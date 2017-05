Una testigo dice que el presunto asesino de Alhama intentó asaltar su casa dos días antes

Una vecina de Alhama de Murcia que declaró este jueves como testigo en la quinta sesión del juicio por el asesinato de una anciana en esa localidad reveló que dos días antes del crimen sorprendió a uno de los acusados, Mario C.M., cuanto intentaba saltar la valla de su vivienda.

Durante el interrogatorio, la testigo manifestó que no tenía ningún género de dudas de que el joven al que vio cuando trataba de entrar en su propiedad era el procesado, ya que lo conocía de cuando habían trabajado en la misma empresa local.

También comentó ante el jurado popular que iba acompañado de otro joven que no pudo identificar porque no lo había visto nunca y que llevaban un palo semejante al astil de una azada.

Ante el temor que padeció al observar la escena, llamó a sus padres, quienes con su llegada hicieron que los dos jóvenes abandonaran el lugar, no sin que antes se pusieran unas capuchas.

También señaló que llegó a ver cómo uno de los presuntos asaltantes había conseguido ya poner una pierna sobre la valla para intentar acceder al recinto.

Esta nueva sesión de la vista oral dio comienzo con el interrogatorio a un hermano de la fallecida, quien aseguró que su madre tenía muchos problemas de movilidad y recurría para desplazarse a un bastón o unos andadores.

En cuanto al botín del robo que los autores de los hechos cometieron tras acabar con la vida de la anciana, de 83 años, declaró que echaron en falta la alianza, otras dos sortijas y una esclava.

También añadió la primera persona que encontró el cadáver, la peluquera que todos los sábados acudía a peinar a la anciana, algo que solía hacer desde hacía más de veinte años, dijo.

Explicó que al llegar a la vivienda a media mañana llamó a la puerta y a una ventana, sin que nadie le abriera, y pudo ver que el televisor estaba encendido, así como la luz.

Fue entonces cuando acudió al domicilio de una sobrina, quien le facilitó la llave con la que se decidió a entrar en la estancia, ya que nadie quería hacerlo por temor a que algo pudiera haber pasado, y se encontró entonces a la anciana en un sillón, con la cabeza recostada hacia atrás.

Otro de los testigos fue un barbero local que solía cortar el pelo a Mario C.M. y que lo hizo dos días después del crimen al acudir el joven a su local pidiéndole que lo rapara al cero.

"Vi que llevaba muchos trasquilones, pero no hice mayores comentarios, porque ni él ni yo somos personas habladoras", comentó para añadir que el acusado le preguntó si se había enterado del asesinato, a lo que le contestó: "Lo mismo que han hecho con esta mujer tenían que hacer con quien le haya quitado la vida".

También declaró un joven amigo de Mario, A.I., vecino de Alcantarilla, quien en los mensajes de voz que fueron escuchados ayer en la sala del juicio habla en numerosas ocasiones con este acusado en las semanas previas al crimen.

En esos diálogos, ambos hablan de la posibilidad de cometer robos tanto en Alcantarilla como en Alhama, aunque este jueves dijo que no lo recordaba y solo se refirióa que en una ocasión aquel procesado le habló de acudir algún día a esta localidad serrana para exigir mediante la coacción, si hacía falta, el pago de una deuda a otro joven.

Quitó importancia a la afición de Mario por las navajas, porque él también le gustan.

La sesión concluyó con el vídeo grabado en el juzgado de Totana que instruyó la causa y que recoge la exploración del menor de diez años que reveló a su madre y a la Guardia Civil datos que permitieron la detención tanto de Mario como del otro acusado, Juan Jesús M.N., como presuntos participantes en los hechos.

En las dos declaraciones que prestó en sede judicial, el niño se desdijo de sus anteriores manifestaciones y aseguró que "todo se lo había inventado".

En la declaración prestada por los agentes de la Benemérita que participaron en las investigaciones y que se entrevistaron con el pequeño, este les facilitó una serie de datos sobre lo ocurrido y sobre el interior de la vivienda de la anciana que no habría sido posible revelar de no estar presente o de no haber recibido información al respecto, concluyeron.