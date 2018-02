Antonio Garre acusa a López Miras de cometer «irregularidades» en la recolección de avales Antonio Garre. / LV Según el precandidato a la presidencia del PP murciano, el presidente regional se ha «valido de cargos orgánicos e institucionales y a través de todas la sedes locales una semana antes de que cualquier otro afiliado pudiera hacerlo, lo que vicia de nulidad los mismos» LA VERDAD Murcia Martes, 27 febrero 2018, 09:57

El precandidato a la presidencia del Partido Popular de la Región de Murcia Antonio Jesús Garre Izquierdo acusó este martes a su rival, el jefe del Ejecutivo regional Fernando López Miras, de cometer «irregularidades» en la «anómala y tramposa recolección de avales».

Según Garre, la candidatura de López Miras se ha «valido de cargos orgánicos e institucionales y a través de todas la sedes locales una semana antes de que cualquier otro afiliado pudiera hacerlo, lo que vicia de nulidad los mismos, al vulnerar todas las normas legales, estatutarias y reglamentarias».

Para él, esta circunstancia explicaría la abultada diferencia que muestran los datos facilitados por Comité Organizador del Congreso Extraordinario de los populares murcianos, y según los cuales López Miras ha presentado 4.385 avales, frente a los 140 entregados por Garre.

Asimismo, Garre se pregunta «¿por qué se facilita por el Comité Organizador a los medios el número de avales presentados y no el número de avales válidos?». «La respuesta seguramente es que, en este último caso, si se eliminan los avales que se han obtenido en la forma irregular antes indicada y los que no reúnen los requisitos, fundamentalmente el no estar al corriente en el pago de las cuotas de afiliado, la diferencia entre uno y otro precandidato se reduciría a un puñado de avales, con una fácil explicación: tiempo y forma de obtención y procedencia de los mismos», apostilla.

Garre insiste, asimismo, en que si en un partido con 38.000 afiliados se han presentado 4.000 avales, un 10% del censo y «de los que unas tres cuartas partes presuntamente no serán válidos», es porque «algo no funciona y las cosas «se están haciendo realmente mal y hay que cambiarlas».

Para concluir, Garre aseguró que «el acto de presentación de los avales ante el Comité Organizador reunido al efecto -extremo que él ignoraba- le produjo verdadero estupor, sonrojo y hasta vergüenza ajena. «Resulta increíble e hilarante la escenificación circense de la salida en tromba por un pasillo del precandidato señor López Miras, con todo un séquito detrás compuesto por sus consejeros del gobierno regional, diputados autonómicos, diputados nacionales, senadores, el delgado del gobierno y más personajes saliendo en tromba a modo de tren AVE por el 'corredor' dirección a lo que parecía el aeropuerto de Corvera a entregar los avales, momento que provocó una explosión de júbilo y aplausos por los acompañantes como si finalmente se hubiera firmado el contrato del aeropuerto. «Se me cae la cara de vergüenza cada vez que lo veo. ¿Dónde está la dignidad?», añadió.

«Ahora bien, para lo que me faltan calificativos es para la actitud de algunos miembros del comité organizador que también llegaron a levantarse y aplaudir», insistió. «Es evidente que se están cumpliendo a rajatabla los principios democráticos de que hacen tanta gala: transparencia, neutralidad e igualdad. El partido está claro que no está tomando partido», concluyó con ironía.