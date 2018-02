Sanción de más de 6.000 euros a la firma Culmarex por discriminar a una trabajadora

La Dirección General de la Inspección de Trabajo impuso una sanción de 6.251 euros a la empresa aguileña Culmarex por acosar de forma discriminatoria por razón de sexo a una trabajadora de la firma y crearle un entorno degradante y ofensivo, con el propósito de atentar contra su dignidad.

Así lo denuncia la empleada, Agustina Méndez: «Era la encargada de Marketing y Comunicación. Tuve un embarazo de alto riesgo en 2015, y la empresa me presionó para que realizara algunos trabajos», explica. Asegura que la dirección de la firma la llamó en noviembre de ese año «para proponerme un cambio de puesto, con el que iba a viajar más y que conllevaba una bajada de sueldo». La empleada indica que, al incorporarse, sus funciones quedaron relegadas. «Uno de los jefes buscaba abroncarme delante de mis compañeros. Me puso a hacer fotocopias, me dijo que me iba a pagar una faldita y un uniforme nuevo... y cogí la baja por ansiedad». La Inspección de Trabajo investigó la denuncia e impuso la multa. Desde Culmarex sostienen que «la firma ha recurrido la sanción y no vamos a hacer declaraciones por prudencia. Los hechos están dentro de un procedimiento judicial y estamos a la espera de la sentencia».