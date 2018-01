Aeropuerto, Mar Menor, agua, investigaciones contra la corrupción, AVE... marcarán 2018 La actualidad en la Región de Murcia girará en 2018 en torno a una veintena de grandes asuntos de interés público Lunes, 1 enero 2018, 15:24

Muchas cuestiones relevantes de interés público en la Región entrarán en una nueva fase en 2018. Otras ya identificadas harán su aparición en los próximos meses. El agua, las infraestructuras, la financiación autonómica y la protección del Mar Menor seguirán siendo los temas fuertes del nuevo año, que tendrá un notable carácter preelectoral. Después de cuatro años de sequía, la escasez de agua para la agricultura adquiere proporciones dramáticas si se tiene en cuenta que el Trasvase permanecerá cerrado durante mucho tiempo a la vista de los pronósticos de los expertos. A primeros de 2018, si no hay marcha atrás, los regantes se manifestarán en Madrid reclamando soluciones urgentes a un déficit hídrico que es estructural en la cuenca del Segura. Debe ser el año del ineludible pacto entre todas las fuerzas políticas, Gobierno central y comunidades autónomas del que surja un largamente esperado nuevo plan hidrológico nacional. También serán decisivas para la Región las negociaciones entre partidos y administraciones para reformar el modelo de financiación autonómica. Las noticias más positivas vendrán con el AVE y el aeropuerto de Corvera, que comenzarán a funcionar comercialmente bien entrado el año si no aparecen obstáculos imprevistos. Habrá que ver si Adif cumple con sus compromisos y el soterramiento de las vías en Murcia empieza a avanzar a pasos agigantados, y cuál será la respuesta de los vecinos que se han manifestado pidiendo primero el soterramiento y luego la llegada del AVE. Pero eso es solo una parte relevante de una actualidad política y social que a lo largo de doce meses, el diario 'La Verdad' irá contando y analizando para sus lectores. Lo que sigue en estas páginas es un anticipo de todos los focos de interés informativo en la Región durante 2018.

Agua

Otro año 'horribilis', ahogados por la falta de agua

Solo queda esperar a que llueva, ya que las medidas del Ministerio de Agricultura (pozos y desalación) serán insuficientes. La Confederación calcula que se extraerán 100 hectómetros de los acuíferos; mientras que la desalación aumentará gradualmente a partir de mayo en Torrevieja. Entretanto, los ayuntamientos deben reducir el consumo un 15%. No es probable que el Ministerio autorice un trasvase de socorro desde el Tajo. Mañana sube la línea roja no trasvasable hasta los 400 hectómetros. La duda es cuándo se podrá abrir el acueducto. Los regantes seguirán con sus protestas y en enero quieren manifestarse en Madrid. El Gobierno activará el Pacto Nacional del Agua para buscar un difícil consenso político. Puede ser otro año ‘horribilis’.

Manuel Buitrago

Infraestructuras

El AVE y Camarillas estarán en servicio antes del verano

Los planes del Ministerio de Fomento pasan por poner el AVE en servicio por el desvío provisional antes del próximo verano, mientras se acometen las obras de soterramiento. Los primeros 1.100 metros ya están comprometidos y contratados a la empresa Aldesa, por lo que no hay marcha atrás. El departamento de Íñigo de la Serna y Adif tendrán enfrente, no obstante, las protestas de la Plataforma Pro Soterramiento, que insiste en que se detenga el AVE dos años hasta que esta fase esté concluida. Los siguientes pasos consistirán en la licitación de las demás fases del soterramiento, como la entrada en la estación de El Carmen y la prolongación hasta Barriomar y Nonduermas. Parte de los 8 kilómetros irá en trinchera y en pendiente. Está previsto que se apruebe el proyecto para unir Cartagena a la red del AVE (de momento una vía única electrificada); y que se liciten los tramos con Lorca y Almería. La variante de Camarillas también estará terminada en verano, y se destinará principalmente al tráfico de mercancías. Se mantendrán uno o dos servicios diarios de viajeros.

