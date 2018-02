«Queremos a Murcia y Cartagena en el plan de autopistas ferroviarias para mercancías» El ministro de Fomento posa en su despacho para la entrevista concedida a 'La Verdad'. / Diego Crespo ENTREVISTA El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, garantiza, en una entrevista a ‘La Verdad’, que el aeropuerto abrirá este año. «Vamos a echar el resto en todos los proyectos de la Región» MANUEL BUITRAGO MURCIA Domingo, 11 febrero 2018, 19:20

El ministro de Fomento ofrece fechas para casi todo, menos para la llegada comercial del AVE a Murcia. Le gustaría, pero no puede, dice. Depende de la Agencia de Seguridad Ferroviaria, pero también del conflicto en las vías que retrasan las obras de soterramiento. Denuncia los actos vandálicos de una minoría, las amenazas y los intentos de echar a la empresas constructoras para que no llegue el AVE. Acusa a la Plataforma de mentir continuamente y de estar politizada y obsesionada en atacar al Partido Popular. Íñigo de la Serna, el ministro que más veces ha visitado la Región en un corto espacio de tiempo, conoce los proyectos al detalle. Asegura que Murcia es la región con mayor inversión pública, con proyectos que generarán mucho empleo. Con tantas sartenes en el fuego, promete no desilusionar.

- Llegó al Ministerio y empezó a desbloquear proyectos que dormían demasiados años en los cajones. Tiene muchas sartenes en el fuego con tantos compromisos. ¿Habrá alguna desilusión de por medio?

-En estos momentos no hay ninguna región que disponga de un nivel de inversión pública semejante a la que tiene Murcia. Tanto en la línea con Monforte del Cid como los proyectos que vamos a licitar antes del verano para conectar con Lorca y Almería. Hay otras actuaciones programadas en Cartagena, así como la variante de Camarillas, las infraestructuras viarias y la gestión futura del aeropuerto. Yo soy plenamente consciente de que en la Región de Murcia han depositado su confianza en nosotros y trataré por todos los medios de no defraudarles. Estoy muy agradecido del trato que recibimos y estaremos a la altura. Cometeremos errores y surgirán imprevistos, pero seremos muy transparentes. Vamos a echar el resto en todos los proyectos de la Región y a multiplicar el esfuerzo.

-Atribuye los retrasos del AVE a los actos vandálicos. ¿Asume que van a seguir los obstáculos mientras duren las obras?

-Como todo el mundo sabe, se han producido numerosos actos, muchos de ellos vandálicos, que han estado a punto de expulsar a la empresa contratista y, por lo tanto, de evitar que la alta velocidad llegue a Murcia. Los retrasos están originados por los obstáculos que nos hemos encontrado y que nos seguimos encontrando en Murcia, provocados por una minoría; pero no van a conseguir que Murcia deje de tener alta velocidad y que no ejecutemos el soterramiento de las vías. Vamos cumplir todos nuestros compromisos.

«Jamás he visto, a lo largo de España, una Plataforma tan politizada como esta» Conflicto en las vías

El desvío, para el verano

-Usted visita con frecuencia la Región, pero la Plataforma sigue en contra. Adif y el Ministerio no convencen a este colectivo.

-En primer lugar, la Plataforma dijo que se podía hacer un paso a nivel cumpliendo la ley, y se demostró que era mentira. Después declaró que el problema del paso a nivel estaba ocasionado únicamente por la catenaria, y también se comprobó que mentía. A continuación señaló que si rectificábamos la pendiente para sacar el tren en superficie y lo manteníamos a la cota de soterramiento, eso tranquilizaría, digamos, los ánimos... Y también mintió porque hicimos esa modificación y no se consiguió nada. Con posterioridad dijo que no íbamos a iniciar el soterramiento, y hoy ya tenemos 180 metros lineales de pantalla de hormigón. Volvió a mentir. Desde que soy ministro, he visitado más de 150 lugares a lo largo de España y conozco perfectamente todos los movimientos sociales, las plataformas y las mesas del ferrocarril de cada sitio, y jamás he visto una plataforma tan politizada como esta. Llama muchísimo la atención que una y otra vez por boca de su presidente se mencioné más la palabra PP que soterramiento. Las últimas declaraciones amenazantes sobre la posibilidad de que el Gobierno del PP inaugure la llegada de la alta velocidad demuestran que el único interés es intentar atacar a un partido político. Desde luego, nadie puede decir que el verdadero interés es tener soterramiento, porque el soterramiento lo estamos haciendo.

