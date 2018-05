Ante la moción de censura

El anuncio de la moción de censura abre una serie de interrogantes para la Región que creemos útil colocar en el tablero nacional porque, siendo sinceros, la tesitura de esta moción, en el caso de salir adelante, no es un muy halagüeña para quienes entren en un nuevo gobierno.

Van a quedar dos años de mandato, uno de ellos duramente hipotecado por unos Presupuestos Generales ya aprobados, en una negociación con el PNV (con la colaboración principal de Cs) que votará o se abstendrá, dependiendo de los compromisos a mantener sus partidas presupuestarias propuestas, ya aprobadas. Situación que, sin duda, favorece a Cs al dejar las manos atadas al Gobierno entrante que dependerá de él incluso para sacar los siguientes presupuestos, o para, en todo caso, reclamar elecciones coincidentes con municipales, locales y europeas en 2019.

En esta situación, con un hipotético cambio de signo del Gobierno nacional, a un año o dos como mucho, nos obliga a no perder tiempo en plantear, con visión de futuro, qué queremos para esta Región y hacerlo con amplitud de miras. No cabe aquí cerrar los ojos como se ha estado haciendo estos últimos años. Son muchos los problemas enquistados, en parte por la nula planificación de los últimos veinte años de Gobierno regional popular. Sin olvidar el servilismo mostrado por los políticos murcianos en Madrid, que ahora deberán superar por la existencia de un partido regional -a este paso el Congreso se va a transformar en una Cámara regional y el Senado en una nacional de representación provincial- que está apretando fuerte recuperando viejas reivindicaciones. Tenemos poco tiempo, pero lo tenemos si hay voluntad política y, sobre todo, ganas de acuerdo sobre unas bases firmes y transparentes que nos contemplen a todos.

El PSOE ha planteado una sesión sobre infraestructuras en junio en la Asamblea Regional. Una interesante propuesta, que puede quedar, dado el volumen de las cuestiones a tratar, en un batiburrillo sin fin, si no hay una negociación y una planificación previa en la que deben contar incluso los que no están. Este puede ser un buen momento para establecer una serie de líneas guías sobre las que, de triunfar la moción de censura, el Gobierno nacional planteará la acción política desde el minuto uno, pues poco tiempo habrá para llevarla a cabo y, de no hacerlo, sufrirán los resultados de unas decisiones que no fueron suyas.

Uno de los problemas candentes es el soterramiento de la vías a su paso por Murcia. Está claro, o al menos así lo parece, que la posición del PSOE es que el AVE llegue soterrado y que los pasos se mantengan abiertos, o así lo ha expresado su secretario general. Una cuestión que deberá convertir en realidad con el apoyo del resto de fuerzas políticas, máxime cuando Podemos ha manifestado claramente esta posición, y Cs lo defendía antes de un cambio de postura que no entienden ni ellos mismos, habiendo presentado mociones en el Ayuntamiento y en la Asamblea Regional ahora olvidadas.

Solventado este tema, quedan otra serie de problemas: una conexión con Cartagena con dos vías de ancho internacional y una en ancho ibérico, con una conexión al Corredor Central por Camarillas que habrá de ser desdoblada, con una conexión de ancho internacional y otra de ancho mixto, mientras se obliga al Ministerio de Fomento a cumplir sus compromisos con un Corredor Mediterráneo con dos vías de ancho internacional y una de ancho ibérico, terminándose de paso la variante de Javalí y solventando el paso del tren por las Tejeras (Alcantarilla), bien mediante la solución propuesta por el PSOE en su conferencia de infraestructuras u otra, que nos permita diseñar una adecuada resolución.

Para terminar, conociendo por fin qué vías vamos a tener y con qué electrificación, queda por resolver el material que hemos de traer y comprar para dar servicio a esa red de Cercanías que debería integrarse en una política regional de transporte que ahora mismo no tenemos.

Es hora de ponernos a trabajar, porque seguir como estamos no es la solución. Mientras tanto, el día 30 acompañaremos a los sindicatos porque el AVE no puede llegar rompiendo los Cercanías.