cumplido y especialmente estar seguro de que el camino lo tenéis marcado y sólo vais a poder mejorar en el futuro en todos los ámbitos», insiste Samanes, al tiempo que pide a los trabajadores de 7TV que ayuden al equipo directivo, encabezado ahora por el mencionado Peñarrubia y por el subdirector Lorenzo Blanco, a consolidar el proyecto de «la televisión más rentable y eficaz de la FORTA».

«Yo no vine a Murcia llorando, ni tampoco me voy llorando como dice la tradición. Vine ilusionado a poner en marcha con vosotros un proyecto y me ha dado más satisfacciones de las que nunca imaginé. Por tanto, me voy también contento. Ni qué decir tiene, lo repito, que no os olvidaré y que no descarto volver a la Región de Murcia a trabajar con todos vosotros», concluye Samanes.

Dato de audiencia «histórico»

La 7TV firmó su mejor dato de audiencia histórico en noviembre de 2017, en una escala ascendente desde que el Grupo Secuoya se hizo cargo de su gestión indirecta. «La televisión de los murcianos poseía solo unas décimas de audiencia antes de que el 1 de abril de 2015 el Grupo Secuoya asumiese la gestión de la misma. Desde entonces, 7TV ha conseguido quintuplicar sus resultados en menos de 36 meses, hasta llegar al 3,2 por ciento de share, su mejor dato hasta la fecha, el pasado mes de noviembre», indican desde la 'tele' autonómica.

«El 2017 ha sido, por tanto, el año de consolidación de una cadena que en estos doce últimos meses ha conseguido que 1.309.000 murcianos la sigan. A pesar de ser la televisión autonómica pública con menor presupuesto lidera el 'ranking' de rentabilidad y eficacia de la FORTA, ya que alcanza cada punto de audiencia con el menor presupuesto de todas las autonómicas públicas», insisten.