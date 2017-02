Un médico de Águilas recibe amenazas de muerte del familiar de un paciente

Estaba tranquilamente haciendo su guardia, hasta que el familiar de un enfermo se dirigió a él con el ánimo de meterle miedo en el cuerpo. Un médico del 061 de Águilas pidió este miércoles un sustituto de urgencia para cubrir su puesto, debido a que supuestamente había recibido amenazas de muerte por parte del familiar de un paciente.

Los hechos se produjeron pasadas las diez de la noche. Al parecer, el médico se encontraba en una consulta mientras que un segundo sanitario atendía a un paciente de urgencia. Cuando este último finalizó su trabajo, el familiar del enfermo se dirigió al primer médico para ver qué le parecía el diagnóstico y el tratamiento que había recibido. «Quería saber una segunda opinión, y parece que el médico se negó a dársela. En ese momento comenzó una discusión en la que el familiar, presuntamente, amenazó de muerte al efectivo», explican fuentes conocedoras del suceso a ‘La Verdad’.

El médico se apresuró y llamó al Centro de Coordinación de Emergencias para solicitar que enviaran un sustituto porque él había recibido amenazas de muerte. Asimismo, se puso en contacto con agentes de la Policía Local y Guardia Civil para que se acercaran a tranquilizar la situación. «El familiar no llegó a las manos. No le pegó al médico, pero se vivieron momentos bastante tensos», añaden las mismas fuentes. El sanitario no abandonó en ningún momento su puesto de trabajo.

La situación se calmó en cuanto llegaron los agentes. Inmediatamente, Emergencias envió a Águilas un médico de Molina de Segura para que sustituyera al facultativo, que se encontraba «muy nervioso, con una crisis de ansiedad».

En la mañana de este jueves el afectado puso en conocimiento de la dirección de Emergencias lo ocurrido. Según puntualizan las mismas fuentes, el médico insistió en que quería cogerse la baja ante lo sucedido y se ha tomado unos días de descanso.