-Hay confusión sobre las fechas para la puesta en servicio del AVE.

-Efectivamente, puede existir cierta confusión. Adif entregó un cronograma en la comisión de seguimiento de noviembre y seguimos manteniendo el final de la obra para este verano. Ahora bien, a partir de ahí entra en funcionamiento el periodo de pruebas y no es posible dar una fecha. Yo no la doy en ningún lugar de España, y Murcia no es ninguna excepción dado que la Agencia de Seguridad Ferroviaria debe realizar su labor para garantizar al 100% la seguridad de la línea.

«La Plataforma miente; y es una falta de respeto decir que no estamos soterrando las vías» Soterramiento

«Quieren echar a la empresa»

-Las fechas se van desplazando.

-Este es uno de los pocos desplazamientos en todo el sistema ferroviario español que se debe exclusivamente a lo que ha ocurrido con la Plataforma; con las personas que han cometido actos vandálicos paralizando las obras durante mucho tiempo. Está además el temor de los obreros por su integridad física. Las condiciones en las que se ha trabajado en Murcia son desconocidas para nosotros porque no ocurre nada parecido en el resto del país. En todos los sitios a los que vamos nos piden una y mil veces actuar como en Murcia. Pero en Murcia hay algunos obsesionados por el hecho de que el Gobierno de la Comunidad sea del PP y están una y otra vez haciendo lo imposible para que la empresa se vaya a casa y el AVE no llegue.

-¿Por eso no quiere dar fechas?

-Querer sí quiero, pero no puedo porque, vuelvo a repetir, hay cuestiones que no dependen directamente del Ministerio. Hay que ser prudentes a la hora de dar fechas. Lo importante es que ganemos credibilidad día a día a base de compromisos que sean realistas.

-Sí dijo que estará a finales de 2017, y luego a principios del 2018...

-Me refiero siempre a final de obra, no a la puesta en marcha del servicio. Hablo de finales de obra porque eso es lo único que más o menos podemos controlar; y digo más o menos porque en el caso de Murcia desgraciadamente hay factores externos que han evitado que pudiéramos cumplir los compromisos en la medida que queríamos.

«La línea hasta Monforte tiene la suficiente capacidad para soportar todo tipo de tráfico» CARACTERÍSTICAS DEL TRAZADO

-¿Quieren que se vea más obra de soterramiento antes de que entre en servicio el AVE?

-No, no. Con el soterramiento ya no tenemos que demostrar que estamos cumpliendo al cien por cien nuestros compromisos. Construyendo a día de hoy grandes pantallas de hormigón a más de 20 metros de profundidad en una longitud de 190 metros, me parece sinceramente una falta de respeto que todavía haya quien diga que no se está soterrando el AVE en Murcia. Con eso solo se confunde y engaña a los ciudadanos por motivos que nada tienen que ver con la ejecución del soterramiento.

Responsabilidades

-¿Cuántos trenes AVE cubrirán la línea con Madrid? ¿Serán 8 o 10?

-En unas pocas semanas se dará a conocer. Será a demanda, atendiendo a las necesidades. Hay que esperar a que Renfe termine de concretarlo.

- En primavera salen los proyectos para soterrar la estación del Carmen y de Barriomar. ¿Estarán en ejecución este verano?

-Y antes del verano también saldrá el primer tramo de la conexión con Almería, de Nonduermas a Sangonera. Es decir, estaríamos cumpliendo completamente.

