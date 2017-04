Malestar entre agentes de la Policía Local por la supresión de días libres

Los sindicatos SPPLB y USO denunciaron ayer el malestar reinante entre agentes de la Policía Local de Alhama de Murcia tras la firma de un decreto por parte del alcalde, Diego Conesa, que obliga a los funcionarios de este cuerpo de seguridad «a realizar horas extraordinarias en sus días libres de Semana Santa, sin haber consultado previamente la posibilidad de que estos quieran realizar voluntariamente este servicio extra». El decreto, que según los sindicatos es consecuencia de la «falta de negociación del Ayuntamiento», se une a la «desconsideración y el trato insultante mantenido en algunas reuniones hacia los representantes de los trabajadores por parte de miembros del equipo de gobierno», lo que ha provocado el malestar general de la plantilla de policías locales.

Según la nota remitida por los sindicatos, «la 'solución-ocurrencia' del alcalde, a falta de capacidad de gestión, ha consistido en suprimir los días libres que estaban previstos en los cuadrantes anuales desde hace meses, y obligar a los funcionarios de Policía Local a cubrir estos graves defectos de gestión, orillando sus derechos laborales y perjudicando sus posibilidades de conciliación familiar y laboral, así como el descanso debido. Si se había previsto mal, el alcalde es el responsable de su falta de capacidad de gestión: si no sabe, que deje paso». Así muestran su enfado los funcionarios, que tachan la conducta del primer edil de «desacertada», y acusan a Conesa de «destruir la confianza de los funcionarios de la Policía Local en su gestión, y los pone en la tesitura de prestarle la mínima colaboración».

Sin embargo, los sindicatos no se quedan ahí y advierten de que acudirán al juzgado, «que seguro querrá corregir esta arbitraria conducta del alcalde». De esta forma, «el municipio tendrá que pagar finalmente si la Justicia da la razón a los perjudicados, perjuicio que debería sufragar el alcalde, no el Ayuntamiento, que es de todos. Quien cause perjuicio, que lo pague de su bolsillo».

«Ningún refuerzo»

Desde el Ayuntamiento, sin embargo, remontan las causas del malestar de los agentes al momento en que los funcionarios se dieron de baja del sistema RED (Régimen de Especial Disponibilidad), en el mes de diciembre, «un sistema de adscripción voluntaria para estar disponibles y realizar servicios para reforzar las patrullas de policía durante eventos, fiestas, etcétera». El concejal de Policía Local, Felipe García, aseguró ayer que, «hasta que no aceptemos implantar un nuevo sistema de prestación del servicio policial, denominado '7x7', los agentes nos comunican que no van a prestar ningún servicio de refuerzo». Según García, «esto no ayuda en la negociación, y nuestro planteamiento es que estas cuestiones las tenemos que ver con más tranquilidad, ya que supone trabajar menos horas en el año y plantea otro problema, porque supone pasar de grupos de trabajo de seis y siete agentes, a grupos de cinco, con lo que se merma la prestación del servicio, de lo que también se han venido quejando. No tiene congruencia alguna plantear quejas por presunta falta de efectivos y, al mismo tiempo, plantear un sistema de trabajo con menos agentes en cada grupo. Por tanto, les hemos manifestado que, con la llegada del nuevo jefe de Policía Local, prevista para después de verano, tendremos que ir viendo nuevas posibilidades para prestar un servicio de mayor calidad a los vecinos y vecinas de nuestro municipio».

En relación al decreto, García aseguró que, al no disponer de ninguna otra herramienta para poder cubrir los refuerzos de patrullas para la Semana Santa, «se han nombrado 19 servicios extraordinarios, ya que son necesarios para que se realice con garantías mínimas el control del tráfico de cara el buen desarrollo de las procesiones y, por otro lado, seguir cubriendo el resto de servicios relacionados con la seguridad ciudadana».