Agarrado al mástil mientras las llamas rodean al PP Víctor Martínez, José Luján (UMU), Alejandro Díaz (UPCT) y Mónica Meroño. / V. VICÉNS López Miras defiende la agenda del Gobierno regional contra viento y marea, y confía en que los grandes objetivos se alcancen en un año MANUEL BUITRAGO Sábado, 26 mayo 2018, 02:47

Las réplicas del terremoto de la 'Gürtel' y de Zaplana convirtieron el foro en un hervidero, en un reguero de pólvora con cada dato y señal que llegaban de Madrid. Esa inquietud se tradujo en las primeras preguntas lanzadas al presidente López Miras para que, en su calidad de barón territorial, diera explicaciones sobre el caos en el PP. Ocurrió algo curioso, porque se dibujó una línea invisible entre la política doméstica y nacional. Mientras que pocos o nadie daban en ese momento un euro por el futuro político de Mariano Rajoy, otros destacaban la confianza que está generando López Miras, que parece haber superado la etapa de principiante después de un año de meritorio presidencial. Obviamente, esta percepción -con mayor o menor énfasis- procedía de la clase empresarial reunida ayer en el hotel Nelva. Bastaría con preguntar a la oposición para que el diagnóstico fuera distinto.

Hubo muchos guiños a la extensa representación del sector agroalimentario, en la que no faltó nadie de la Mesa del Agua. Josep Oliu recordó que Banco Sabadell tiene una sección especializada en el agro. Igual de nutrida fue la asistencia de todos los cuadros de las organizaciones empresariales y Cámaras de Comercio, las universidades públicas y colectivos sociales. También acudieron la presidenta de la Asamblea Regional, Rosa Peñalver, cargos y parlamentarios del PP y alcaldes, entre ellos José Ballesta. El presidente vino a decir que el Gobierno regional mantiene su hoja de ruta, caigan rayos y truenos, por tierra mar y aire, sin sucumbir en el desaliento por las horas bajas del PP.

Anunció que el día 2 se firmará el Pacto Regional del Agua con el PSOE y Ciudadanos, y el foco se dirigió hacia el secretario socialista, Diego Conesa, y el portavoz Joaquín López: allí estarán para suscribir el documento, dijeron, para no mezclar churras con merinas. Otra cosa es el acuerdo nacional sobre agua, que es muy probable que naufrague después de la moción de censura que presentó Pedro Sánchez. No parece que el líder socialista esté por la labor de pactar nada -salvo el 155-, en el caso de que Rajoy siga de presidente y con el vuelco que ha dado la situación. Habrá un daño colateral, importante, para la causa del agua de la Región de Murcia. Así que se escenificará un pacto regional que no tendrá réplica en Madrid, salvo milagro. Murcia tendrá una voz (casi) única, pero luego cada baronía seguirá discutiendo en los cónclaves nacionales.

Algunos empresarios vieron al presidente más «cuajado» y confiado en la gestión de Gobierno

El resto de proyectos e inversiones de la Región, en curso y en cartera, que dependen del Ministerio de Fomento, contienen el aliento hasta que se despeje el escenario político nacional. Unas elecciones anticipadas o un cambio de Gobierno pueden frenar algunos proyectos pendientes de licitar, como los arcos de Murcia y las nuevas fases del soterramiento del AVE, según se comentó ayer en varios corrillos tras la intervención del presidente.

López Miras acudió al foro con la mitad de su equipo de gobierno: Javier Celdrán, Patricio Valverde, Fernando de la Cierva y Pedro Rivera. Resultó evidente que el relevo de Andrés Carrillo y Juan Hernández todavía escuece en algunos círculos, de ahí que una de las preguntas se dirigiera como una flecha al presidente, para que explicara por qué los cesó si tan bien va la economía regional. «Voy a ser sincero», comentó: Carrillo y Hernández lo hicieron bien, pero los nuevos consejeros «lo van a hacer mejor». Todo en aras al nuevo «impulso» que necesita su Gobierno.

El Pacto Nacional del Agua y la nueva financiación peligran por la convulsa situación política nacional

El presidente expuso en su conferencia las mismas líneas del guion que viene repitiendo desde tiempo atrás, en el que solo cambian los días que pasan para ver más cerca el objetivo, si es posible antes de las elecciones autonómicas. Con más moral que el Alcoyano, proclamó que sería capaz de llegar a acuerdos sobre el agua si se sienta a hablar con los presidentes de Castilla-La Mancha y Aragón. Está dispuesto incluso a hacer un frente común con ellos si se dejan a un lado los intereses partidistas. Sería el eje del nuevo Pacto Nacional del Agua, enfatizó.

Todo parece fácil para López Miras, incluido el futuro sistema de financiación autonómica, que también peligra debido al embrollo nacional. «No se puede ser más joven para ser presidente», comentó Oliu.