Aviones volando en Corvera en el segundo semestre

Está previsto que en el segundo semestre de 2018 abra sus puertas el aeropuerto de Corvera, dentro del proceso para trasladar la actividad desde el aeródromo de San Javier que ya ha comenzado. Aena solicitará los permisos a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), que debe certificar la idoneidad de las instalaciones antes de que puedan operar los aviones. Aena y el Ministerio, así como la Consejería de Fomento, quieren imprimir la máxima celeridad a esta fase de transición. El primer paso ha consistido en la constitución de la nueva sociedad concesionaria -tras el reciente acuerdo del Consejo de Ministros- que permitirá firmar en breve el contrato de explotación de los próximos veinticinco años. Asimismo, la operadora concretará con los sindicatos el traslado del personal de San Javier que desee pasar a Corvera; y estudiará con las empresas auxiliares los actuales contratos de servicios. Ya hay contactos con las compañías aéreas. En el primer año de pleno funcionamiento se puede mover un millón de pasajeros, con el objetivo de alcanzar como mínimo los 4 millones al final de la concesión.

Parte de la Región patas arriba con las autovías

El Ministerio de Fomento echará toda la carne en el asador con las autovías, de tal forma que parte de la Región estará ‘patas arriba’ si se cumplen los plazos previstos. El Arco Noroeste se podrá adjudicar el año que viene una vez que concluya la exposición pública sobre la viabilidad de la concesión. Será con un sistema público-privado y con financiación del Banco Europeo de Inversiones. El arranque para terminar la ‘autovía del bancal’ dependerá de que se aprueben los Presupuestos del Estado, ya que el convenio entre la Consejería y el Ministerio está firmado. Se agilizarán las obras de la autovía del Reguerón para conectar con Beniaján y Murcia. Esta será la parte más visible. También se licitará el tercer carril entre Alhama y Alcantarilla, así como la variante de Caudete para dar continuidad a la autovía del Altiplano en dirección a Valencia. Hay más de 500 millones de euros en proyectos. El Gobierno regional, por su parte, explorará fórmulas de financiación público-privada para tratar de sacar adelante el tramo Mazarrón-Puerto y el eje entre Caravaca y Venta del Olivo.

Manuel Buitrago

Política

Los partidos buscan candidato para los comicios de mayo de 2019

El ritual democrático enfrentará a los partidos políticos durante 2018 al trascendental proceso de selección de sus candidatos para las elecciones autonómicas de mayo del siguiente año. A pesar de la importancia del trámite, con frecuencia génesis de no pocos problemas internos, los principales partidos políticos de la Región de Murcia tienen muy avanzada la resolución de esta incógnita. En el PP, nadie discute que su cabeza de cartel debe ser el presiente regional del partido y de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, quien tendrá así la oportunidad de ratificar en las urnas su ascenso al poder tras la dimisión de su predecesor. Tampoco en el PSOE caben muchas dudas de que su líder, Diego Conesa, aún reciente su triunfo en las primarias para secretario general, será su candidato a la presidencia de la Comunidad Autónoma, aunque habrá que esperar a ver si algún dirigente socialista quiere discutirle ese honor en unas primarias. Óscar Urralburu, secretario general de Podemos, y Miguel Sánchez, portavoz de Ciudadanos, están en la misma situación: sus deseos son volver a encabezar la lista electoral de sus respectivos partidos en los próximos comicios, pero es posible que deban ganárselo ante los militantes, ya que podrían surgirles adversarios.

