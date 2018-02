Alega que mató a su mujer a golpes con una pesa porque estaba «enajenado» Juan Antonio M., tras ser detenido en La Fama (Murcia). / I. Sánchez El murciano Juan Antonio M. trató de justificar el crimen por una presunta infidelidad de la víctima: «Lo que hice no se debe hacer, pero lo que a mí me hicieron, tampoco» EFE ELCHE Miércoles, 7 febrero 2018, 02:32

El murciano Juan Antonio M. alegó ayer una «enajenación» que le dejó «la mente en blanco durante 45 segundos» para explicar al jurado popular por qué acabó a golpes y con ensañamiento con la vida de su mujer, Yolanda Aniorte, en la casa que ambos compartían en Orihuela.

El sospechoso, que fue detenido en el verano de 2014 tras ocultarse en el murciano barrio de La Fama, se sentó ayer en el banquillo de la Audiencia Provincial de Elche acusado de asesinar y violar a su esposa con una mancuerna. «Exploté. Iba loco perdido. No era yo porque iba drogado y llevaba cinco gramos de cocaína en el cuerpo desde las doce de la mañana», declaró.

«Estoy arrepentido, pero yo tenía una depresión de caballo y lo que sufre el hombre nadie lo dice»

La juez lo expulsa

El procesado, que sufre un trastorno de la personalidad con rasgos paranoicos y delirantes, estaba obsesionado con la idea de que su mujer le había sido infiel con su hermano y otros hombres. No obstante, mientras que el Ministerio Público y la Abogacía de la Generalitat sostienen que esa alteración psíquica influyó en su acción, las tres acusaciones particulares personadas en el proceso aseguran que era «plenamente consciente de sus actos».

Esas discrepancias explican que el Ministerio Público y el Consell reclamen penas más bajas, 28 años y 4 meses de cárcel, que el resto de las acusaciones (35 años) por un supuesto delito de agresión sexual y otro de asesinato. Todas coinciden, en cambio, en que Juan Antonio M.M. violó a su pareja, incluso penetrándola anal y vaginalmente con la mancuerna, y que la golpeó en la cabeza con ese instrumento hasta en once ocasiones.

La vista arrancó ayer y se prolongará previsiblemente hasta el viernes. La magistrada que dirige el proceso se vio obligada a expulsar al reo al inicio de la sesión por interrumpir reiteradamente la lectura de los escritos jurídicos de las partes con un tono desafiante y expresiones soeces. «¿Por qué no me meten dos cadenas perpetuas revisables y me matan en la cárcel?», llegó a preguntar, al tiempo que se encaraba con uno de los abogados de la acusación particular.

Sigue hasta el viernes

Ya durante su declaración, atribuyó la supuesta enajenación que le llevó a matar a su compañera sentimental a que esta le había sido infiel con su hermano un año antes y, según él, se lo recordaba constantemente. «Ya le había avisado mil veces. Y tuvo su oportunidad. Le había dicho que no iba a dejar a mi hija sin madre, pero esa noche exploté».

De acuerdo con su testimonio, él no violó en ningún momento a la víctima sino que ambos mantuvieron relaciones sexuales en las que usaron la mancuerna de forma consentida. Después, él utilizó el mismo objeto para golpearle en la cabeza mientras ella se encontraba «de rodillas en la cama», y no durmiendo, como declaró en su día en el juzgado que instruyó el caso.

Según sostuvo el procesado, a partir de ese momento, tras asestarle el primer golpe, sufrió una «enajenación» y su mente «se quedó en blanco» durante 45 segundos. «Es verdad que lo que hice no se debe hacer, pero lo que a mí me hicieron, tampoco se hace», recalcó, en alusión a la supuesta infidelidad de la víctima con su hermano. «Estoy muy arrepentido porque yo la quería mucho y llevo arrastrando una losa de 20.000 kilos por eso. Me ha costado ocho meses asimilarlo. Pero yo tenía una depresión de caballo y lo que sufre el hombre nadie lo dice».