-Ahora tienen el conflicto de la pasarela. Luego vendrá la catenaria...

-La pasarela y la catenaria son imprescindibles para el soterramiento del tren en Murcia, y tratar de boicotearlas es atentar directamente contra la ejecución del soterramiento. Es absolutamente legítimo que se puedan manifestar, pero debe hacerse desde el respeto a la legalidad y a los trabajadores que están realizando su función. Y también me gustaría añadir una cosa: evidentemente, la responsabilidad del acto vandálico reside en aquel que lo lleva a cabo, pero yo mismo tuve la oportunidad de tener un encuentro con la Plataforma para trasladarles que generar un caldo de cultivo, en el que se puede mover este otro tipo de gente, conduce también a responsabilidades importantes. Es responsabilidad de todos crear unas condiciones que no favorezcan la presencia de este tipo de personas. Puedo decir que, en estos momentos, esas condiciones no las vivimos, desgraciadamente.

-¿Piensa o se plantea pedir responsabilidades a la Plataforma?

-No, en ningún caso. Estos días hemos visto llamamientos de la Plataforma para evitar que se coloque la obra, pero luego no vale decir... No acertamos a entender qué es exactamente la Plataforma de Murcia, cuando estamos haciendo lo que todas las plataformas quisieran que hiciéramos en sus ciudades.

Comisión de seguimiento

-Las reuniones de la Comisión de Seguimiento empezaron siendo mensuales, y ahora serán cada dos o tres meses. ¿Por qué?

-Es que en todos los lugares de España es cada tres meses. El presidente de Adif se comprometió a acudir a Murcia cada tres meses, y habrá una nueva reunión los próximos días. Es cierto que la periodicidad y frecuencia fueron mayores al principio porque nos comprometimos a adelantar las obras de soterramiento y a presentar los proyectos.

-¿Habrá transbordos en los trenes de cercanías Murcia-Alicante durante varios años?

-La vía entre San Isidro y Beniel se montará por fases para minimizar la afección al servicio de cercanías. Entre Beniel y los accesos a Murcia ya está construida la variante del Reguerón y circulan en ancho ibérico. Y en el último tramo de acceso a Murcia habrá vía única de ancho mixto. En la primera fase los servicios se van a prestar en ancho ibérico, y en la última fase en ancho internacional, con el material rodante adaptado. En principio, y si fuera necesario, habrá transbordos, pero solo si coexistieran los cercanías por la nueva línea de ancho internacional. Aunque puede que eso no se produzca si se ejecutara simultáneamente la modernización de la vía actual.

-El tramo entre Murcia y Monforte tiene túneles, pendientes, paradas y dará servicio a todos los trenes. ¿Esto puede disminuir sus prestaciones? ¿Nace saturado?

- En ningún caso. La línea tiene capacidad suficiente y está diseñada para soportar todo el tráfico necesario. Es cierto que hay un debate, pero responde a un desconocimiento de lo que es la alta velocidad. Una cosa es cómo esté la infraestructura preparada, y otra distinta es la velocidad, que varía en función de varios factores. Lo importante son los tiempos de viaje, porque no se debe confundir la velocidad máxima con la velocidad comercial. Hay políticos que tratan de sacar réditos con una distorsión interesada o un profundo desconocimiento de lo que es la alta velocidad en España.

-¿El tiempo del futuro AVE Murcia-Madrid será de 2.40 horas?

-Exactamente.

-Los empresarios de Cartagena están decepcionados por tanto retraso en la llegada del AVE a esta ciudad, aunque no le responsabilizan de esta situación. ¿Cómo se puede vencer esa decepción? ¿Es posible agilizar las obras?

