El PSOE de Alcantarilla se querella contra el alcalde por «pagos irregulares» a una empresa de vigilancia El grupo socialista camino a presentar la querella. / PSOE Alcantarilla Lazaro Mellado, el anterior primer edil del municipio, también se encuentra dentro de la demanda EFE Alcantarilla Lunes, 31 julio 2017, 13:16

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Alcantarilla presentó una querella contra el exalcalde del municipio Lázaro Mellado y el actual alcalde, Joaquín Buendía, por "pagos irregulares" a la empresa de control, acceso y vigilancia de los colegios públicos.

En un comunicado de prensa, el portavoz del grupo municipal socialista, Gabi Esturillo, señaló que se trata de una empresa que no tiene contrato desde hace más de 10 años, y afirmó que el actual alcalde "conoce desde marzo esta situación, ya que tiene en su poder un informe que asegura que estos pagos son irregulares".

"No nos dejan otra opción que no sea la querella. Queremos que se produzca la regularización de esta empresa que mantiene a diez conserjes en colegios públicos de nuestro municipio, y hacer entrar en razón al PP que Alcantarilla no es un cortijo y que las empresas que quieran trabajar para el ayuntamiento tienen que hacerlo en las mismas condiciones", dijo.

Así mismo, añadió que "el máximo responsable de esta situación es el propio alcalde, que, pese a conocer esta situación, no ha querido llevar a cabo la regularización de la empresa", y apuntó que "de la etapa anterior existen varios contratos de este tipo, y no se entiende que el Gobierno municipal se empeñe en continuar estas prácticas".