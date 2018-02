El nuevo plan urbanístico no podrá calificar el suelo de las vías de Chinchilla Alcantarilla El Consistorio saca a concurso la redacción del PGOU para subsanar sus deficiencias y obtener la aprobación definitiva JORGE GARCÍA BADÍA Murcia Viernes, 23 febrero 2018, 03:19

Cinco años después de que el 28 de diciembre de 2012 la Comisión de Coordinación de Política Territorial informase al Ayuntamiento de Alcantarilla de los puntos que debía subsanar para lograr la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el equipo de Gobierno del PP ha anunciado la licitación del contrato para redactar y solucionar los defectos del PGOU.

Durante el último lustro, el urbanismo de la localidad se ha seguido rigiendo por las normas de planeamiento aprobadas un lejano 1983. La empresa adjudicataria del concurso, según subraya la Consejería de Fomento, a la hora de redactar el plan no podrá calificar el uso del suelo de la línea ferroviaria Chinchilla-Cartagena. «Se queda en suspenso mientras se define el estudio del Ministerio de Fomento». Es decir, que hasta que se tramite la declaración de impacto ambiental del baipás de Chinchilla, conocido como la variante de Alcantarilla y Javalí Nuevo, no se sabrá nada del futuro del suelo que rodea las vías. No se trata de un asunto baladí, ya que el suelo es un recurso escaso en la localidad, dadas las características de su reducido término, y el anterior equipo de Gobierno del PP, en enero de 2011, cifró en 81.414 metros cuadrados la superficie de terreno que quedaría liberada en plena calle Mayor cuando Fomento acometiese el baipás de Chinchilla.

Todo un maná para el urbanismo si se tiene en cuenta que esa superficie fue tasada en 20,5 millones de euros, a razón de 350 euros por metro edificable. Pero hasta que el Ministerio no aclare los plazos para la variante, no se podrá asignar un uso a esos terrenos: urbanizable, zona verde, equipamientos... «El desarrollo urbanístico estará supeditado a las actuaciones que se llevarán a cabo en la línea Chinchilla-Cartagena, suelo ocupado en este momento por la vía, y queda pendiente la calificación hasta el desmantelamiento de la vía», insisten en la Consejería.

El presupuesto de la licitación es de 120.000 euros y hay 15 días de plazo para presentar ofertas

El equipo redactor también tendrá que tener en cuenta las futuras consecuencias que traerá la ampliación a tres carriles de la autovía de El Palmar (MU-30) y la eliminación del acceso desde el barrio de San José Obrero. El concurso para la contratación del servicio de redacción del plan tiene un presupuesto de 120.000 euros y el plazo para presentar ofertas es de quince días. En el anuncio publicado en el BORM, se especifica que la adjudicataria dispondrá de doce meses para ejecutar el proyecto, «con posibilidad de reducirse dicho plazo, conforme a la oferta realizada por los licitadores».

El Ayuntamiento emitió un comunicado indicando que «con esta licitación se pretende realizar la contratación de un equipo que subsane las deficiencias que se produjeron durante la tramitación de la aprobación provisional». Y avanzó que habrá nuevas zonas residenciales, verdes e industriales.

La Consejería de Fomento explica que para lograr la ansiada aprobación definitiva del PGOU, se deben aumentar las nuevas zonas verdes y los espacios libres para el desarrollo de actividades de ocio en la localidad. «Se promoverá un sistema equilibrado de espacios de estancia que contribuya a mejorar el bienestar de sus vecinos y que cubra las necesidades vitales de expansión y de relación de la población, especialmente de los más pequeños y también de los más mayores, además de reducir la contaminación y mejorar el microclima urbano».

Actuaciones en glorietas

También se tendrán que mejorar, respecto a la redacción previa del planeamiento, aspectos como la edificabilidad. «Se marcarán las condiciones de edificabilidad que se ajustarán a cada una de las zonas del municipio para garantizar un desarrollo sostenible. Así, se diferenciarán las zonas y las alturas a aplicar en un edificio en cada una de esas zonas». Otro de los problemas endémicos del término municipal es la intensidad del tráfico y la Consejería avanza que «se impulsarán actuaciones para aumentar la seguridad vial en enlaces y glorietas».