-En mi reciente visita a Cartagena me reuní con sus empresarios para informarles de la situación del proyecto, para garantizar que Cartagena no se quede fuera del Corredor Mediterráneo, que pueda tener una vía que permita el ancho internacional y que sea interoperable, con unas condiciones de electrificación adecuadas a un proyecto del siglo XXI. Por eso nuestro compromiso es, una vez aprobado a finales del año pasado el estudio informativo, acelerar al máximo la redacción del proyecto. Y tal y como les expliqué a los empresarios, un proyecto de estas características en cualquier lugar de España suele llevar sobre un año, por lo que nuestro compromiso es tener elaborado y aprobado definitivamente a lo largo de 2018 el proyecto para inmediatamente después licitar las obras.

-¿El nuevo AVE 'low cost' llegará también a la Región?

-Sí. No estamos poniendo en marcha un nuevo servicio comercial, sino preparando un nuevo producto de alta velocidad en España que tendrá unos atributos completamente distintos. No solo en precio, que será más barato, sino en otros muchos factores, para que el usuario no tenga que pagar por lo que no desea, de la misma manera que sucede en el sector aéreo. Iniciamos en 2020 un proceso de liberalización en el cual operadores públicos y privados pueden llegar a España con productos y servicios más competitivos. Nosotros vamos a tratar de ofrecer esos productos con antelación y ocupar puestos de liderazgo. Lo extenderemos donde exista la demanda adecuada.

«El Corredor es uniforme»

-¿Con la expansión de la red del AVE, se puede crear una burbuja a medio y largo plazo? ¿Se está montando un sistema sostenible, aunque solo lo fuera socialmente?

-Es muy rentable desde el punto de vista social, y como inversión es un caso de éxito. Hemos vuelto a batir récords en turismo internacional y una de las razones está en las infraestructuras y el AVE. Puede que desde el punto de vista económico no se consiga un retorno de la inversión, pero hay que tener en cuenta otros aspectos, como los ambientales y la reducción de gases de efecto invernadero. Hay muchas razones.

- En el Corredor Mediterráneo también existe debate por las características de la línea ¿Hay un corredor distinto hacia el norte y hacia el sur? La UE advirtió de un estrangulamiento en Murcia y Almería. Unido a esto, ¿habrá tráfico y demanda suficientes que justifiquen este eje de mercancías?

-De entrada, no estoy conforme con la idea de que haya dos diseños distintos a lo largo del Corredor; en absoluto comparto esa información, más bien al contrario. Nuestro objetivo es crear un Corredor que vertebre de forma uniforme todo el Mediterráneo. Y en cuanto al uso por parte de los sectores productivos, estamos poniendo en marcha un plan de mercancías para trasladar parte del tráfico por carretera al modo ferrocarril. Buscamos un socio industrial. Vamos a poner en marcha el nuevo modelo de autopistas ferroviarias. Hicimos una primera llamada a operadores y fabricantes en la que se presentaron cinco. En la segunda etapa, que ya hemos cerrado con el Gobierno de Francia, haremos otra llamada para que esos operadores puedan presentar sus modelos de negocio y sus planes de explotación. Hemos incorporado el Corredor Mediterráneo, que en la primera fase alcanzaba solo hasta Barcelona, para que llegue hasta Murcia y Cartagena. Los camiones se montarán en el tren, con o sin cabeza tractora, para su traslado. Lo harán en vagones y convoyes de larga longitud, de 750 metros. Habrá un plan de bonificaciones. Hemos encontrado interés en el sector. Existen experiencias en Europa y hemos pedido que Murcia y Cartagena formen parte por primera vez de esa autopista ferroviaria.

-¿El Ministerio piensa sacar camiones de las carreteras? A la Región de Murcia le puede afectar mucho porque tiene una de las mayores flotas de camiones de Europa.

- Claro, es otra iniciativa más... Ahora tenemos una cuota de transporte por ferrocarril muy pequeña en comparación con la media europea. Tenemos que incentivar la utilización del ferrocarril. Estoy convencido de que la existencia del Corredor garantiza la fiabilidad y la regularidad en el transporte por ferrocarril y hará que sea mucho más atractivo. También me gustaría destacar el programa de accesibilidad marítimo terrestre que conecta los puertos, entre ellos el de Cartagena, con el Corredor Mediterráneo. Este fondo incluye 1.400 millones para el periodo 2017-2021.

