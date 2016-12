Peñalver: «Más de 20 años en un silencio doloroso y perverso»

El exatleta Antonio Peñalver, subcampeón olímpico de decatlón en Barcelona'92, ha hablado de "más de 20 años en un silencio doloroso y perverso" para referirse a los abusos sexuales que sufrió de su antiguo entrenador, Miguel Ángel Millán, actualmente en libertad con cargos tras ser denunciado por un joven tinerfeño.

"Muchas gracias a todo el mundo. Estas semanas han sido una montaña rusa de emociones, pero parece que el objetivo se va a cumplir", afirma Antonio Peñalver en el primero de 4 tuits que ha publicado este sábado.

A continuación relata: "Fin a una situación terrible que todos pensábamos que no existía y regeneración de muchas personas que llevábamos más de 20 años en un silencio doloroso y perverso. Ya está bien".

El exatleta murciano aprovecha para felicitar el año a todos y desea "mucha fuerza para Canarias", con el deseo de que "no se repita el caso de Alhama, que todo el mundo empiece a hablar". "Porque los males del abuso y de la manipulación total no empiezan a curar hasta que no empiezas a vomitar todo el veneno", concluye.

Peñalver declaró a la Policía que cuando era menor de edad sufrió abusos por parte de su entrenador, Miguel Ángel Millán, que fue detenido hace dos semanas en Tenerife, y posteriormente puesto en libertad con cargos, por una denuncia del mismo tipo de otro antiguo pupilo.

El decatleta explicó que los abusos tuvieron lugar en los años ochenta, según informó el periódico "Diario de Avisos" de Tenerife.

El técnico implicado en estos hechos daba clases en aquellos momentos en el centro donde estudiaba el atleta murciano. Los abusos que Peñalver relata haber sufrido se prolongaron durante varios meses y ocurrieron cuando tenía entre 13 y 14 años.

Miguel Ángel Millán, que llegó a ser responsable de pruebas combinadas en el Comité Técnico de la Federación Española, renovó en noviembre pasado su licencia de entrenador.