Julián Mollejo

Los alcaldes se lanzan a afianzar sus liderazgos de cara a las urnas

El nuevo ejercicio será determinante a la hora de consolidar los liderazgos políticos locales, sobre todo, de cara a las próximas elecciones municipales que tendrán lugar al año siguiente. Un último tramo de la legislatura en el que los alcaldes -de uno y otro color político- tratarán de seducir a sus conciudadanos con nuevos proyectos e inversiones que revaloricen su gestión. Y, todo ello, con un calendario en el horizonte en el que se acortan los plazos. De hecho, el PP quiere tener resueltos los nombres de los cabezas de cartel para los 45 ayuntamientos antes de Semana Santa. Y en el PSOE también están clarificando ya el poder en las agrupaciones para ir perfilando a sus candidatos. Mientras que Ciudadanos y Podemos marchan a otro ritmo tratando de ampliar sus bases y tener presencia allí donde no están. Otro aspecto destacable es comprobar el afianzamiento de la nueva remesa de alcaldesas, caso de las socialistas Esther Clavero (Molina de Segura), Mari Carmen Moreno (Águilas) y Juana Guardiola (Jumilla), entre otras, así como regidoras populares como Alicia Jiménez (Mazarrón) o las recién incorporadas Isabel Zapata (Las Torres de Cotillas) y Ester Hortelano (Blanca). Aunque esta última, lastrada por el pacto de gobierno roto con quienes la auparon (Blanca Puede) mediante una moción de censura, lo que augura seguro nuevas crisis.

Zenón Guillén

La Asamblea hace hueco al partido de Garre y al MC de Cartagena

A un año y medio de las siguientes elecciones regionales y municipales, los Servicios Generales de la Asamblea Regional han comenzado a buscar espacio físico a los ‘nuevos’ partidos que desembarcarán en el Parlamento autonómico para la X Legislatura. Literal. Todos los pronósticos apuntan a que el que irrumpirá con más fuerza será el que surgirá en breve de la Plataforma Cívica de la Región de Murcia, que lidera el expresidente Alberto Garre y coordina el exconsejero José Gabriel Ruiz.

El estreno de la circunscripción única será una catapulta para una formación enclavada en el centro ideológico y que basará sus principios en la regeneración política, la demanda de agua y el sentimiento regionalista. Su caladero de votos coincide con el del PP. Otro partido que en 2018 ultimará su estreno en la política regional es Movimiento Ciudadano de Cartagena (MC), que hace de la reivindicación provincialista y la denuncia del centralismo capitalino su bandera para ganar, con votos de su comarca, al menos un escaño. El polémico exalcalde José López aspira a ocuparlo.

Gregorio Mármol

Una ley para ordenar los servicios sociales

Después de los años de recortes, la Región afronta 2018 con algunas asignaturas pendientes en servicios sociales por fin resueltas. Las ayudas de renta básica se han equiparado a las del resto de España, y en Dependencia se ha reducido de manera significativa la lista de espera. Pero pese a estos avances, Murcia sigue a la cola del país en cobertura social, según la asociación que agrupa a los profesionales del sector. Una de las razones de este rotundo suspenso es la ausencia de una ley regional que ordene y actualice el sistema de servicios sociales. La Consejería de Familia e Igualdad tiene ya encima de la mesa un borrador de esta norma, con la idea de aprobarla antes del final de esta legislatura. De momento, el texto no convence a los trabajadores sociales. Pero si hay un decreto que se le ha atragantado a la Consejería es el que debe regular la Atención Temprana a niños de 0 a 6 años con discapacidades para hacerla gratuita, pública y universal, como de hecho marca la Ley de Dependencia. La consejera Violante Tomás lo anunció nada más llegar al cargo, pero el proyecto se ha encontrado con las críticas de algunas asociaciones y padres.

