PP y Cs aprueban recuperar cuadros de dos alcaldes franquistas en el Consistorio Juan Antonio López Hurtado lleva una insignia falangista en la solapa y Juan Martínez Beltrán, con la chaqueta blanca de la falange. / LV La decisión se basa en un informe de Bellas Artes, pero Podemos y PSOE irán a los tribunales por creer que se infringe la ley de Memoria Histórica JORGE GARCÍA BADÍA Murcia Viernes, 22 diciembre 2017, 08:30

Los retratos de los regidores franquistas Juan Martínez Beltrán y Juan Antonio López Hurtado dejarán de criar polvo y volverán a ser reubicados en la galería de alcaldes que tiene el Ayuntamiento en la primera planta. En el último Pleno se acordó «colocar de nuevo en su lugar las obras de arte», gracias a una moción impulsada por el Partido Popular que contó con el apoyo de Ciudadanos. La decisión traerá cola porque Podemos y PSOE avanzaron ayer que emprenderán acciones legales.

Los cuadros, sendos retratos de medio busto, llevaban años expuestos en el Consistorio hasta que fueron retirados tras el Pleno de julio de 2016, a raíz de una propuesta conjunta de Podemos, PSOE e IU, que se apoyaba en la ley 52/2007 de Memoria Histórica. Diecisiete meses después de quedar fuera de circulación la simbología falangista que exhibían Martínez Beltrán y López Hurtado, los populares le han dado la vuelta a la situación con una moción que se apoya en una enmienda de Cs del Pleno de noviembre de 2015.

En aquella sesión, Podemos pidió por primera vez la retirada de los retratos, entre otros símbolos, nombres de calles y monumentos que vulneraban la memoria histórica, pero el partido naranja presentó una enmienda a la totalidad de la moción de la formación morada, que finalmente se aprobó. Contemplaba «la realización de un estudio, por parte de técnicos expertos en arte, de todos los cuadros y obras con simbología franquista o íntimamente relacionados con la Guerra Civil que hay en los lugares públicos de Alcantarilla, ya que el artículo 15.2 de la ley 52/2007 señala que la retirada de estos objetos no será de aplicación cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o histórico-religiosas protegidas por la ley». En este punto se ha apoyado ahora el PP, encargando un informe a la facultad de Bellas Artes de la Universidad de Murcia, lo que le ha permitido rescatar del almacén los lienzos.

Este diario ha tenido acceso a dicho documento, elaborado por la especialista en conservación y restauración de obras de arte, doctora y vicedecana de Bellas Artes, Victoria Santiago. La experta expone que los dos retratos son obra del pintor Mariano Ballester, autor de 7 de los 25 cuadros que componen el conjunto pictórico de la galería de alcaldes de Alcantarilla, y subraya que «fue un innovador y pionero artístico, famoso como pintor murciano, además de alcantarillero, muy reconocido y cotizado en los ámbitos del comercio del arte, también a nivel regional y nacional». Y resalta que «de entre todos los retratos, sin duda, destacan las siete obras realizadas por Mariano Ballester con su estilo expresionista e innovador».

El informe analiza primero el cuadro del regidor Juan Martínez Beltrán, «que sin duda es uno de los más polémicos en cuanto al tema de la memoria histórica que nos ocupa, pues el edil va retratado con la chaqueta blanca de gala de la falange, en la que lleva bordado en rojo el yugo y las flechas». La vicedecana añade que «a nivel artístico, esta es una de las obras más interesantes del conjunto, si se dejan de lado connotaciones de otra índole». En el retrato del primer edil Juan Antonio López Hurtado, «otra pintura polémica», este luce en el pecho un pequeño emblema de Falange Española. «Al parecer es la insignia que porta en la solapa lo que más se puede cuestionar. La verdad es que se aprecia bastante poco y solo fijándose atentamente se da uno cuenta de ello, por lo que creo que no supone una gran afrenta ni parece que pueda ser considerado como exaltación de la dictadura española, cuando incluso cuesta verla a simple vista».

El informe concluye que la galería de alcaldes «es un gran conjunto que refleja con armonía y estética los retratos de hombres que fueron ediles de su momento, y no supone en absoluto una exaltación de la dictadura franquista. Estas obras deben ser contempladas y valoradas en su conjunto y no de forma aislada. Por ello considero que no se debe retirar ni eliminar ninguno de ellos ni tampoco separarlos del conjunto».

No hay fecha para la vuelta

El PP apoyó su moción en este informe de la vicedecana y Cs fue consecuente con su enmienda de 2015 y votó a favor. La alcaldía no aclaró ayer cuándo volverán a colocar los cuadros de marras en el Ayuntamiento. El portavoz de Podemos, Arcadio Martínez, considera que «el informe sólo expresa una opinión personal y no puede eximir del cumplimiento de la ley». Martínez avanza que emprenderán acciones legales «porque una institución que es de todos no puede hacer apología de la dictadura». Y recuerda que la concejal de Cultura, María Luisa Martínez, «debió abstenerse en la votación porque es parte interesada». El documento cita a la edil como una de las artistas autoras del conjunto pictórico, ya que retrató al alcalde del PSOE, Pedro Manuel Toledo.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Gabriel Esturillo, también anuncia que presentarán un contencioso: «La ley de Memoria Histórica deja muy claro que sólo estarían exentos del cumplimiento de la misma los bienes considerados de interés cultural (BIC), catalogados por su relevancia e inventariados. Hemos comprobado que estos dos cuadros no están registrados en ninguno de estos tres grupos. Por tanto, lo que aprobó el Pleno es totalmente ilegal».