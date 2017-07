575 alumnos participan en los campamentos de inmersión lingüistica en inglés Un grupo de jóvenes realiza actividades acuáticas en el Mar Menor. / J. M. Rodríguez / AGM La Consejería de Educación oferta estas plazas, destinadas a estudiantes de 6º de Primaria y 3º de la ESO, «para perfeccionar el idioma y el desarrollo comunicativo» en inglés, según Martínez-Cachá LA VERDAD Murcia Martes, 25 julio 2017, 12:51

La Consejería de Educación, Juventud y Deportes puso en marcha este verano campamentos de inmersión lingüística para un total de 575 alumnos de sexto de Educación Primaria y de tercero de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

La consejera Adela Martínez-Cachá visitó este martes el Centro de Educación San Pedro Apóstol, acompañada por la Alcaldesa de San Pedro del Pinatar, Visitación Martínez, y explicó que “se trata de una iniciativa que reforzamos año tras año. Seguimos ampliando las plazas para aumentar el número de participantes en estos programas con los que se potencia el aprendizaje de idiomas”.

Participan 330 alumnos de sexto de Educación Primaria y 245 alumnos de tercero de Educación Secundaria Obligatoria. Este año se incrementa el número de plazas en 45 respecto al año anterior. La consejera participó en el campamento de inmersión lingüística de alumnos de 3º de Educación Secundaria Obligatoria para desarrollar sus destrezas orales en inglés, fundamentalmente la producción y la interacción.

Estos campamentos forman parte de la iniciativa '+Idiomas' que la Consejería desarrolla para fomentar en el alumnado el aprendizaje de lenguas extranjeras. Este año, se invierte un 10 por ciento más que el anterior, con una dotación de 188.000 euros cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Martínez-Cachá explicó que este tipo de iniciativas "sirven para perfeccionar el idioma y el desarrollo comunicativo, y a la vez potencia la convivencia del alumnado coincidiendo con el periodo estival".

De este modo, el campamento se desarrolla en tres turnos de 82 alumnos, el primero de ellos del día 1 de julio al 10 de julio, el segundo del día 11 al 20 de julio y el tercero del 21 al 30 de julio. Las estancias lingüísticas estarán dirigidas por profesionales cualificados y con experiencia en la enseñanza del inglés, que acreditan un nivel mínimo de B2 del Marco Común de Referencia de las Lenguas.

Los alumnos realizan 40 horas de formación en inglés y por cada 10 niños cuentan con un monitor con el título B2 de inglés y por cada 15 niños hay un nativo inglés.

A lo largo de estos 10 días, los alumnos hacen dos excursiones para conocer el Centro de Visitantes Las Salinas, de San Pedro del Pinatar, las minas de la Unión y la playa de Cabo de Palos. Los criterios de selección de los alumnos han sido la suma de la nota media de las calificaciones obtenidas y la nota de la asignatura de inglés en el curso anterior a su participación en la actividad.

Algunas de las actividades que realizan son 'project works', presentaciones y debates orales, 'role plays', 'one to one', simulaciones de diálogos y situaciones basados en necesidades lingüísticas de la vida real, además de juegos y otras actividades náuticas, realizadas en ‘el Club Aloha’ de los Alcázares, que supongan una interacción y mejore la relación entre el profesorado y los monitores nativos del programa. Todos los trabajos serán recogidos en un portfolio por cada alumno.

La Consejería de Educación, Juventud y Deportes subvenciona todos los gastos de alojamiento, manutención y material didáctico del curso de los participantes.