«Hemos ampliado la autopista ferroviaria para que llegue a Murcia y Cartagena» Cambios en el Corredor

Obra de Camarillas, en junio

-¿Cuándo estará terminada la variante de Camarillas?

-La obra marcha muy bien y vamos a cumplir el plazo que di cuando visité los trabajos. Está montada la vía y queda un tramo de 300 metros. Estamos terminando las instalaciones de seguridad y comunicaciones y falta completar los desvíos en las estaciones de Agramón y Cieza. En principio, acabamos en junio y a partir de ahí empezará el periodo de circulación en pruebas con los trámites de la Agencia de Seguridad Ferroviaria. Reducimos el trazado en 18 kilómetros y se ganan 20 minutos de tiempo. Además, los andenes se han ampliado para trenes de 750 metros.

«El tráfico de viajeros no irá por la variante de Camarillas, sino por la línea de alta velocidad» Desplazamientos

-¿Qué usos tendrá? ¿Qué servicios de pasajeros, aparte de los mercancías? ¿Van a dejar al menos un tren diario con Madrid?

-Evidentemente, el tráfico de viajeros no será por ahí. Se utilizará la alta velocidad que estamos diseñando, no el trayecto [actual] en dirección a Albacete. En cualquier caso, aún no están decididos los usos comerciales, pero lo importante es que sea compatible el tráfico de mercancías de Cartagena con los trenes de viajeros. Será una vía de uso mixto compatible con viajeros, aunque en este momento no conozco qué tipo de demanda puede haber.

-Los regantes dicen que le preferirían a usted cómo ministro de Agricultura, en lugar de Isabel García Tejerina, por la rapidez con la que resuelve los proyectos. Querrían que hiciera lo mismo con las infraestructuras hidráulicas.

-La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente lleva a cabo una labor extraordinaria y me consta que está siempre abierta al diálogo. Ahora precisamente está promoviendo los acuerdos para un pacto nacional sobre el agua. Está volcada en este problema complejísimo para dar un impulso a las actuaciones necesarias.

-¿El agua es más difícil que las infraestructuras de transportes?

-Desde luego es algo que requiere acuerdo, porque las posiciones territoriales son distintas y en muchos casos alejadas, y no es sencillo poner en marcha las medidas. El trabajo que está haciendo la ministra es absolutamente acertado para llegar a acuerdos y para aplicar la hoja de ruta más adecuada.

«En pocas semanas se dará a conocer el número de trenes AVE; dependerá de la demanda» Servicio con Madrid

Licitaciones en marzo

-¿Qué interés despierta entre las constructoras el nuevo eje de la autovía A7 Murcia-Alicante y el plan extraordinario de carreteras? ¿Llaman muchas a la puerta?

-No me cabe la menor duda de que está todo el mundo preparándose en agrupaciones y alianzas de empresas. Están expectantes y ansiosas con la puesta en marcha. Me gustaría resaltar que dos de las tres primeras actuaciones de este plan se harán precisamente en Murcia. Para el Arco Noroeste estamos resolviendo las alegaciones, y probablemente cuando entre en vigor la nueva ley de Contratos del Estado, creo que el día 9 de marzo, saldrá el pliego y la licitación de la obra. Irá todo muy rápido dentro de la tramitación administrativa que supone. Estamos hablando de una inversión solo para la Región de Murcia de 640 millones euros. No hay en estos momentos ningún caso igual en el país.

-¿Por qué caen estos dos proyectos de golpe en la Región de Murcia, este volumen de inversión?