Javier Pérez Parra

Educación

Reñidos comicios al Rectorado de la Universidad de Murcia

La Universidad de Murcia arrancará la carrera electoral por el Rectorado casi con el año, en la última semana de enero. Unos comicios que se presentan reñidos y abiertos a casi cualquier desenlace tras la renuncia del actual rector, José Orihuela, a presentarse a la reelección. La profusión de candidatos que ya han anunciado su intención de competir por la Convalecencia y el sistema ponderado de votación hacen prever una disputada contienda electoral que, con toda probabilidad, tendrá que dirimirse en la segunda vuelta, a mitad de marzo. El catedrático de Derecho del Trabajo, decano de la Facultad de Ciencias del Trabajo y actual presidente del Consejo Económico y Social (CES), José Luján; el catedrático de Biblioteconomía y exvicerrector de Comunicación, José Antonio Gómez; el decano de la Facultad de Química y catedrático de Bioquímica y Biología Molecular, Pedro Lozano; el catedrático de Ética y autor del Código Ético de la UMU, Emilio Martínez Navarro; y el catedrático de Óptica y director del Laboratorio de Óptica, Pablo Artal, son los cinco aspirantes que, hasta la fecha, han dado el paso adelante públicamente, aunque la lista de ‘rectorables’ aún podría aumentar cuando quede abierto el plazo de presentación de candidaturas, a partir del 29 de enero. Uno de esos cinco nombres está llamado a dirigir el futuro de la UMU.

Debate enconado hacia una nueva Ley Regional de Universidades

El retardo intencionado en el debate y negociación de la futura Ley Regional de Universidades -para evitar que quede contaminado por el ambiente electoral de la Universidad de Murcia- no impedirá que la polémica redacción tenga que enfrentarse durante el año que empieza. Así lo comprometió el presidente de la Comunidad, quien se encara, de partida, a posiciones enconadas difícilmente reconciliables. La nueva norma debe clarificar y acotar el mapa regional de universidades y títulos y marcar las reglas de su futuro crecimiento hacia un horizonte que, para complicar aún más la situación, estará marcado por el descenso progresivo y seguro de nuevos alumnos. Antes siquiera de iniciar la negociación, las dos universidades públicas (UMU y UPCT) y la privada UCAM se han atrincherado en posturas antagónicas llamadas al enfrentamiento: las dos primeras exigen que el ordenamiento ponga límites a la expansión de la privada, y no le permita implantar grados que ya imparten ellas. La postura de la UCAM es también innegociable: amparándose en la libre competencia, no admiten coto a su crecimiento. La cuestión deberá dejar espacio a otras ineludibles que la ley está obligada a atender: la mejora de la calidad de las enseñanzas que imparten las instituciones, la adaptación de los grados a los nuevos retos del mercado laboral y, entre otros, la fluidez en las relaciones universidades-sector privado.

Un respiro a las altas tasas de interinidad en el sector público

Los años de recortes y limitaciones a la tasa de reposición han dejado por las nubes las tasas de interinidad en colegios e institutos, sanidad y administración pública. Por primera vez en años, las ofertas de empleo público darán un respiro a esa inestabilidad laboral, con la convocatoria de 6.199 plazas nuevas o procesos de consolidación para 2018: 506 en educación, 4.792 en sanidad y 901 en administración y servicios. Un desahogo y una motivación también para los miles de opositores que llevan un lustro enfrentando convocatorias raquíticas y un horizonte lastrado por la inestabilidad laboral y por ende personal. Las condiciones de los procesos y el reparto de las plazas previstas hasta 2019 (13.500) por años y especialidades serán durante el año que empieza el motivo de discusión y negociación entre administración y sindicatos.

Fuensanta Carreres

Medio Ambiente

Mar Menor: la ley de Medidas Urgentes, un reto político y social

El nuevo año vendrá con novedades para el Mar Menor. Y desde bien pronto, porque el día 10 de enero se debate el paquete de enmiendas de la oposición al decreto de Medidas Urgentes para garantizar la sostenibilidad de la laguna, una norma en vigor que se convertirá en ley el 1 de febrero según el calendario previsto. Todo apunta a que la oposición no retrocederá en su intención de dar la vuelta al modelo agrícola en torno al Mar Menor, señalado unanimemente por los científicos como causante principal de la eutrofización que ha degradado el ecosistema durante las últimas décadas. La aplicación de la nueva normativa se convertirá en un reto político y social.

