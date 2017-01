Los pescadores denuncian inseguridad y ausencia de inversiones en el puerto

Están hartos de ver cómo su puerto sufre los estragos de los temporales cada año y no aguantan más. El silencio de los pescadores de Águilas se rompe por completo semanas después de las fuertes lluvias que azotaron duramente la Región: «Estamos cansados de que nuestro puerto esté igual que hace cuarenta años. No ha cambiado ni ha mejorado porque nadie hace nada. Cuando hay tormenta, el mar se come el puerto y los barcos por todos los lados», lamentan.

El patrón mayor de la Cofradía, Domingo Díaz, afirmó hace unos días en la 'Cadena Ser' que «el Puerto de Águilas no es seguro para los barcos de recreo y los pesqueros cuando hay mal tiempo porque el mar entra por todos los sitios. Es inseguro para todos. Los pesqueros no se rompen porque los pescadores estamos encima». En relación a las actuaciones de la Comunidad Autónoma, Díaz criticó que «aquí nunca han hecho nada. No quieren saber nada porque parece que no somos de Murcia. Es como si Águilas no existiera. Tendríamos que ser andaluces; habrían hecho algo más».

Este diario se puso en contacto con Díaz para profundizar en la problemática, pero afirmó que no iba a añadir nada más al respecto. «No voy a hablar porque me censuraron en varios medios el día que se hundió el velero 'Penélope'. Estoy en mi derecho. Lo que dije en la radio, dicho está. Pero no voy a entrar de nuevo en el tema». Díaz negó, sin embargo, que fuera presionado a raíz de estas últimas declaraciones.

«Parece que no somos de Murcia. Nadie hace nada. Tendríamos que ser andaluces», critican



El velero hundido será reflotado hoy y se depositará sobre una cama de grava

La alcaldesa, Mari Carmen Moreno, respaldó las quejas de los pescadores en cuanto a la falta de seguridad e inversión en el Puerto de Águilas: «Creo que tienen razón. La Comunidad Autónoma no tiene concesionado este puerto. No invierten en él». En relación al hundimiento del velero 'Penélope', la regidora manifestó que «los pescadores llevan mucho tiempo advirtiendo de que el barco tenía un problema y corría riesgo de hundirse, pero nadie les hizo caso». Moreno hizo hincapié en que «aquí no se ha invertido un euro en infraestructuras desde que se hizo la lonja. Lo único que se ha hecho es un paseo que tendría que haberse prolongado más».

El 'Penélope' sigue bajo el mar

Moreno explicó a 'La Verdad' que «el Puerto está hecho un desastre. Los aparcamientos estarían dejados y abandonados si no fuera por la actuación que se lleva a cabo desde el Ayuntamiento. La intención que tienen desde la Comunidad es sacar una concesión administrativa, pero aún no se sabe cuándo. Lo que está claro es que no les interesa gestionar los puertos de la Región».

El velero 'Penélope' todavía continúa bajo el mar. Aunque estaba previsto que los operarios reflotaran ayer la embarcación, los trabajos para izar el velero se retrasaron y está previsto que sea hoy cuando el barco sea depositado en tierra. La causa del hundimiento de este velero, construido en 1968 y con un peso de 145 toneladas, fue el abandono por parte de su dueño.

Las maniobras de reflote del barco comenzaron la semana pasada con la ayuda de Capitanía Marítima, cuando los operarios estabilizaron el navío bajo el mar para proceder a cortar sus mástiles. El pasado miércoles se instalaron dos grúas, mientras que el jueves y ayer se llevaron a cabo las primeras tareas de reflote. Los efectivos de Salvamento Marítimo, Cruz Roja y la Dirección General de Puertos empezaron a trabajar a primera hora de la mañana. «El siguiente paso será desguazar el barco, ya que, debido al material del casco, es imposible reconvertirlo», explican fuentes del Ayuntamiento.

Por su parte, el director general de Transportes, Puertos y Costas, Salvador García-Ayllón, supervisó ayer las maniobras de reflote y explicó que, «en estos momentos, se está terminando de cortar la parte inferior del barco para enganchar las cintas que permitan a las grúas elevarlo del agua». Destacó, asimismo, que, «una vez que el barco esté fuera del agua, se depositará en el muelle para iniciar las labores de desguace». El velero se situará sobre una cama de grava con una protección geotextil para evitar daños.

El 'Penélope' fue el primer velero de recreo construido con aluminio en los astilleros franceses Eugene-Cornu. Esta embarcación, con bandera de Gibraltar, tiene 38,8 metros de eslora, 7,2 metros de manga y 4,1 metros de calado en popa.