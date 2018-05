Los alumnos que eligen Religión en ESO y Bachillerato se disparan y bajan ligeramente los de Primaria Presentación de la campaña del Obispado. / O. C. Los estudiantes de los últimos cursos que escogen la alternativa confesional han ido en aumento desde que la nota cuenta en su calificación media FUENSANTA CARRERES Murcia Jueves, 31 mayo 2018, 03:29

Los estudiantes murcianos siguen escogiendo de forma mayoritaria la asignatura de Religión Católica, frente a la alternativa de Valores Éticos. Y lo hacen por encima de la media española, que el año pasado quedó en un 63% (la Conferencia Episcopal no ha actualizado los datos), frente al 70,7% de la Región anotado este curso, apenas unas décimas menos que el pasado.

Sin embargo, los datos desglosados por etapas educativas revelan que, mientras los alumnos que escogen Religión Católica en Infantil y Primaria han descendido ligeramente este año académico, los de cursos superiores, Secundaria y Bachillerato, aumentan de forma significativa.

El incremento de alumnos de Bachillerato que eligen estudiar Religión prácticamente se ha duplicado desde que la nota cuenta en el expediente. El éxito de la acogida de la asignatura confesional entre los estudiantes comenzó hace dos años, con la entrada en vigor de la Lomce, que la incluye entre las asignaturas cuya nota pesa en la media final del curso. El porcentaje de estudiantes que la escogen, en lugar de otras optativas como Anatomía Aplicada o Dibujo Técnico, ha pasado del 17,8% en el curso 2014-2015 al 47% este año. En el curso 2017-2018 la cifra se ha anotado otro repunte desde el 43%, nada menos que cuatro puntos, según los datos presentados ayer por el Obispado. Lo mismo ocurre en Secundaria, donde un 2% más de estudiantes que el curso pasado han optado por la materia confesional este año académico.

Sin embargo, en las etapas de Infantil y Primaria, cuando son los padres quienes deciden por los niños qué opción escoger, el número de matriculados en Religión ha experimentado un ligero descenso de algo más de un punto en los dos casos.

En la media total de alumnos matriculados en Religión Católica, no se han registrados variaciones de peso: el pasado año escogieron la materia el 71,4% de los estudiantes murcianos, y este curso han sido el 70,7%. Los datos fueron ofrecidos ayer por el delegado de Enseñanza de la Diócesis de Cartagena, José Ruiz, quien presentó el vídeo promocional realizado por Conferencia Episcopal Española, que este año dirige especialmente su atención a los adolescentes y jóvenes que ya no se inscriben en Religión o que nunca se han matriculado en esta asignatura. 'Si te lo cuestionas todo, cuestiónate por qué no ir a Religión', es la premisa de esta campaña, cuya intención es, según Ruiz, que se refuerce el interés por la asignatura de quienes ya la cursan y «que los que no están matriculados se lo cuestionen».

El Obispo de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, insistió en que la clase de Religión Católica «no es una catequesis, no pretende adoctrinar, sino formar en el conocimiento de la Religión. Es además una preparación seria de cara a la vida de fe».