Un nuevo órgano para aligerar los trámites ambientales

La Comunidad Autónoma pondrá en marcha en 2018 un nuevo organismo destinado a aligerar los trámites ambientales y evitar la fuga de empresas por los interminables cuellos de botella denunciados desde hace años por el sector económico. La Agencia Regional del Clima y el Medio Ambiente (Arca) sustituirá a la Dirección General de Medio Ambiente en un nuevo giro de la administración ‘verde’, a propuesta del sector empresarial. Ante las críticas de los ecologistas, la Consejería asegura que el único objetivo es modernizar el servicio a los ciudadanos y que en ningún momento pesarán más los intereses económicos que la protección del medio natural. Será necesario contratar 24 nuevos técnicos, que se sumarán a los 32 de la plantilla actual.

Miguel Ángel Ruiz

Tribunales

Han hecho falta muchos meses y una lista negra ya interminable, pero gobierno, comunidades autónomas y ayuntamientos han cerrado el año con la firma del esperado Pacto de estado contra la violencia de género. Este acuerdo, dotado con 200 millones y que contempla hasta 26 medidas, pretende hacer frente a una lacra que este 2017 se llevó por delante la vida de 48 mujeres, tres de ellas en la Región, y de ocho niños y niñas, víctimas del hombre que martirizó a sus madres. La directora general de la Mujer, Alicia Barquero, explica que será en el primer trimestre del nuevo año cuando se concreten las acciones destinadas a acabar, de una vez por todas, con esta barbarie; y el dinero que cada comunidad autónoma recibe para llevar a buen término estos planes. Las comunidades autónomas se repartirán un total de 100 millones de euros de los que Murcia debería recibir un buen pedazo dado que lleva ya varios años repitiendo el dudoso honor de colocarse como una de las comunidades autónomas con mayor tasa de víctimas.

Un nuevo juzgado para la avalancha de demandas por las cláusulas suelo

Tras más de dos décadas de espera, el 2018 traerá por fin de la mano el arranque de las obras del Palacio de Justicia de Lorca, tal y como anunció su alcalde. Este edificio, que, en principio, debe ver la luz en dos años, aunará las cuatro sedes judiciales que actualmente están desperdigadas por la ciudad. En el nuevo año también se mantendrán los refuerzos en algunos juzgados especialmente sobrecargados o que soportan sobre sus espaldas algunas de las grandes causas de corrupción. Los de instrucción número 8 y 9 de Murcia apurarán sus auxilios para sacar adelante investigaciones como la del ‘caso Umbra’ -y sus piezas separadas- o el fraude del AVE. Estrenarán refuerzos, además, los de Instrucción número 2 y 5 de Murcia, el Penal número 5 de Murcia y el Instrucción número 2 de San Javier. El único juzgado especializado en cláusulas suelo de la Región pasará el testigo este año a un órgano de reciente creación tras una avalancha de asuntos que echó por tierra las previsiones más alarmistas.

Alicia Negre

Pasarela de ex altos cargos por la desaladora y el Mar Menor

Dos juzgados, los de Instrucción número 2 y número 5, empezarán este año con la investigación propiamente dicha de dos causas que están llamadas a marcar un hito en la historia judicial de Murcia: el ‘caso Topillo’, sobre la contaminación del Mar Menor, y el ‘caso Desaladora’, que investigará el leonino contrato -600 millones- suscrito por la Comunidad con un grupo privado por el aprovechamiento durante 25 años de la desalobradora de Escombreras. Una veintena de ex altos cargos públicos pasarán a declarar como investigados (imputados), con el exconsejero Antonio Cerdá a la cabeza de ambos asuntos. También se señalará la fecha de los juicios contra el expresidente Sánchez por ‘Púnica’ y ‘Auditorio’ y habrá que ver qué sorpresas depara la pieza separada de Lorca sobre el destino final de la subvención para ese centro cultural. Llegará a juicio el ‘caso Nueva Condomina’.

