El juzgado archiva la causa contra la interventora por supuesta estafa y falsedad documental

Para el Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia ha quedado acreditado que el asiento 2443 del libro de registro fue modificado, pero «este único indicio» no es suficiente para mantener imputada a la interventora en funciones del Ayuntamiento de Alcantarilla. Por ello ha decretado el archivo de las diligencias contra la funcionaria por supuesta estafa procesal y falsedad documental. La clave del auto se encuentra en el sistema informático: «Las diligencias practicadas no han permitido conocer y concretar cuál fue la modificación concreta efectuada en el asiento 2443, pues el programa informático no deja constancia del texto anterior a la modificación, sino del último».

El querellante, la empresa Obyser Mediterráneo, acusaba a la funcionaria de falsificar supuestamente el asiento lo que favoreció el fallo de un juzgado de lo Contencioso, que le denegó el cobro de cuatro facturas (15.676 euros). El Ministerio Público también interesó el sobreseimiento provisional porque «no consta debidamente justificada la perpetración del delito», a pesar de que reconoce que «es posible entender que el asiento sea, al menos, irregular, en cuanto que contiene, al tiempo, que el certificado fue positivo y negativo». El juzgado entiende que «nos hallamos ante una simple irregularidad que no es sinónimo de falsedad del certificado en los términos que se pretenden». El fallo admite recurso, y Obyser Mediterráneo ya lo ha presentado.