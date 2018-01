El PP vota en contra de sacar las vías del AVE de Las Tejeras Las obras en Alcantarilla Los populares rompen el pacto con PSOE, Podemos e IU para instar a Fomento a frenar la licitación de la alta velocidad en Barriomar mientras se negocia una alternativa para el barrio alcantarillero JORGE GARCÍA BADÍA Murcia Viernes, 26 enero 2018, 09:40

Los ocho ediles del PP votaron en contra de la histórica reivindicación del barrio de Las Tejeras de Alcantarilla: evitar la entrada del AVE a través del actual trazado del cercanías. Los populares, tal y como publicó ‘La Verdad’ el 13 de enero, se habían comprometido con PSOE, IU, Podemos y la edil no adscrita a apoyar una moción conjunta. La iniciativa, en primer lugar, instaba al Ministerio de Fomento a separar los proyectos de soterramiento de la alta velocidad de la Estación Murcia-El Carmen y Barriormar; en segundo lugar, solicitaba la paralización de la licitación de Barriomar y, finalmente, proponía sentarse a negociar con el Ministerio una alternativa para sacar las vías de Las Tejeras. Sin embargo, en la sesión plenaria celebrada anoche rompieron el pacto y se quedaron solos oponiéndose a una iniciativa respaldada por toda la oposición, los residentes del citado barrio y la plataforma El Tren Fuera de Alcantarilla.

Unos días antes de la sesión, el portavoz popular, Juan Manuel Gómez, avanzó a IU que el PP se desmarcaba del pacto y votaría en contra de la moción impulsada por la plataforma. Durante el Pleno, al portavoz le tocó la patata caliente de justificar aquello de ‘donde dije digo, digo Diego’ y argumentó que la negativa del PP a la moción se debía porque “supone una pérdida de un inversión de 600 millones de euros que se está realizando en Murcia; estos tramos están dentro del Corredor Mediterráneo y España está inmerso en él y pensamos que es una infraestructura necesaria y beneficiosa para nuestra Región”.

Antes de la votación los grupos de la oposición presentaron una enmienda a la moción solicitando, entre otras cuestiones, que se evitara el paso de trenes de pasajeros y mercancías peligrosas por los cascos urbanos de Murcia y Alcantarilla. El portavoz popular apuntó que “lo que nos gustaría es que nos dijeran por dónde”. Tanto la plataforma como la mayoría de los grupos de la oposición defienden como alternativa sacar las vías de Las Tejeras por el Reguerón, es decir, el proyecto que propuso el expresidente regional del PP, Ramón Luis Valcárcel, en 2003, pero el portavoz popular dijo que “la dirección general competente nos dice que por el Reguerón es imposible por la cantidad de vecinos afectados, unos 5.000”.

No especificó cuál era la dirección general que tiraba por tierra la alternativa de Valcárcel, otrora jefe de filas del PP regional y del Gobierno autonómico. También aseguró que frenar la licitación de la alta velocidad en Barriomar sería una medida “indiferente” y que “habría que quitar todo lo que se ha hecho ahora mismo”, en alusión a las obras del AVE en Murcia. Desde Podemos, Arcadio Martínez denunció que “ustedes no trabajan para sus vecinos, que les pase una catenaria de 50.000 voltios por delante de la puerta de sus casas, a ustedes les da igual”. Martínez reiteró que los residentes de Las Tejeras “no quieren las mercancías peligrosas” del Corredor Mediterráneo. El edil de IU, José Durán, le recordó al PP que si ellos dicen que la alternativa del Reguerón afecta a 5.000 personas en Murcia, “en Alcantarilla, hay un estudio que dice que se verán afectadas por el AVE más de 11.400 vecinos”.

Malestar en las pajareras

Durán zanjó que “ustedes han dejado claro aquí que defienden el paso del AVE, tal y como venía en el proyecto inicial”. Esto es, según el estudio informativo de 2012, que prevé que la alta velocidad vaya en superficie desde Nonduermas hasta el Camino de Los Soldados y, cuando pase por el apeadero del Barrio de Las Tejeras, salga en trinchera hasta el Camino de Los Romanos, y una vez allí, arranque una estructura similar a un cajón de hormigón. “El barrio se quedará marginado del casco urbano”. Ciudadanos también votó a favor de la moción y su portavoz, Francisco Alvárez, arremetió contra el voto en contra de los ediles del PP: “Ustedes condenan a Las Tejeras a su segregación. Ustedes no parecen de Alcantarilla, aunque hayan nacido aquí, ustedes no defienden a sus vecinos, sino al Partido Popular”. Cuando Álvarez dijo esas palabras, una vecina, desde las pajareras, comenzó a increpar a los concejales populares por su decisión, lo que obligó al regidor, Joaquín Buendía, a pedirle que guardara silencio.

La edil del PSOE Lara Hernández lamentó que “ustedes solo han pensado en la disciplina de su partido” y recordó que “no queremos que mercancías peligrosas atraviesen el casco urbano a escasos metros de colegios e institutos, no queremos que el AVE pase en superficie por el barrio de Las Tejeras. En esta moción se pide una alternativa viable y justa al paso de trenes, que los alcantarilleros sean considerados como vecinos de primera y no como meros espectadores de un proyecto, en el que van a ser los más perjudicados”. Hernández zanjó que “lo que quisiéramos de verdad, que ante un problema que no es cuestión de ideologías, querríamos que el logotipo de todos los partidos fuesen en esta moción”.

Se aprueba la moción

Tras el intenso debate, la moción y la enmienda fueron aprobadas con 13 votos a favor (PSOE, Cs, IU, Podemos y edil no adscrita), por lo que a pesar de la postura del PP (8 votos en contra), ahora los populares deberían acatar el acuerdo del Pleno e informar a Fomento de la postura del Ayuntamiento para evitar la llegada del AVE por Las Tejeras.