Ricardo Fernández

Municipios

Los grandes ejes de la nueva Murcia estarán en obras

Este 2018 es un año crítico en este mandato. El Ayuntamiento deberá ejecutar dos presupuestos. Todas las inversiones de 2017 y las contempladas en las nuevas cuentas, aún en negociación. Ballesta se juega su credibilidad, con el reto de convertir los anuncios en realidades. Veremos en obras San Esteban, la Cárcel Vieja, Alfonso X (peatonal), Murcia Río -nuevo acceso al cauce- y la recuperación de acequias y molinos de la huerta. El avance del soterramiento y la llegada del AVE marcarán agenda. Las juntas de pedanías recibirán inyección extra -14 millones-. Murcia aspira a consolidarse como capital turística, cultural y económica, descentralizada, sostenible y europea, una apuesta imposible sin un transporte público en consonancia y sin participación ciudadana.

Manuel Madrid

Cartagena, atenta a la fragilidad del gobierno local

El endeble gobierno municipal que forman PSOE y MC vivirá en el inicio de 2018 momentos decisivos para su futuro. Pocos apuestan por la continuidad del pacto más allá del primer trimestre del año. Ana Belén Castejón se prepara por si debe gobernar en minoría los últimos meses de la legislatura sin renunciar a grandes objetivos. En materia de infraestructuras, deben avanzar los estudios para la llegada del AVE y del Corredor Mediterráneo, mientras que habrá primeras piedras de la futura zona de actividades logísticas de Los Camachos y de la nueva Escuela de Arquitectura de la UPCT. La Federación de Asociaciones de Vecinos celebrará elecciones y está previsto el inicio del proyecto para excavar el Anfiteatro Romano.

Gregorio Mármol

Lorca concluirá la reconstrucción tras los terremotos

La reconstrucción se dará por terminada el próximo año después de que estos días hayan arrancado las obras del último edificio demolido como consecuencia de los terremotos, el Avenida de Portugal, y en breve lo hará el penúltimo, Los Almendros. En los primeros meses del año los vecinos del barrio de San Fernando, que desapareció tras el seísmo, volverán a sus nuevas casas. Y el 31 de diciembre de 2018 el plan director para la recuperación del patrimonio cultural finalizará su propósito tras rehabilitar casi un centenar de monumentos. El Centro de Ferias y Congresos abrirá sus puertas y se inaugurarán las obras de Juan Carlos I, mientras continúan las de la Ronda Central y Norte y se inician las del Palacio de Justicia.

Pilar Wals

Economía

Llega la ocasión de resolver el grave problema de la financiación

2018 es el año en el que la Región deberá esforzarse por resolver al grave problema de la financiación autonómica. El debate para renovar el actual sistema, que ha castigado a la Región en los últimos años, ya está en marcha. El Gobierno regional exige, al menos, no volver a quedarse por debajo de la media de lo que reciben el resto de comunidades, para lo que reclama gestionar el 70% del IVA y de los impuestos especiales que se recaudan en su territorio y que se le condone parte de la deuda acumulada por culpa de la deficitaria financiación actual.

El PIB regional crecerá a menor ritmo, pero el paro seguirá bajando

Los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2018, que incluyen la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones, recogen unas optimistas previsiones macroeconómicas. El PIB regional crecerá el próximo año un 2,7%, tres décimas menos que en 2017, pero el desempleo seguirá bajando, según los cálculos de la Consejería de Hacienda. En concreto, la tasa regional de paro se reducirá casi un punto y medio hasta quedar en el 16,9% a finales de 2018, lo que permitirá llegar a la cifra de 600.000 ocupados. La Consejería de Empleo ha sido más precisa en sus previsiones al apuntar que se crearán entre 19.00 y 21.000 nuevos empleos, con lo que la cifra total de parados bajará de los 100.000 a lo largo del año. El reto para los sindicatos es que, además, se reduzca la precariedad laboral.

