Un informe de Sanidad desvela irregularidades en la gestión de un brote de salmonela en Alhama

El brote de gastroenteritis que afectó a 42 alumnos (25 niños y 17 niñas) del colegio Ricardo Codorniú de Alhama de Murcia el pasado mes de diciembre tuvo su origen en una intoxicación alimentaria por salmonela, según revela el informe del Servicio de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública al que ha tenido acceso 'La Verdad'. Entre el 16 y el 18 de diciembre dos menores afectados ingresaron el hospital Virgen e la Arrixaca y numerosos niños tuvieron que acudir al centro de salud de Alhama con síntomas similares, diarreas, fiebre, dolor abdominal vómitos y nauseas. De los 42 casos de menores afectados con síntomas, solo se pudieron confirmar mediante análisis 14 de ellos.

Los estudios epidemiológicos apuntan que la intoxicación pudo provenir de un alimento que se sirvió en el comedor escolar el pasado 15 de diciembre, aunque no han podido determinar la fuente de la intoxicación. Sin embargo, el documento concluye que tras la inspección realizada el 22 de diciembre, siete días después del día de la intoxicación, se detectaron varias irregularidades.

Por un lado, el control de personal detectó que tres monitoras del comedor carecían de formación en manipulación de alimentos y que “estaban al cuidado de menores con pañal” . Añade que no se pudo recoger las muestras de todos los alimentos ya que «las ensaladas servidas no coincidían con los platos testigo (muestras de los menús que se sirven en comedores colectivos que se guardan una semana para tener una prueba en casos de intoxicación), faltaba el jamón york y queso servido y no había muestras de la fruta pelada.

Por otro lado, advierte que aunque no se detectaron faltas higiénico-sanitarias, «puede ser que hubiera alguna deficiencia de higiene» ya que se hizo «una limpieza exhaustiva de las instalaciones previa a la inspección». Hay que recordar que el día de la infección fue el 15 de diciembre y los inspectores acudieron al centro el día 22.

El informe recoge en sus antecedentes que fue a raíz de la comunicación de un periodista de 'La Verdad' el pasado 19 de diciembre, solicitando información sobre un posible brote de infección alimentaria en niños del citado colegio, cuando se iniciaron las indagaciones por parte de la Dirección General de Salud Pública. Ni la dirección del colegio ni el centro de salud de la localidad dio aviso a la inspección pese a la acumulación de niños con síntomas. Los pediatras reconocen en el informe que se registró un numero no habitual de casos de gastroenteritis pero alegan que no sospecharon de una intoxicación alimentaria, a pesar de que todos los menores afectados eran alumnos del mismo colegio y usuarios del comedor del centro.