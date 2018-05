¿Hay alguien ahí? Demasiado perro Ciudadanos, Podemos y, ahora, Somos han hecho más oposición en dos años que estos del PSRM en veinticinco. Ni están ni se les espera. Para mí es un misterio a qué se dedican JERÓNIMO TRISTANTE Lunes, 30 abril 2018, 00:31

Un día, de charla tras hacer una entrevista con el bueno de Antonio Arco, le comenté que, si llamas a la sede del PSOE en Murcia, se escuchan psicofonías. Se rulaba de risa. Y es que, amigos, una de las garantías para el ciudadano de que exista un buen gobierno es que se tenga una buena oposición. Durante casi 25 años el PP de Murcia ha campado a sus anchas mientras que en la bancada de enfrente no había ¡nada! Y eso no es bueno para los ciudadanos. Hasta los populares de Murcia te reconocen que no es deseable ni sano que un partido permanezca tantos años en el poder. Te llegan advenedizos, oportunistas, los empresarios frescales y los vivales que tú ya tienes dentro del partido, y acaba generándose una amalgama que perjudica a todos. Vean ustedes lo de los 600 millonacos de pavos de la 'desoladora' o los 500 que ahora se exigen del aeropuerto fantasma. Aprovecho para destacar que una muy preclara política, ahora en primerísima línea del partido que gobierna, manifestaba a sus más cercanos que el 'caso desaladora' era y sería la tumba política de Valcárcel. El asunto ha trascendido ya a un medio nacional y esto no hay quien lo pare.

¿Hacéis deporte, estudiáis, macramé quizás? Si bien es cierto que los grandes culpables de esto son los gestores que tuvo el PP en su tiempo -ahora misteriosamente callados- no hubiera venido mal que la oposición -no sé, el PSRM por un casual- hubiera denunciado estas cosas. Es un partido con mucha, mucha estructura. Tienen el gobierno de muchos municipios y un montón de gente liberada. Unos cuadros dirigentes que controlan el partido desde hace cuarenta años -sí, más tiempo que Franco- y que ejercen una oposición que puede estar entorno al cero absoluto, vamos -273 grados centígrados. Y digo yo, estos, que están liberados y cobran, ¿qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿Al golf? Sacan más notas de prensa y hacen más ruido los partidos nuevos, sin tener casi estructura que ellos. Ciudadanos, Podemos y, ahora, Somos han hecho más oposición en dos años que estos en veinticinco. Ni están ni se les espera. Para mí es un misterio a qué se dedican.

Es peor cuando dejan las vacaciones y aparecen. El asunto del agua ya no es lo que era. Un amplísimo sector de la población ha visto la sopa verde y ha entendido además que el agua de consumo urbano está más que asegurada. El discurso del agua no da ya votos y los ciudadanos no quieren que se sigan vertiendo nitratos al Mar Menor. Pero, aunque ese discurso está ya trasnochado, hay una cosa cierta y es que tampoco queda bien en Murcia ser antitrasvasista. Pedro Sánchez le metió una patada en la espinilla a Conesa negando la posibilidad de trasvases si gobierna. Y aquí viene lo bueno. Nuestro líder socialista regional coloca un tuit, o su 'community manager' u otro iluminao, para salir de ese lío, que decía literalmente: «Mis responsabilidades políticas nunca las haré a costa de perjudicar directamente a nadie, por razón de territorios. Pero con la misma convicción, asumiré mi responsabilidad en defensa de los intereses generales legítimos de quienes represento». Y yo dije: ¡la gallina! Pero… ¿se puede hacer peor? ¡Aguántame la barca, Mari Carmen! No se entiende un pijo, claro, pero si conoces las declaraciones del guaperas de Pedro Sánchez e interpretas lo que Conesa viene a querer decir, compruebas que dice una cosa y la contraria. Cojonudo. ¿Qué ha cambiado en el PSRM?

Es necesario. Rubén Amón, que es un tipo muy listo, ante la pregunta de si el PSOE bascula a la derecha o la izquierda dijo: ¡hacia abajo! Y con actuaciones así es cierto. En cualquiera de las posibles alianzas electorales postcomicios necesitamos un PSRM fuerte, sólido. Y este no lo parece. Conesa, qué curioso, alcalde de Alhama -la sombra de Fuertes es alargada- lleva ya mucho tiempo ahí como para seguir siendo una incógnita. Todos le dimos unos meses para reorganizarse y, cuando aparece en el programa de Rosa Roda y ésta le centra el balón preguntándole por la pasarela de Santiago el Mayor, en lugar de lucirse y rematar, se pegó un tiro en el pie. Se 'hizo un Froilán'. Ahora, ante las declaraciones de Sánchez, en lugar de echarle arrestos, sale con este tuit que es un despropósito y se 'hace un Teodoro'. Diciendo una cosa y la contraria no se ganan elecciones. Y, ojo, vale para todos los partidos murcianos. Diciendo la verdad, sí.