Croem, Cámara y Fremm renuevan a sus directivas

Los empresarios deberán renovar a sus comisiones ejecutivas en las tres principales organizaciones que les representan, aunque es muy posible que solo deban votar en una de ellas. En la patronal regional Croem, con el anuncio de José María Albarracín de optar a la reelección, y en la mayor de sus federaciones, la Fremm, con el tándem de Alfonso Hernández, su actual presidente, y Miguel López Abad, lo más probable es que la elección sea por aclamación. En la Cámara de Comercio de Murcia, en cambio, sí deberán pasar por las urnas, ya que Pedro García-Balibrea no volverá a presentarse.

Julián Mollejo

Sanidad

A por los seis minutos por paciente en los centros de salud

El consejero de Salud, Manuel Villegas, y el director gerente del SMS, Asensio López, anunciaron nada más llegar al cargo dos prioridades: el refuerzo de la Atención Primaria y la prevención. Este será el año en que tendrán que demostrar que la apuesta va en serio. Los presupuestos para 2018 contemplan la contratación de 40 nuevos efectivos que se distribuirán por los centros de salud más colapsados con el objetivo de que todos los médicos de familia dispongan al menos de seis minutos por paciente. Además, se dotará a Primaria de ecógrafos y otros aparatos para que las consultas sean más resolutivas.

Los hospitales contarán con nuevos jefes de servicio

A lo largo de las próximas semanas y meses, el Servicio Murciano de Salud (SMS) publicará el nombramiento de cerca de un centenar de jefes de servicio en los hospitales públicos, una vez culminados los concursos de méritos que fueron convocados en aplicación de la reforma de la Ley del Personal Estatutario. El proceso ha sido un auténtico quebradero de cabeza para el SMS por la resistencia de algunos de los actuales jefes a aceptar una de las condiciones que marca la ley: la renuncia a la actividad privada. De ahí que, de momento, siete plazas hayan quedado vacantes, lo que obligará en 2018 a repetir los concursos de méritos en estos casos. También están por convocar las plazas ocupadas actualmente por catedráticos y profesores titulares de la Universidad de Murcia.

Javier Pérez Parra

Cultura

Las excavaciones del Anfiteatro Romano se abrirán al público

Las novedades culturales de 2018 llegarán pronto y con música: el martes 2 de enero se estrena en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia la Orquesta de Jóvenes de la Región, dirigida por Virginia Martínez, una formación inactiva desde 2012 que en su día actuó como cantera de grandes profesionales, como el solista de viola Joaquín Riquelme -Filarmónica de Berlín-. En la arqueología, una de las grandes riquezas culturales de la Región, la actualidad girará en torno al Anfiteatro Romano de Cartagena, cuyas excavaciones se abrirán al público a lo largo del año próximo, y al yacimiento argárico de La Bastida (Totana): tras las quejas del equipo científico de la Universidad Autónoma de Barcelona por la falta de apoyo institucional, el Ayuntamiento ha renovado el convenio de colaboración con la promesa de exponer algunas de las piezas en el antiguo Centro Tecnológico de la Artesanía. El Museo de Paleontología de Torre Pacheco, sin embargo, sigue en obras, aunque el alcalde espera verlo terminado antes de fin de año.

Miguel Ángel Ruiz

Deportes

El sueño del ascenso a Segunda División es cosa de tres

El sueño del ascenso a Segunda en el nuevo año es cosa de tres: el líder Cartagena, el aparentemente tranquilo UCAM y el Real Murcia del mexicano Mauricio García de la Vega, citados en orden al puesto que ocupan en la tabla del grupo IV; primero, cuarto y quinto, respectivamente.

En la ACB, el UCAM tiene entre ceja y ceja jugar otra vez el ‘playoff’ por el título de Liga, algo que consiguió hace dos años con Katsikaris. El listón está más alto para ElPozo, club al que solo le vale engordar sus vitrinas. Peleará con garantías por la Copa de España y por la Liga.

El marchador Miguel Ángel López tiene el billete para el Europeo de Berlín, donde mira al podio. Lo mismo que Vicente Guardiola, quien no se perderá la Copa de Europa de pruebas combinadas.

Paco Lastra