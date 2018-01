IES Alfonso X El Sabio: 180 años nos contemplan

Fue en 1837 cuando nació el IES Alfonso X El Sabio de Murcia, una institución que ha pasado por diversas ubicaciones, pero que, en un lugar o en otro, ha constituido siempre el eje fundamental de la educación secundaria en la Región y uno de los institutos cimeros de toda España, pues no en balde se trata del tercer instituto más antiguo del país, que posee, además, todas las ramas de Bachillerato, incluidos los bilingües de inglés, francés y alemán, el Internacional, la ESO en toda su variedad, y la FP Básica, y que oferta todos los programas, acoge la atención a la diversidad y, estando en uno de los centros poblacionales con mayor nivel económico, social y cultural de la Región, nunca ha despreciado, en cambio, su deber democrático y pedagógico con la idea de la integración, una especie de vocación humanista que no siempre respetan los colegios y los institutos de cariz religioso o privado.

Son casi dos siglos de servicio a la ciudad, a la Región y al país. Sus alumnos han destacado significativamente con premios y galardones en las diversas olimpiadas de matemáticas, física y otras materias de la ciencia y del conocimiento en general; En él han realizado sus estudios importantísimos personajes de la sociedad murciana y de proyección nacional e internacional como José Echegaray (Premio Nobel de Literatura en 1904) o Juan de la Cierva (inventor del autogiro); ha recibido la Orden Civil de Alfonso X El Sabio del Ministerio de Educación y todos los cursos se lo rifan centenares de alumnos con la certeza de que entrarán a formar parte de una comunidad educativa y cultural prestigiosa, plural y, sobre todo, pública, pagada con los impuestos de todos y cuyos beneficios redundan asimismo en el bienestar de toda la comunidad.

No solo recibe cada año una población estudiantil de nivel alto, sino que además debe enfrentarse a un criterio de exigencia rigurosísimo por parte de su Ampa, de las autoridades educativas murcianas y de todos los testigos culturales y sociales de la ciudad y de la Región.

Y pese a todo esto, en mi larga trayectoria como profesor que ha conocido una media docena de centros y que, además, imparte clase en la Universidad de Murcia, no puedo dejar pasar su carácter humilde, servicial, el rasgo entrañable de su profesorado y las buenas formas de sus alumnos en un tiempo de exabruptos, malos gestos y continuos conflictos laborales.

Han pasado algunos directores por aquí, entre los que destaco a Rafael Marín, el último de ellos, por su tesón y su entusiasmo y por su reciente lamentable fallecimiento. Aunque un lugar así por su historia, su importancia y su categoría debería ser un palacio, hoy que andamos en obras y con tantas incomodidades, la verdad es que siempre lo he sentido como un hogar cercano, un club de amigos interesados por la cultura, por la educación de los muchachos y de las muchachas que pasan cada año a centenares por sus aulas, acogedoras, sabias y hospitalarias.

No me canso de repetir cada vez que escribo de un centro como este que la defensa de la educación pública, y en general de todo lo público, es la defensa de lo nuestro, de todas las ideologías, de todos los credos, de todas las opiniones y, a la vez, de ninguna de ellas en particular, de ninguna de ellas por encima de las otras.

Con unas ideas así, con un material humano como este, en el paraíso de una ciudad como Murcia, parece normal que hayan pasado 180 años desde que naciera este instituto y hasta es posible que pasen otros tantos sin apenas darnos cuenta.

¡Enhorabuena!