Denuncian concesiones «irregulares» en el vivero municipal de empresas

Aguas revueltas en Águilas. El PP elevará al Pleno una moción para anular los acuerdos adoptados en Junta de Gobierno referentes a la concesión de dos espacios en el vivero de empresas, ubicado en El Labradorcico. Los populares denuncian presuntas irregularidades en la adjudicación de dos despachos a dos firmas locales. Según apuntan, el Ejecutivo local habría incumplido las bases del concurso al no convocar a un representante de la asociación de Comerciantes e Industriales de Águilas (ACIA) para que estuviera presente en la comisión de estudio de los proyectos. Además, «no se han cumplido los requisitos para que las firmas puedan optar a dichos espacios», lamenta el PP.

El concejal popular Domingo Buitrago sostiene que «las bases de acceso al vivero municipal de empresas establecen que podrán acceder a dichas concesiones aquellas empresas nuevas o recientes, en función de una serie de requisitos». Señala que «el texto detalla que se hará adjudicación directa a empresas que presenten solicitud con posterioridad a la convocatoria pública una vez cerrada la misma, siempre y cuando los espacios hubieran quedado desiertos o se hubiera inadmitido la solicitud, y cuando no haya transcurrido un año desde la celebración de dicha convocatoria».

Buitrago denuncia que «el equipo de Gobierno no ha respetado las bases, pues en la comisión no se encontraba ningún representante del pequeño comercio. Además, se han adjudicado dos espacios a dos empresas después de que haya pasado más de un año desde que salió la convocatoria». Este diario se puso en contacto ayer con Lucía Díaz, gerente del colectivo aguileño ACIA, quien manifestó su «asombro» ante dichas concesiones. «No tenemos constancia de que se hayan otorgado esas adjudicaciones. Vamos a pedir las actas de concesión porque no sabemos absolutamente nada. Se ha hecho algo sin avisarnos», señaló.

El Consistorio lo niega

El concejal de Turismo, Desarrollo Local y Formación, Ginés Desiderio Navarro, negó las supuestas irregularidades denunciadas por el PP. «A la asociación de Comerciantes se les convoca siempre, pero no pudieron asistir y las concesiones se siguen haciendo si hay mayoría de miembros en la comisión», explicó. Aseguró que «en la última convocatoria, el año pasado, decretamos en el BORM que el plazo para presentar solicitudes tuviera un carácter permanente siempre que existieran espacios libres. Así se recepciona cualquier solicitud».

En las bases de acceso al vivero que se pueden encontrar en la web del Ayuntamiento, sin embargo, no aparece contemplada esa medida.