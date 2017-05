Vecinos de la calle Buenavista sufren una oleada de robos en viviendas y coches

Una oleada de robos ha puesto en jaque a los vecinos de la calle Buenavista, en Águilas, donde los cacos han accedido a una decena de casas en las últimas dos semanas para llevarse objetos de valor, como joyas, televisores y dinero en metálico. Los ladrones también han sustraído, además, gasolina de varios camiones y diversos objetos en coches.

Según confirmaron fuentes de la investigación, la Policía Local trata de dar con los sospechosos. «Creemos que los ladrones son los miembros de una familia que vive en la misma calle y que aprovecha los despistes de los vecinos para colarse en sus casas y robar lo que sea». Las mismas fuentes añadieron que «esto no es nada nuevo, ya que los residentes de esta zona han estado sufriendo hurtos también durante el invierno».

Al parecer, no todos los vecinos que han sufrido estos saltos han denunciado los hechos ante la Guardia Civil. «Hay varios hombres mayores que no han querido pasar por el cuartel porque los robos habían sido mínimos, insignificantes. La forma de actuar de los cacos es siempre la misma: entran a la casa por las ventanas o los patios, cuando los dueños se descuidan», matizan las citadas fuentes. La Policía Local trata de cazar 'in fraganti' a esta familia, ya que, de lo contrario, «es imposible detenerlos porque no tenemos pruebas fehacientes». Según ha podido saber este diario, los agentes estuvieron a punto de arrestar a varias personas mientras intentaban extraer gasoil de un camión. Los vecinos reclaman al Consistorio que aumente la seguridad en la zona para evitar que se sigan produciendo estos hurtos.

«No voy a contestar»

'La Verdad' se puso en contacto ayer con el concejal responsable Seguridad del Ayuntamiento de Águilas, Vicente Ruiz, quien se limitó a asegurar que «solo tengo constancia de unos cuatro robos en esa calle en las últimas semanas, nada más. Hay pocos recursos, pero la Policía Local ya está trabajando para intentar dar con los autores de estos robos».

Sin embargo, evitó manifestar si el Consistorio va a tomar medidas para aumentar la seguridad en dicha arteria urbana: «No voy a contestar a ninguna pregunta más», zanjó.