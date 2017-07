Jódar contesta a Tejerina: «Mezcla la velocidad con el tocino» El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Francisco Jódar, visita unos cultivos en Lorca. . / CARM El consejero se siente incómodo con la ministra, los regantes le piden que rectifique y el PSOE quiere que dimita MANUEL BUITRAGO Sábado, 29 julio 2017, 08:23

En Castilla y León no se riega, pero en Murcia sí. Esta frase acompañará un tiempo a la ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, en tanto que no se aplacan las críticas procedentes del Sureste y el Levante. Los regantes han enviado una carta a García Tejerina recordándole «el aprecio que se te profesa desde estas tierras», pero le piden a continuación «una rectificación o aclaración a las declaraciones que efectuaste para que no se entienda que no hay problemas de falta de agua en el Sureste español; para que nadie nos pueda ningunear».

El secretario general del PSOE murciano, Rafael González Tovar, solicitó ayer la dimisión de la ministra; mientras que el consejero de Agricultura, Francisco Jódar, expresó su incomodidad con esas palabras. Comentó que su compañera de partido había mezclado "la velocidad con el tocino", y consideró que las cuencas del Duero y del Segura no son comparables. El agua levanta pasiones y es un material muy inflamable. Arias Cañete, antecesor de García Tejerina, acuñó otra frase que provocó malestar en Aragón cuando dijo en el año 2000 que el PHN se aprobaría «por cojones».

El consejero cree que mezcla la velocidad con el tocino, y los socialistas critican el «insulto» a los regantes

José Antonio Andújar, vicepresidente del Sindicato de Regantes del Trasvase Tajo-Segura y presidente de la Federación Valenciana de Comunidades de Regantes, trasladó a la ministra -«estimada Isabel»- la profunda preocupación de este colectivo. «Como comprenderás, ante la gravísima situación actual, en la que no se está dando agua a regadíos creados con el trasvase del acueducto Tajo Segura, no podemos entender que se soslaye el problema indicando que hemos salvado la situación estos años pasados. De las producciones agrícolas dependientes del Trasvase viven directamente más de 80.000 familias, e indirectamente muchas más de los sectores de transporte, manipulación, envasado, productos fitosanitarios, etc».

Andújar le recuerda asimismo que el déficit de las cuencas del Segura y del Júcar es estructural. «Hay comunidades que ni siquiera en años de abundancia pueden regar con normalidad». Le reprocha también que tampoco se está poniendo en pleno funcionamiento el trasvase Júcar Vinalopó, «pese la grave situación de los acuíferos, con riesgo incluso para el suministro del abastecimiento».

«Nos solidarizamos con los regantes y usuarios del Duero, y confiamos en la pronta solución a sus problemas, ¡ojalá acometáis con prontitud las obras que necesitan!, pero no podemos dejar pasar por alto que se traslade a la sociedad la idea de que no nos hace falta agua», señala Andújar en la carta.

González Tovar pidió una voz unánime para exigir la dimisión de García Tejerina por «ofender» a la Región de Murcia, informa EP. Trasladó el apoyo de su partido a los agricultores murcianos y a sus reivindicaciones para la llegada de agua, al tiempo que se mostró «indignado» con las declaraciones de la ministra «por insultar a los agricultores y a la Región». «No se puede minimizar nuestro problema diciendo que en el Duero también hay zonas con escasez, porque denota su desconocimiento y su desprecio hacia Murcia», criticó.