El Consistorio exige a Adif que valle un tramo de vía junto a un parque infantil

El Ayuntamiento de Águilas solicitará a la empresa pública Adif que valle la zona de tramo de la vía de cercanías que discurre por el barrio de La Huerta. La medida, que fue aprobada en el Pleno con el beneplácito de todos los grupos políticos, corresponde a una demanda de los vecinos de esta zona, que temen que «ocurra una desgracia, ya que hay un parque donde juegan niños junto a la vía».

Según lamentan algunos padres, «nuestros hijos van allí cada tarde. Hemos visto a chavales cruzar la vía para llegar al otro lado, jugar con las piedras y hacer gamberradas cuando pasa el tren. Es muy peligroso y llevamos mucho tiempo exigiendo al Ayuntamiento que ponga medidas en este asunto. La mayoría de críos que hacen estas cosas tienen entre 12 y 15 años».

Y añaden que «vivimos con el miedo metido en el cuerpo, porque en cualquier momento le puede pasar algo a nuestros hijos, ya que ven a los mayores cruzar y pueden acabar haciendo lo mismo».

«Pusieron vallas en una de las dos zonas por donde el tren pasa; pedimos que hagan lo mismo en este lugar», dice Consentino

El problema radica en que el parque se encuentra a siete escasos metros de la vía por donde pasa el tren de cercanías Murcia-Águilas tres veces cada día. «Cuando construyeron este parque, ¿no pensaron en qué zona estaba? ¿No sabían que por aquí pasa un tren a diario? Esto es un peligro constante. Lo extraño es que no haya pasado alguna desgracia ya», relata Alfonso Piñero, sentado en uno de los bancos del jardín. «No recuerdo que haya habido aquí ningún accidente. El que se ha tirado a la vía, lo ha hecho porque quería quitarse la vida. Y es una vergüenza que este espacio siga sin vallar, porque tenemos miedo de que ocurra una desgracia».

«Tiran piedras al tren»

Pedro Díaz está jubilado y ve cada día cómo los críos juegan a poner piedras en los raíles para que el tren las parta al pasar y salgan disparadas hacia los lados. «Hay chavales que les tiran piedras al tren cuando pasa. A veces, el maquinista tiene que pitar a los críos para que se aparten porque están en la zona de la vía. ¡Es un peligro!», asegura. «Son adolescentes de la parte más pobre de Águilas. Vienen aquí para hacer gamberradas y disfrutan con las piedras. Hacen locuras».

Su amigo Juan Gabarrón es de esos abuelos que prohiben a sus nietos jugar en esa zona. «Muchas tardes vienen a verme y no les dejo que pisen esta zona, por lo que pueda pasar. Me da mucho miedo».

Para Juan Sánchez, también vecino del barrio de La Huerta, el Consistorio tendría que haber vallado esa zona hace muchos años. «Veo a muchas madres que se ponen a hablar, se descuidan y sus hijos se van a la zona de la vía».

«Me da pánico»

Sánchez recalca que «el Ayuntamiento o Adif tiene que poner vallas con urgencia. Yo tengo un nieto de cuatro años y me da pánico verlo jugar ahí; pensar que lo pueda atropellar un tren». El presidente de la Asociación de Vecinos del barrio Huerta de la Roja, Pedro López Campos, afirma que «hace unos años, una persona saltó a la vía. Los padres tenemos miedo porque muchos chavales de los que juegan en el parque cogen piedras y las ponen en la vía para que las aplaste el tren o salgan disparadas. Todo eso es peligrosísimo, pero los críos no lo saben hasta que no ocurre un accidente». Este hombre aplaude la medida que va a llevar a cabo el Consistorio para que Adif valle la zona. «Tendría que haberse hecho hace muchos años».

Encarga Sánchez, que regenta un estanco cercano al parque, confirma que «son niños de 13 o 14 años los que cruzan, juegan y hacen gamberradas. Los vecinos estamos hartos». Y Ana Isabel Navarro, otra vecina, lamenta que «no hay ningún tipo de protección. Yo veo lo que hacen los chavales y es muy fuerte. Cuando construyeron el parque, me sorprendió que no pusieran vallas de seguridad».

El concejal Tomás Consentino explica que «Adif valló todo el contorno del paso de peatones en una de las dos zonas por donde pasa el tren en el municipio. Lo único que pedimos es que Adif haga lo mismo en el otro lugar; queremos evitar que los niños puedan acceder a la vía porque es un riesgo innecesario».

«Los límites están vallados»

Desde Adif se limitan a afirmar, a preguntas de este diario, que «la Ley del Sector Ferroviario establece unos límites y, en base a ellos, se realizan los vallados, por ejemplo, el trazado que existe entre El Reguerón y El Carmen». Señalan que, «en el caso en particular de Águilas, los límites de la estación se encuentran vallados». Sin embargo, este diario comprobó esta semana que la zona por la que pasa el tren, a la altura del citado parque, se encuentra sin vallar y tiene muy fácil acceso.

«Estamos dispuestos a facilitar, tanto a los ayuntamientos como a los promotores y los particulares, todos los permisos administrativos para que se hagan los cerramientos más oportunos, ya que todo lo nuevo que se construye va a cargo de quien promueve la obra», matizan desde Adif.