-Es una gran ventaja porque son proyectos extrapresupuestarios. Aquí se cumplen todos los requisitos en cuanto a redes transeuropeas, dimensión e intensidad media diaria de vehículos; y porque teníamos documentos y proyectos suficientemente maduros para sacarlos ahora. El compromiso del presidente Mariano Rajoy cuando estuvo en Murcia en diciembre nos ha llevado a agilizar los plazos. Es una extraordinaria noticia para la Región de Murcia y generará mucho empleo en la construcción y el mantenimiento.

«La idea es sacar camiones de las carreteras y montarlos en trenes; ya hay un plan en marcha» Mercancías por ferrocarril

-¿Cómo se ha visto en otras comunidades autónomas?

-Hemos recibido algunas llamadas sobre la puesta en marcha de este plan extraordinario de inversiones, preguntando por qué habían salido ya estas dos grandes actuaciones en Murcia. Vamos a seguir trabajando, por supuesto, con criterios de equidad y distribución territorial. Habrá más actuaciones en otras comunidades autónomas. Aquí pueden sentirse muy felices por ser la primera comunidad y la que más inversiones se lleva del conjunto del país.

Alicante versus Corvera

-¿En qué fase están las conversaciones con los trabajadores de Aena y de las empresas auxiliares del aeropuerto de San Javier, con vistas al traslado a Corvera?

-El presidente de Aena ya tuvo una reunión con los trabajadores y les comunicó que cuenta con toda la plantilla. Que garantiza todas sus condiciones y también la posibilidad de participar en concursos de traslados. Lo único diferente es que pasan a depender de la nueva sociedad concesionaria. Sobre el resto de trabajadores que pertenecen a otras empresas, nuestra intención es hacer todo lo posible para que puedan continuar. Eso no depende solo de Aena, sino de las compañías, de lo que dice la legislación y de los propios intereses de los trabajadores.

-¿La fecha de apertura de Corvera será a final de año?

-Sí, sí. Ya explicó el presidente de Aena, Jaime García-Legaz, que es un trámite muy complejo y está dando los pasos muy rápido. El objetivo sigue siendo, como también anunció el presidente Rajoy, que este aeropuerto esté operativo en este mismo año. Estamos volcados en eso.

-Aena mejorará los accesos al aeropuerto de Alicante, que tira de la demanda de la Región de Murcia. No parece que eso beneficie a las instalaciones de Corvera.

-Vamos a darle más capacidad al acceso por autovía hasta el aeropuerto de Alicante. Y por otro lado, facilitaremos la conexión ferroviaria, que pasa cerca. Son dos actuaciones absolutamente razonables para el aeropuerto de Alicante-Elche, pero que nada tienen que ver con la apuesta del Gobierno, y en concreto de Aena, con el nuevo aeropuerto de la Región de Murcia. Ya manifestó al presidente de Aena que nos vamos a volcar en la capacidad de atracción de este aeropuerto, para que las compañías puedan ofrecer rutas a los murcianos.

«El Puerto de Cartagena se beneficiará del programa de accesibilidad, de 1.400 millones para el país» Logística

-Hay proyectos sin financiación extrapresupuestaria, como la 'autovía del bancal' y otras obras en carreteras. ¿Cómo les afectará que no haya todavía Presupuestos Generales del Estado?

-La Región de Murcia tiene dos actuaciones de 700 millones del Plan Extraordinario en Carreteras. Asimismo, las dos grandes conexiones de alta velocidad suponen otros 700 millones, también por vía extrapresupuestaria porque las ejecuta Adif, que tiene capacidad de endeudamiento. En la red convencional, los proyectos que tenemos en marcha están suficientemente cubiertos con financiación. Me refiero a la variante de Camarillas, la conexión ferroviaria de Escombreras y la variante [baipás] de Beniel, que beneficiará directamente a Cartagena. En cuanto a la 'autovía del bancal' y otras carreteras, el problema que tenemos con la no aprobación de los Presupuestos es que si se prorrogan no existe partida desde el punto de vista jurídico. Estamos viendo la manera de llevarlo a cabo. Aun así, somos optimistas en cuanto a la aprobación del Presupuesto.