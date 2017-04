De El Bulli a la escuela

¿A quién no le gustaría tener superpoderes? Todo el mundo ha respondido a la eterna pregunta (¿si pudieras elegir, qué poder tendrías?), normalmente con los manidos volar o ser invisible. Pero, ¿y si tener superpoderes fuera algo mucho más fácil, algo a nuestro alcance? Quizá solo es necesario imaginar y echar una mirada un poco creativa a la realidad.

Precisamente de eso se trata el proyecto Escuelas Creativas, que financia la Fundación Telefónica y que toma como referencia la metodología de creatividad e innovación del famoso cocinero Ferrán Adrià. De entre los 19 centros de toda España que han sido seleccionados para participar de forma presencial, se encuentra el CPEE Eusebio Martínez de Alcantarilla, un centro de educación especial y el único de la Región de Murcia. Aunque, para ser sinceros, poco faltó para que perdieran la oportunidad.

“La convocatoria para el proyecto se abrió en octubre hasta el once de enero”, cuenta Carmen María Ferrer, tutora en el colegio Eusebio Martínez. “Y nosotros nos enteramos el diez de enero, con un email de la Consejería. Para participar teníamos que rellenar un cuestionario en la página web y hacer un vídeo de 3 minutos. Así que grabamos un video con los niños diciendo que éramos un colegio de educación especial, y mostramos las instalaciones, con los alumnos en el huerto”.

Afortunadamente, en este caso las prisas fueron buenas consejeras y un poco después se enteraban de que eran el único centro de la Región que había sido seleccionado para el proyecto 'Escuelas creativas'. En él, se traslada la forma de innovar en la cocina de El Bulli Lab a la enseñanza, de modo que los centros educativos no universitarios -pueden participar desde 'coles' hasta escuelas de diseño- se beneficien de la aplicación de técnicas creativas en la enseñanza. Algo de lo que el Eusebio Martínez no carecía.

“Al ser un centro de educación especial, nosotros no usamos libros”, afirma Carmen María. “En un aula podemos tener alumnos sin discapacidad, pero con trastornos de conducta, y niños gravemente afectados por una discapacidad, así que si no somos creativos, no podemos hacer llegar el conocimiento a los alumnos”. En un colegio como el Eusebio Martínez en el que la innovación en la enseñanza es algo crucial para el día a día, podría parecer que el proyecto Escuelas Creativas tiene poco que ver, pero en realidad es todo lo contrario: “Este proyecto nos ha servido, por ejemplo, para sentar las bases de la creatividad, para registrar lo que hacemos, para reflexionar si las actividades han ido bien o mal, que era lo que nos faltaba”, expone la tutora.

El proyecto Escuelas Creativas involucra a todo el centro, aunque quienes más lo notan son los maestros, que son quienes tienen que innovar y llevar a cabo el registro de las actividades. Y más aún en el Eusebio Martínez, donde los niños, acostumbrados ya a que la enseñanza se adapte a ellos y no al revés, no son del todo conscientes de estar participando en una iniciativa a nivel nacional.

Artes Escénicas

Aunque ahora mismo el proyecto está en su fase teórica, con análisis del centro y de los recursos en el colegio murciano ya empiezan a aplicar las actividades prácticas, mezcladas con su propia rutina. Así, y para celebrar el 25 aniversario del centro, los alumnos estrenarán el 25 de abril en el Teatro Circo el musical 'El mago de Oz', en el que cada uno de ellos interpreta un papel con un trasfondo muy especial.

Cada uno de los centros participantes en Escuela Creativas debe elegir un 'reto' que ha de conseguir cumplir cuando termine el proyecto. El del colegio alcantarillero es un laboratorio de artes escénicas, un área que los alumnos ya trabajaban, de modo que esta experiencia les sirve para seguir aprendiendo. De modo que la representación teatral se combina con actividades prácticas, aunque en rigor aún no toquen.

'Conoce el superpoder de cada alumno' es, precisamente, una de esas actividades adelantadas. “En el proyecto se atribuye a la creatividad una especie de superpoderes, talentos o inteligencias, como lo quieras llamar, para que nos demos cuenta de que todos los alumnos tienen ese punto de creatividad”, expresa Carmen María. “Nosotros lo hemos adaptado a través del Mago de Oz, donde por ejemplo Dorothy representa la perseverancia y el esfuerzo”. Además, las familias, ya de por sí implicadas en la educación de estos niños, también han colaborado activamente: “Hemos trabajado el superpoder de cada alumno, ayudados con las familias, que nos han dicho cual creían que era el poder de cada niño y vamos a hacer un mural en el cole en el que aparecerá la foto de cada niño con su superpoder”, afirma.

Así, cada uno de los niños, algunos con trastornos de conducta, otros con discapacidad física o intelectual, aprenden, a través de personajes y cuentos, a ver sus propios superpoderes, como en el caso de Dorothy, cuyo peculiar superpoder es la perseverancia para llegar a casa.

El curso que viene comenzará la parte práctica de este proyecto que tanta visibilidad da al centro. De momento, tanto alumnos como profesores se centran en la próxima cita: el 25 de abril, el día en el que el trabajo y el esfuerzo verán por fin la luz en el estreno de El mago de Oz.